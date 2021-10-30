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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41384139414041414142>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111
Мені вже зробили щеплення
58%
64
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:00

  Ромасик написав:мне же геном пока не пофиксили мРНК


Вам уже поздно что-то фиксить если Вы не в курсе что в геноме ДНК а не РНК
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:01

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:....
Думаешь крайняя вспышка в Израиле была остановлена именно бустером?

Последняя волна в Израиле не была остановлена бустером. А началась раньше, чем начали давать бустер и достигла пика, когда третьих прививок было ещё мало. Но бустер вместе с некоторыми карантинными мерами (относительно мягкими) помог быстрому спаду волны, а вакцинация (в т.ч. и бустер) помогли тому, что смертность была заметно меньше, чем в предыдущие волны.

там не столько карантинные меры, сколько эпидем расследования. А так уважение, что хоть не связываете напрямую с бустером.
robertoб, увы, с вами не согласен
  roberto dark написав:АНТИВАКСАМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ!!!
Коронавирус в Израиле: Победа близка. Прирост новых инфицированных за последние сутки составляют примерно 380 человек. Не умер НИКТО. А ПОМНИМ, ЧТО ЕЩЁ 2 СЕНТЯБРЯ РЕКОРДНЫЙ СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ БЫЛ 16.629 ЧЕЛОВЕК.
Чудо помогло наверное 8)
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 31 жов, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:01

  airmax78 написав:В Киеве школы переводят на дистанционку с понедельника. Если бы это сделали месяцем раньше, моя мама осталась бы жива.


Сожалею. Igneus, будете продолжать прятаться за юридическим формализмом, или все же признаете, что проблема коллективная, а значит и ответственность коллективная?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:04

  IgA написав:
  Ромасик написав:мне же геном пока не пофиксили мРНК


Вам уже поздно что-то фиксить если Вы не в курсе что в геноме ДНК а не РНК

точно:
В ходе выполнения проекта «Геном человека» была определена последовательность ДНК всех хромосом и митохондриальной ДНК. В настоящее время эти данные активно используются по всему миру в биомедицинских исследованиях. Полное секвенирование выявило, что человеческий геном содержит 20—25 тыс. активных генов[5] (по последним данным[4] их точное количество 19,969), что значительно меньше, чем ожидалось в начале проекта (порядка 100 тыс.) — то есть только 1,5 % всего генетического материала кодирует белки или функциональные РНК.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BA%D0%B0
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:07

  pesikot написав:Иначе, тебе стоило бы заткнуться

і знову мова ненависті
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:08

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:исходя из этой теории, вы должны продолжить и подтвердить, что в Украине таки переболело 60%

Логика хромает.
Из этого следует. что истинных цифр заболеваемости мы просто не знаем.
А если у нас переболело 60%, то иммунитете после болезни вопреки утверждениям морской свиньи, ещё слабее иммунитета после вакцины.

конечно хромает, мне же геном пока не пофиксили мРНК.
Но вы от ответа не уходите, огласите свою цифру.

Я, по-моему, уже Вам где-то отвечал - мы просто не знаем, сколько у нас переболело. Да и в цитате об этом сказано.
Предполагать можно, что угодно. Но это будет гадание на кофейной гуще, а я гаданием не занимаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:09

  Ромасик написав:
В ходе выполнения проекта «Геном человека» была определена последовательность ДНК всех хромосом и митохондриальной ДНК. В настоящее время эти данные активно используются по всему миру в биомедицинских исследованиях. Полное секвенирование выявило, что человеческий геном содержит 20—25 тыс. активных генов[5] (по последним данным[4] их точное количество 19,969), что значительно меньше, чем ожидалось в начале проекта (порядка 100 тыс.) — то есть только 1,5 % всего генетического материала кодирует белки или функциональные РНК.



Школа явно прошла мимо Вас, иначе были бы в курсе что РНК синтезируется на матрице геномной ДНК, а вот наоборот это совсем непросто.

Собственно поэтому вакцины РНК а не ДНК, хотя сделать ДНК вакцину было бы намного проще, вон даже индусы справились
Востаннє редагувалось IgA в Нед 31 жов, 2021 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:11

  Ромасик написав:
  IgA написав:
  Ромасик написав:мне же геном пока не пофиксили мРНК


Вам уже поздно что-то фиксить если Вы не в курсе что в геноме ДНК а не РНК

точно:
В ходе выполнения проекта «Геном человека» была определена последовательность ДНК всех хромосом и митохондриальной ДНК. В настоящее время эти данные активно используются по всему миру в биомедицинских исследованиях. Полное секвенирование выявило, что человеческий геном содержит 20—25 тыс. активных генов[5] (по последним данным[4] их точное количество 19,969), что значительно меньше, чем ожидалось в начале проекта (порядка 100 тыс.) — то есть только 1,5 % всего генетического материала кодирует белки или функциональные РНК.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BA%D0%B0

там повно кусків ретровірусів, ніхто не може пояснити для чого, можливо це і є частина імунної системи, а тут пропонують колотися по два, і ще третій раз бустером
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:12

  flyman написав:там повно кусків ретровірусів


де ретровіруси? ну так щоб нормальний науковий журнал а не інтерент-конспірологія?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:12

  ЛАД написав:Я, по-моему, уже Вам где-то отвечал - мы просто не знаем, сколько у нас переболело. Да и в цитате об этом сказано.
Предполагать можно, что угодно. Но это будет гадание на кофейной гуще, а я гаданием не занимаюсь.

но когда вы утверждаете, что переболело в разы больше, чем показывает оф.стат, вы не стесняетесь гадать на кофейной гуще.
Ромасик
 
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