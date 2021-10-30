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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 жов, 2021 19:13
flyman написав: pesikot написав:
Иначе, тебе стоило бы заткнуться
і знову мова ненависті
Це мова здорового глузду
А ти про свою маму так нiчого і не відповiв
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:14
flyman написав:
там повно кусків ретровірусів, ніхто не може пояснити для чого, можливо це і є частина імунної системи, а тут пропонують колотися по два, і ще третій раз бустером
может надеются, что динозавр возьми да получится
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:18
Igneus написав:
Наконец, airmax78
должен быть сдержан, поскольку никто не препятствует каким-либо медицинским вмешательствам в организм конкретного лица в случае его желания, но любое конкретное лицо имеет право не согласиться на какое-либо медицинское вмешательство против его желания
Это закон джунглей, а не цивилизованного общества. Кстати, я сильно не уверен в том, что без насильственного медицинского вмешательства мир увидел бы такого талантливого конформиста.
Знаете, какой была детская смертность до принудительной вакцинации? Что - в учебниках по юриспруденции об этом ни слова?
PS: хотя право по квалифицированную медицинскую помощь, от которого вы сами отказываетесь, не желая прививаться - это, между прочим, одно из высших проявлений гуманности
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:20
Ромасик написав: ЛАД написав:
Я, по-моему, уже Вам где-то отвечал - мы просто не знаем, сколько у нас переболело. Да и в цитате об этом сказано. Предполагать
можно, что угодно. Но это будет гадание на кофейной гуще, а я гаданием не занимаюсь.
но когда вы утверждаете, что переболело в разы больше, чем показывает оф.стат, вы не стесняетесь гадать на кофейной гуще.
Где я такое писал и, тем более, утверждал
?
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:21
Igneus написав:yanyura,
Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума.
Так это после ваших жалоб уже второй раз заблокирован budivelnik
по причине
3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів
Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо.
Покажите, где в моем посте Форумчани року 2021
указан ваш ник или ник любого другого форумчанина? Кстати, никакой конкурс не объявлен и не проводится. Здесь вы приводите "неправдивую информацию" (или как там она юридически правильно называется), что странно читать у сторонника строгого соблюдения Законов.
Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия.
У меня нет возражений по этому вашему праву. Я только отмечал, что вы, до разговора с собственником сайта, уже решили за него, что эта ветка не имеет права на существование, потому что
Этот форум является валютным, а не медицинским
Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом.
С удовольствием прочитаю ваш пост об обжаловании (со ссылками на реестр судебных решений). Ну а для начала помогите Успіх
, у которого из-за решения Львовских властей голодают дети.
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:21
zРадио написав:
Кстати, я сильно не уверен в том, что без насильственного медицинского вмешательства мир увидел бы такого талантливого конформиста.
Вы на лоботомию намекаете?
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:25
Вкладчик1234 написав:
У нас тоже обещают "пик" в течение 3 недель (без обоснований, т.к. если смотреть на графики - рост по экспоненте в космос),
не сколько экспонента, сколько линейный рост. Если смотреть предыдущие пики, то изгиб начинался резко и убытие шло примерно с той же скоростью, что и рост.
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:26
ЛАД написав:
Где я такое писал и, тем более, утверждал
?
там где я сказал, что нам до израильских 10К еще расти и расти.
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:37
Ромасик написав: Вкладчик1234 написав:
У нас тоже обещают "пик" в течение 3 недель (без обоснований, т.к. если смотреть на графики - рост по экспоненте в космос),
не сколько экспонента, сколько линейный рост. Если смотреть предыдущие пики, то изгиб начинался резко и убытие шло примерно с той же скоростью, что и рост.
Вопрос: в чём причина перелома тренда?
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Додано: Нед 31 жов, 2021 19:39
yama написав:
Загнать быдло в стадо , вот стадо быдла и пошло на прививку . Это и есть основная задача ковида и эпидемии "загнать быдло в стойло "
Вірус навіть важко віднести до живих істот. Для нього люди не барани, а сміттєвий бачок, де можна наїстись і наплодити нащадків. Були і владні антивакси типу Трампа, Болсонару чи Лукашенко. Першого прокатили на виборих, другого і третього посадять, причому не рептілоїди, а свій же народ, за те що не вводили цих карантинних обемежень.
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