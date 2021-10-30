pesikot написав:Вкладчик1234 Антивакцинаторам полезно пройтись пешком, подумать, во время прогулки, о пользе вакцинации Вспомнить своё самое лучше советское образование
Как-то так
Спору нет. Пешком полезно гулять даже вакцинаторам. Прогуляюсь по необходимости. Я гуляю даже просто так, иногда Насчёт "полезности" вакцинации не знаю, но испытывать на себе экспериментальные препараты, не будучи больным, и подписывая "отказ от претензий" - занятие как минимум рисковое.
Странно, а Спутником-V ты готов привится, хоть сейчас А он экспериментальный и не проверенный
Вкладчик1234 написав:........... Подожду, пока эксперименты завершатся, и тогда буду принимать решение Там глядишь или мы что-то узнаем новое про "вакцины", или ковид повторит судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы
Упорство - хорошее качество. В отличие от упрямства. Ковид уже не повторил "судьбу гриппов со вкусом свинины и курицы". Но Вы с завидным упрямством повторяете весьма глупую шутку. Ну и постоянные кавычки вокруг вакцин тоже, простите, не говорят о большом уме. Вы можете сомневаться в их эффективности и/или безопасности, но от этого они не перестают быть вакцинами. Если Вы до сих пор сомневаетесь в существовании болезни и коронавируса, то... Не буду Вас обижать, но это уже клиника.
Плохо только то, что Вы сами пишете пустые посты и вынуждаете других участников реагировать на них. В результате форум перегружается пустопорожними разговорами, в которых теряется полезная или интересная информация. Или именно в этом Ваша цель?
Ромасик написав:исходя из этой теории, вы должны продолжить и подтвердить, что в Украине таки переболело 60%
Логика хромает. Из этого следует. что истинных цифр заболеваемости мы просто не знаем. А если у нас переболело 60%, то иммунитете после болезни вопреки утверждениям морской свиньи, ещё слабее иммунитета после вакцины.
конечно хромает, мне же геном пока не пофиксили мРНК. Но вы от ответа не уходите, огласите свою цифру.