Igneus написав:Наконец, airmax78 должен быть сдержан, поскольку никто не препятствует каким-либо медицинским вмешательствам в организм конкретного лица в случае его желания, но любое конкретное лицо имеет право не согласиться на какое-либо медицинское вмешательство против его желания
Это закон джунглей, а не цивилизованного общества. Кстати, я сильно не уверен в том, что без насильственного медицинского вмешательства мир увидел бы такого талантливого конформиста.
Знаете, какой была детская смертность до принудительной вакцинации? Что - в учебниках по юриспруденции об этом ни слова?
PS: хотя право по квалифицированную медицинскую помощь, от которого вы сами отказываетесь, не желая прививаться - это, между прочим, одно из высших проявлений гуманности
ще раз, "злостних антиваків", тут 0.0%, решта: - вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час), - вакцинація проводиться не тими методами (порушення прав і свобод), - вакцинація від грипу/ковіда має мало змісту, так як віруси ці швидко мутують, - група ризику 40+ у мужчин, 50+ у жінок, їх є зміст вакцинувати, - вакцини швидко склепані, ніхто наслідки від їх застосування у великих кількостях і на широкому загалі не знає
Ретровіруси в вакцині так і не знайшлися? тільки ДНК рептилоїда?
flyman написав:вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час),
ну хоч Ви то все правильно зробили, ще влітку вакцинувалися, добровідьно, без порушення прав і свобод?
молодець, все перекрутив, з"їж пірожок.
можу сказати так, що за час ковіду та локдаунів (гуляти по паркам не можна, там особоопасно, гарячий "привіт" довіри до влади) поправився і так понад надлишкової ваги, тому поки була можливість і не було локдаунів працював над тим, що вага тіла була в нормі, що підвищує опірність організму, також відмовився від цукру до чаю та кави, як всяких кол і пепсі.
zРадио написав:Не самое свежее, но ооочень актуальное. Уверен, у нас корреляция между образованностью и склонностью к вакцинации еще более выраженная, чем у американцев
Да, Разумков - дурачек, Тюлечка. О Кличко не спорю. Самым умным оказался Шустер - у него уже 4 прививки. Интересно, где он их собрал - в разных государствах что ли? Но что самое главное, они его не спасли и итальянские пограничники зачем-то взяли у него пцр (хотя он привит вздовж и впоперек) и в придачу пцр оказался положительным.
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України 29 жовтня 2021
Міністерство охорони здоров’я України направило до управлінь охорони здоров’я Київській міській та обласним державним адміністраціям роз’яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти COVID-19. Слід зауважити, що основні рекомендації вже неодноразово розглядалися і приймалися відповідними рішеннями, але наразі є уточненими, оновленими та мають відповідний термін дії. ...
flyman написав:ще раз, "злостних антиваків", тут 0.0%, решта: - вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час), - вакцинація проводиться не тими методами (порушення прав і свобод), - вакцинація від грипу/ковіда має мало змісту, так як віруси ці швидко мутують, - група ризику 40+ у мужчин, 50+ у жінок, їх є зміст вакцинувати, - вакцини швидко склепані, ніхто наслідки від їх застосування у великих кількостях і на широкому загалі не знає
Вкладчик1234 написав:По второй части: если победить в этом "ковид-АТО" - то как потом осваивать бюджеты на "борьбу" с "ковид-агрессией"?
головне процес а не результат: "процесо-орієнтованість", "розділяти цінності команди" і т.д. корпобулшіта
Флай знаете что я заметила, антиваксы могут быть умны и глупы, богаты и бедны. Есть одна общая черта они неуверенны и антисоциальны, их не принимают в какую-то группу куда им реально хочется, а Антивакцинаторы - тоже социум собравший множество неверящих в себя и завтрашний день людей