Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111 Мені вже зробили щеплення 58% 64 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 111 Додано: Нед 31 жов, 2021 17:47 Вкладчик1234 написав: pesikot написав: Вкладчик1234

Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации

Вспомнить своё самое лучше советское образование

Как-то так

Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации

Вспомнить своё самое лучше советское образование



Как-то так Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинацииВспомнить своё самое лучше советское образованиеКак-то так

Спору нет. Пешком полезно гулять даже вакцинаторам.

Прогуляюсь по необходимости. Я гуляю даже просто так, иногда

Странно, а Спутником-V ты готов привится, хоть сейчас

А он экспериментальный и не проверенный

Или ты уже им привит ?

Странно, а Спутником-V ты готов привится, хоть сейчас

А он экспериментальный и не проверенный



Или ты уже им привит ? Странно, а Спутником-V ты готов привится, хоть сейчасА он экспериментальный и не проверенныйИли ты уже им привит ? pesikot

Додано: Нед 31 жов, 2021 18:12 Вкладчик1234 написав:

Подожду, пока эксперименты завершатся, и тогда буду принимать решение

Там глядишь или мы что-то узнаем новое про "вакцины", или ковид повторит судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы ...........Подожду, пока эксперименты завершатся, и тогда буду принимать решениеТам глядишь или мы что-то узнаем новое про "вакцины", или ковид повторит судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы

Упорство - хорошее качество.

В отличие от упрямства.

Ковид уже не повторил "судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы".

Но Вы с завидным упрямством повторяете весьма глупую шутку.

Ну и постоянные кавычки вокруг вакцин тоже, простите, не говорят о большом уме.

Вы можете сомневаться в их эффективности и/или безопасности, но от этого они не перестают быть вакцинами.

Если Вы до сих пор сомневаетесь в существовании болезни и коронавируса, то... Не буду Вас обижать, но это уже клиника.



Упорство - хорошее качество.

В отличие от упрямства.

Ковид уже не повторил "судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы".

Но Вы с завидным упрямством повторяете весьма глупую шутку.

Ну и постоянные кавычки вокруг вакцин тоже, простите, не говорят о большом уме.

Вы можете сомневаться в их эффективности и/или безопасности, но от этого они не перестают быть вакцинами.

Если Вы до сих пор сомневаетесь в существовании болезни и коронавируса, то... Не буду Вас обижать, но это уже клиника.

Плохо только то, что Вы сами пишете пустые посты и вынуждаете других участников реагировать на них. В результате форум перегружается пустопорожними разговорами, в которых теряется полезная или интересная информация. Или именно в этом Ваша цель?

Додано: Нед 31 жов, 2021 18:24 pesikot написав: flyman написав: Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.

Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

А ты свою мать уговариваешь не вакцинироваться и она тебе верит ? А ты свою мать уговариваешь не вакцинироваться и она тебе верит ?

кожний приймає сам рішення, я не нав"язую, на відміну від ваків, кому що робити не розказую, і не обзиваю баранами та долбо- .. а ваки тут розпалюють ненависть до неваків .. їм можна .. кожний приймає сам рішення, я не нав"язую, на відміну від ваків, кому що робити не розказую, і не обзиваю баранами та долбо- .. а ваки тут розпалюють ненависть до неваків .. їм можна .. flyman

А в Киеве разве нету пунктов массовой вакцинации вне поликлиник?

Хотя бы по одному в каждом районе.

Додано: Нед 31 жов, 2021 18:33



Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.



"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении. Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэраИзвестно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября."В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.



А в Киеве разве нету пунктов массовой вакцинации вне поликлиник?

Хотя бы по одному в каждом районе. А в Киеве разве нету пунктов массовой вакцинации вне поликлиник?Хотя бы по одному в каждом районе. justit Повідомлень: 5442 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 18:33



А в Киеве разве нету пунктов массовой вакцинации вне поликлиник?

Хотя бы по одному в каждом районе.

Есть, всего 200 штук (включая поликлиники)

Додано: Нед 31 жов, 2021 18:35 flyman написав: pesikot написав: flyman написав: Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.

Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

Повідомлень: 11480 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2674 раз. Подякували: 5821 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 18:33 justit написав: stm написав: Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра



Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.



"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении. Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэраИзвестно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября."В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.



А в Киеве разве нету пунктов массовой вакцинации вне поликлиник?

Хотя бы по одному в каждом районе. А в Киеве разве нету пунктов массовой вакцинации вне поликлиник?Хотя бы по одному в каждом районе.

Есть, всего 200 штук (включая поликлиники) Есть, всего 200 штук (включая поликлиники) stm

Повідомлень: 3273 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 18:35 flyman написав: pesikot написав: flyman написав: Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.

Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

А ты свою мать уговариваешь не вакцинироваться и она тебе верит ? А ты свою мать уговариваешь не вакцинироваться и она тебе верит ?

кожний приймає сам рішення, я не нав"язую, на відміну від ваків, кому що робити не розказую, і не обзиваю баранами та долбо- .. а ваки тут розпалюють ненависть до неваків .. їм можна .. кожний приймає сам рішення, я не нав"язую, на відміну від ваків, кому що робити не розказую, і не обзиваю баранами та долбо- .. а ваки тут розпалюють ненависть до неваків .. їм можна ..

Ты не ответил на мой вопрос.



это так не работает

Ты сказал о матери airmax78, ты должен ответить о своей матери



Иначе, тебе стоило бы заткнуться Ты не ответил на мой вопрос.это так не работаетТы сказал о матери airmax78, ты должен ответить о своей материИначе, тебе стоило бы заткнуться pesikot

жуть, меня теперь и глухим обзовут!

Логика хромает.

Из этого следует. что истинных цифр заболеваемости мы просто не знаем.

А если у нас переболело 60%, то иммунитете после болезни вопреки утверждениям морской свиньи, ещё слабее иммунитета после вакцины. Логика хромает.Из этого следует. что истинных цифр заболеваемости мы просто не знаем.А если у нас переболело 60%, то иммунитете после болезни вопреки утверждениям, ещё слабее иммунитета после вакцины.

конечно хромает, мне же геном пока не пофиксили мРНК.

Но вы от ответа не уходите, огласите свою цифру. конечно хромает, мне же геном пока не пофиксили мРНК.Но вы от ответа не уходите, огласите свою цифру. Ромасик Повідомлень: 3299 З нами з: 30.03.15 Подякував: 690 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 18:58 IgA написав: к спискам прямого поражения органов ковидом добавили слух -



Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie COVID-19-associated audiovestibular dysfunction



https://www.nature.com/articles/s43856-021-00044-w к спискам прямого поражения органов ковидом добавили слух -Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie COVID-19-associated audiovestibular dysfunction

