RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 413941404141414241434144>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111
Мені вже зробили щеплення
58%
64
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:13

  flyman написав:
  pesikot написав:Иначе, тебе стоило бы заткнуться

і знову мова ненависті

Це мова здорового глузду

А ти про свою маму так нiчого і не відповiв
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6162
З нами з: 31.08.09
Подякував: 440 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:18

  Igneus написав:Наконец, airmax78 должен быть сдержан, поскольку никто не препятствует каким-либо медицинским вмешательствам в организм конкретного лица в случае его желания, но любое конкретное лицо имеет право не согласиться на какое-либо медицинское вмешательство против его желания


Это закон джунглей, а не цивилизованного общества. Кстати, я сильно не уверен в том, что без насильственного медицинского вмешательства мир увидел бы такого талантливого конформиста.

Знаете, какой была детская смертность до принудительной вакцинации? Что - в учебниках по юриспруденции об этом ни слова?

PS: хотя право по квалифицированную медицинскую помощь, от которого вы сами отказываетесь, не желая прививаться - это, между прочим, одно из высших проявлений гуманности
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11481
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2673 раз.
Подякували: 5821 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:20

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Я, по-моему, уже Вам где-то отвечал - мы просто не знаем, сколько у нас переболело. Да и в цитате об этом сказано.
Предполагать можно, что угодно. Но это будет гадание на кофейной гуще, а я гаданием не занимаюсь.

но когда вы утверждаете, что переболело в разы больше, чем показывает оф.стат, вы не стесняетесь гадать на кофейной гуще.

Где я такое писал и, тем более, утверждал?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20300
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4913 раз.
Подякували: 4540 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:21

  Igneus написав:yanyura,
Я имею право отправить жалобу модератору на нарушение правил этого форума, в частности, когда речь идет, особенно, об оскорблениях и нецензурщине в комментариях. На этой ветке уже четко определился перечень лиц, которые за подобные нарушения должны быть заблокированы бессрочно, а их комментарии удалены с форума.

Так это после ваших жалоб уже второй раз заблокирован budivelnik по причине
3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів

:?:

Что касается удаления моих комментариев, в чем Вы признались, то поскольку в них нет оскорблений и, тем более, нецензурщины, то в конкурсе по Вашей инициативе на первое место по подаче безосновательных жалоб претендует иное лицо.

Покажите, где в моем посте Форумчани року 2021 указан ваш ник или ник любого другого форумчанина? Кстати, никакой конкурс не объявлен и не проводится. Здесь вы приводите "неправдивую информацию" (или как там она юридически правильно называется), что странно читать у сторонника строгого соблюдения Законов.

Что касается собственника этого сайта, то право довести до него мнение юридического сообщества о положительных и отрицательных сторонах его функционирования я оставлю за собой, то есть без Вашего участия.

У меня нет возражений по этому вашему праву. Я только отмечал, что вы, до разговора с собственником сайта, уже решили за него, что эта ветка не имеет права на существование, потому что
Этот форум является валютным, а не медицинским


Что касается ограничений 1 ноября, то, в случае составления относительно меня протокола, я обжалую его по своей инициативе, а если подобное произойдет по отношению к тем, кто меня знает, и при наличии их желания, то помогу им в этом.

С удовольствием прочитаю ваш пост об обжаловании (со ссылками на реестр судебных решений). Ну а для начала помогите Успіх, у которого из-за решения Львовских властей голодают дети.
yanyura
 
Повідомлень: 6270
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1954 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Кстати, я сильно не уверен в том, что без насильственного медицинского вмешательства мир увидел бы такого талантливого конформиста.

Вы на лоботомию намекаете?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30287
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1288 раз.
Подякували: 7293 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:25

  Вкладчик1234 написав:У нас тоже обещают "пик" в течение 3 недель (без обоснований, т.к. если смотреть на графики - рост по экспоненте в космос),

не сколько экспонента, сколько линейный рост. Если смотреть предыдущие пики, то изгиб начинался резко и убытие шло примерно с той же скоростью, что и рост.
Ромасик
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 30.03.15
Подякував: 698 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:26

  ЛАД написав:Где я такое писал и, тем более, утверждал?

там где я сказал, что нам до израильских 10К еще расти и расти.
Ромасик
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 30.03.15
Подякував: 698 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:37

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:У нас тоже обещают "пик" в течение 3 недель (без обоснований, т.к. если смотреть на графики - рост по экспоненте в космос),

не сколько экспонента, сколько линейный рост. Если смотреть предыдущие пики, то изгиб начинался резко и убытие шло примерно с той же скоростью, что и рост.

Вопрос: в чём причина перелома тренда?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15481
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8596 раз.
Подякували: 4147 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Загнать быдло в стадо , вот стадо быдла и пошло на прививку . Это и есть основная задача ковида и эпидемии "загнать быдло в стойло "

Вірус навіть важко віднести до живих істот. Для нього люди не барани, а сміттєвий бачок, де можна наїстись і наплодити нащадків. Були і владні антивакси типу Трампа, Болсонару чи Лукашенко. Першого прокатили на виборих, другого і третього посадять, причому не рептілоїди, а свій же народ, за те що не вводили цих карантинних обемежень.
lapay
 
Повідомлень: 12263
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:43

yanyura
 
Повідомлень: 6270
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1954 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 413941404141414241434144>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, ЛАД і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7824 11743565
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 20:19
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99937)
31.10.2021 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.