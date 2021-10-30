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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 413741384139414041414142>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111
Мені вже зробили щеплення
58%
64
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:47

  Вкладчик1234 написав:
  pesikot написав:Вкладчик1234
Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации
Вспомнить своё самое лучше советское образование

Как-то так

Спору нет. Пешком полезно гулять даже вакцинаторам.
Прогуляюсь по необходимости. Я гуляю даже просто так, иногда :)
Насчёт "полезности" вакцинации не знаю, но испытывать на себе экспериментальные препараты, не будучи больным, и подписывая "отказ от претензий" - занятие как минимум рисковое.

Странно, а Спутником-V ты готов привится, хоть сейчас
А он экспериментальный и не проверенный

Или ты уже им привит ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:12

  Вкладчик1234 написав:...........
Подожду, пока эксперименты завершатся, и тогда буду принимать решение
Там глядишь или мы что-то узнаем новое про "вакцины", или ковид повторит судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы :)

Упорство - хорошее качество.
В отличие от упрямства.
Ковид уже не повторил "судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы".
Но Вы с завидным упрямством повторяете весьма глупую шутку.
Ну и постоянные кавычки вокруг вакцин тоже, простите, не говорят о большом уме.
Вы можете сомневаться в их эффективности и/или безопасности, но от этого они не перестают быть вакцинами.
Если Вы до сих пор сомневаетесь в существовании болезни и коронавируса, то... Не буду Вас обижать, но это уже клиника.

Плохо только то, что Вы сами пишете пустые посты и вынуждаете других участников реагировать на них. В результате форум перегружается пустопорожними разговорами, в которых теряется полезная или интересная информация. Или именно в этом Ваша цель?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:24

  pesikot написав:
  flyman написав:Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.
Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

А ты свою мать уговариваешь не вакцинироваться и она тебе верит ?

кожний приймає сам рішення, я не нав"язую, на відміну від ваків, кому що робити не розказую, і не обзиваю баранами та долбо- .. а ваки тут розпалюють ненависть до неваків .. їм можна ..
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:30

  stm написав:Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра :)

Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.

"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.


А в Киеве разве нету пунктов массовой вакцинации вне поликлиник?
Хотя бы по одному в каждом районе.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:33

Не самое свежее, но ооочень актуальное. Уверен, у нас корреляция между образованностью и склонностью к вакцинации еще более выраженная, чем у американцев

Зображення
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 31 жов, 2021 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:33

  justit написав:
  stm написав:Плюсик в копилочку адекватности Киева и его мэра :)

Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.

"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.


А в Киеве разве нету пунктов массовой вакцинации вне поликлиник?
Хотя бы по одному в каждом районе.

Есть, всего 200 штук (включая поликлиники)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:35

  flyman написав:
  pesikot написав:
  flyman написав:Те що вона вірить "баранам" а не рідному сину, це твій як ти кажеш, ... пройоп.
Можеш інших називати як хочеш, але правда така.

А ты свою мать уговариваешь не вакцинироваться и она тебе верит ?

кожний приймає сам рішення, я не нав"язую, на відміну від ваків, кому що робити не розказую, і не обзиваю баранами та долбо- .. а ваки тут розпалюють ненависть до неваків .. їм можна ..

Ты не ответил на мой вопрос.

это так не работает
Ты сказал о матери airmax78, ты должен ответить о своей матери

Иначе, тебе стоило бы заткнуться
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:51

немного о том, как власть о нас заботится. О сокращениях ковидных больниц в рамках подготовки ко встречи дельты
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:56

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:исходя из этой теории, вы должны продолжить и подтвердить, что в Украине таки переболело 60%

Логика хромает.
Из этого следует. что истинных цифр заболеваемости мы просто не знаем.
А если у нас переболело 60%, то иммунитете после болезни вопреки утверждениям морской свиньи, ещё слабее иммунитета после вакцины.

конечно хромает, мне же геном пока не пофиксили мРНК.
Но вы от ответа не уходите, огласите свою цифру.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:58

  IgA написав:к спискам прямого поражения органов ковидом добавили слух -

Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie COVID-19-associated audiovestibular dysfunction

https://www.nature.com/articles/s43856-021-00044-w

жуть, меня теперь и глухим обзовут!
Ромасик
 
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