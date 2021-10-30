zРадио написав:Кстати, я сильно не уверен в том, что без насильственного медицинского вмешательства мир увидел бы такого талантливого конформиста.
Вы на лоботомию намекаете?
Я не так жестко. Всего лишь об обязательных вакцинах, от которых на его же счастье не имели возможности отказаться родители (например, вакцины от натуральной оспы).
Хотя тема принудительного лечения опасных для общества людей, которую вы подняли, очень и очень актуальна. Ковид-больной в условиях эпидемии - биологическая опасность для окружающих. Следовательно, вакцинация, снижающая опасность инфицирования, имеет право быть обязательной в интересах коллективной безопасности. Проблема только в том, что общество привыкло прогибаться перед "аллергиками на арахис" (кто не понимает аналогию - читать Н.Талеба), злоупотребляющими своими безмерными гражданскими правами.
А вообще я искренне не понимаю, чем недовольны антиваксы. Прививка - предельно простое, безопасное и безболезненное решение. Точно так же и ношение маски.
Или лучше бороться с болезнью как в Милане 14-го века, устоявшем при пандемии чумы только сжигая дома заболевших с заболевшими же внутри?
Позабыли мракобесы, как оно бывает без медицины - борются, понимаешь, за право не быть подвергнутыми медицинскому вмешательству (рука-лицо)...
ЛАД написав:Где я такое писал и, тем более, утверждал?
там где я сказал, что нам до израильских 10К еще расти и расти.
Для Вас цитирую свои слова там:
До израильских 10К в сутки (если Вы имеете ввиду новые случаи пропорционально населению) мы не дорастём никогда, т.к. для этого нам нужно делать раз в 10 больше тестов. Ну хотя бы в 5 раз. Если мы сумеем добиться "израильских 10К в сутки" при нашем тестировании, страшно подумать, что у нас будет твориться.
И где здесь утверждение или хотя бы предположение о числе переболевших? Если Вы не умеете понимать прочитанное, то это не мои проблемы. Я, вроде сказал о том, что если у нас будут при 100 тыс. тестов находить 40 тыс. новых заболевших (пропорционально населению), то представьте себе, сколько должно быть реально новых случаев и что будет при этом твориться в больницах. А об израильских 10к писали Вы. К сожалению Ваш пост уже удалён, процитировать не могу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 19:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Я, вроде сказал о том, что если у нас будет при 100 тыс. тестов находить 40 тыс. новых заболевших (пропорционально населению), то представьте себе, сколько должно быть реально новых случаев и что будет при этом твориться в больницах.
в больницах будет творится ровно то же, что и сейчас. Тест не есть поводом к госпитализации. Мне сложно представить, сколько будет реально новых случаев, если найдут 40К новых заболевших. Я чего-то думал, что тоже 40К.
ЛАД написав:Я, вроде сказал о том, что если у нас будет при 100 тыс. тестов находить 40 тыс. новых заболевших (пропорционально населению), то представьте себе, сколько должно быть реально новых случаев и что будет при этом твориться в больницах.
в больницах будет творится ровно то же, что и сейчас. Тест не есть поводом к госпитализации. Мне сложно представить, сколько будет реально новых случаев, если найдут 40К новых заболевших. Я чего-то думал, что тоже 40К.
Ну Вы уж не притворяйтесь совсем... неграмотным. Тест, конечно не повод для госпитализации. Но если при 100 тыс. тестов будут находить 40 тыс. больных, то это точно будет означать, что реально их будет гораздо больше. Соответственно, будет гораздо больше средних и тяжёлых случаев. Весной медицина зашивалась при 20к новых случаев в день.
Igneus написав:Например, основы гражданско-правовой ответственности, действия, которые являются преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них определяются лишь Законами (статья 92 Конституции). Поэтому мне будет интересно узнать, а как с понедельника полиция будет привлекать к административной ответственности по постановлению КМУ.
ЛАД написав:Я, вроде сказал о том, что если у нас будет при 100 тыс. тестов находить 40 тыс. новых заболевших (пропорционально населению), то представьте себе, сколько должно быть реально новых случаев и что будет при этом твориться в больницах.
в больницах будет творится ровно то же, что и сейчас. Тест не есть поводом к госпитализации. Мне сложно представить, сколько будет реально новых случаев, если найдут 40К новых заболевших. Я чего-то думал, что тоже 40К.
Ну Вы уж не притворяйтесь совсем... неграмотным. Тест, конечно не повод для госпитализации. Но если при 100 тыс. тестов будут находить 40 тыс. больных, то это точно будет означать, что реально их будет гораздо больше. Соответственно, будет гораздо больше средних и тяжёлых случаев. Весной медицина зашивалась при 20к новых случаев в день.
например Одессу. И Умань.
Вы перенимаете опыт Вкладчика?
у нас опыт общий. Весной у нас было макс 16К, или вы о чем? Это вы притворяетесь, или есть. Это может значить много чего, но никак не влияет на число госпитализаций. Найдут бессимптомных и ускользнувших от системы (как Комаровский). Но это только снизит показатель летальности, что будет очередной зрадой в ваш лагерь.
К Одессе еще Техас можно добавить (статья Безликого с хабра):
Вот Фаучи спрашивают — Техас «открыли» в начале марта, и они там живут, как в 2019-м, рестораны, спортивные мероприятия, а количество заражений и госпитализаций продолжает уменьшаться, это как понимать? Ну, это смущает, да, но есть задержка по времени, или, может, они что-то делают иначе, скажем, проводят время на улице.
Самое примечательное — это небрежность, с которой Фаучи замечает, что, может, там есть какие-то другие факторы. Он считает, что маски критически важны, да? Он считает, что дистанцирование тоже очень важно. Он считает, что это спасает жизни людей. Ок. Он допускает мысль, что в Техасе есть какие-то другие факторы, которые спасают так сильно, что даже отмена масок и дистанцирования не вызвала скачка заражений, — и что дальше? Если ему в голову уже пришла эта совершенно правильная мысль, что есть факторы, которые куда важнее масок и дистанцирования, то почему Фаучи совершенно не интересно, что это за факторы такие? Каким образом самый научный ученый страны не вскочил с криком, — я должен знать эти факторы, которые круче масок спасают жизни людей! Каким образом Генеральный Директор Эпидемии не отдал приказ CDC срочно найти эти факторы? То же самое, Швеция, Норвегия и Финляндия, — страны, где правительственные меры были одни из самых умеренных, имеют одни из самых низких уровней смертности, очевидно, опять какие-то факторы куда важнее всего, что делают остальные правительства, должны быть такие факторы, и опять это не возбудило ученых, не заинтересовало Фаучи. Не высадился в Скандинавии научный десант эпидемиологов, поклявшихся раскрыть эту тайну, или погибнуть геройски.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 31 жов, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Загнать быдло в стадо , вот стадо быдла и пошло на прививку . Это и есть основная задача ковида и эпидемии "загнать быдло в стойло "
Вірус навіть важко віднести до живих істот. Для нього люди не барани, а сміттєвий бачок, де можна наїстись і наплодити нащадків. Були і владні антивакси типу Трампа, Болсонару чи Лукашенко. Першого прокатили на виборих, другого і третього посадять, причому не рептілоїди, а свій же народ, за те що не вводили цих карантинних обемежень.
Я стараюсь не чіпати тему політики в персоналіях. Але ці, вищеперелічені і поплатилися саме за свою позицію щодо ковід. А те що це було\буде зроблено руками народу це вдала маніпуляція . Як би ви хотіли щоб це виглядало, щоб ви побачили руку зверху ? Як спецоперація США по ліквідації Бен Ладена ? В Приватні повідомлення я вам розповім , або на політичній темі і про вибори Трампа і про інше . Ось наведений вами приклад якраз показує що навіть сильним світу цього не дозволено йти проти "політики партії"
ЛАД написав:
yama написав:..... Лучше спросить не предвзятое мнение не заинтересованного лица , которое вне ситуации как то любого здорового антивакса до 35
...Вы уже совсем пургу гоните...
Вы вырвали один кусочек из всего (целого) сообщения. Именно тот кучочек который придавал эмоциональный окрас всему тексту выше. Тот текст который был выше был другим и нес совсем другую смысловую нагрузку ( имел другой смысл). Вы вырвали иронический кусочек убрав суть поста. Так как на первую часть ответить не смогли - проигнорировали. Замечательно выставить человека дураком вырвав кусочек контекста . Мне нравиться как работает цензура именно так и работает исходник утерян а выставлено совсем не то . Тонко намекну что Комаровский честно\ полу-публично признался в одном из интервью что он социопат и мизантроп , его хотели поправить, что-то типа " вы имели ввиду наверное - социофоб ? " на что Комаровский не согласился и намекнул что-то в духе все вместе , надо было смотреть и понимать в контексте ... в общем делаем правильные выводы
Востаннє редагувалось yama в Нед 31 жов, 2021 20:07, всього редагувалось 1 раз.
yama Я не уклонялся от ответа на Ваш пост, просто там не было ничего нового, а мне надоело объяснять Вам одно и то же. А этот юмор насчёт первого встречного было нечто свеженькое. Какое ограничение Вы усмотрели в праве первой ночи, совершенно не понятно. А Вы повторяете это уже второй раз.
yama написав:табличку сравнения количества смертей в данных странах с количеством употребленного алкоголя на душу населения
1. Реальное количество выпитого теневого алкоголя в Украине, РФ и , наверное, РБ, узнать невозможно. 2. Чтобы делать выводы, что именно этот фактор повлиял,необходимо исключить остальные факторы, имеющие место в странах, как то: охваченность спортом, качество питания и т.д.
ведь можете трезво мыслить когда захотите! Вот именно!!! при сравнении цифр "ковида" Израиля/Великобритании/Украины/РФ и прочих мы не можем
Hotab написав:исключить остальные факторы,
Hotab написав:А то так мы можем в исследовании на распространение венерических заболеваний в различных группах подростков придти к выводам, что именно через марихуану передается трипер.
- Прийти к выводам, что именно вакцинация приводит к уменьшению смертности