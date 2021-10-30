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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4141414241434144>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111
Мені вже зробили щеплення
58%
64
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:13

  zРадио написав:
  Igneus написав:Наконец, airmax78 должен быть сдержан, поскольку никто не препятствует каким-либо медицинским вмешательствам в организм конкретного лица в случае его желания, но любое конкретное лицо имеет право не согласиться на какое-либо медицинское вмешательство против его желания


Это закон джунглей, а не цивилизованного общества. Кстати, я сильно не уверен в том, что без насильственного медицинского вмешательства мир увидел бы такого талантливого конформиста.

Знаете, какой была детская смертность до принудительной вакцинации? Что - в учебниках по юриспруденции об этом ни слова?

PS: хотя право по квалифицированную медицинскую помощь, от которого вы сами отказываетесь, не желая прививаться - это, между прочим, одно из высших проявлений гуманности

ще раз, "злостних антиваків", тут 0.0%, решта:
- вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час),
- вакцинація проводиться не тими методами (порушення прав і свобод),
- вакцинація від грипу/ковіда має мало змісту, так як віруси ці швидко мутують,
- група ризику 40+ у мужчин, 50+ у жінок, їх є зміст вакцинувати,
- вакцини швидко склепані, ніхто наслідки від їх застосування у великих кількостях і на широкому загалі не знає
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:15

  flyman написав:рептилоїд


Ретровіруси в вакцині так і не знайшлися? тільки ДНК рептилоїда?

  flyman написав:вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час),


ну хоч Ви то все правильно зробили, ще влітку вакцинувалися, добровідьно, без порушення прав і свобод?
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:22

  IgA написав:
  flyman написав:рептилоїд


Ретровіруси в вакцині так і не знайшлися? тільки ДНК рептилоїда?

  flyman написав:вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час),


ну хоч Ви то все правильно зробили, ще влітку вакцинувалися, добровідьно, без порушення прав і свобод?

молодець, все перекрутив, з"їж пірожок.

можу сказати так, що за час ковіду та локдаунів (гуляти по паркам не можна, там особоопасно, гарячий "привіт" довіри до влади) поправився і так понад надлишкової ваги, тому поки була можливість і не було локдаунів працював над тим, що вага тіла була в нормі, що підвищує опірність організму, також відмовився від цукру до чаю та кави, як всяких кол і пепсі.

https://fi202x.blogspot.com/2021/10/5.html
https://fi202x.blogspot.com/2021/08/6.html
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 20:29, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:24

  zРадио написав:Не самое свежее, но ооочень актуальное. Уверен, у нас корреляция между образованностью и склонностью к вакцинации еще более выраженная, чем у американцев

Да, Разумков - дурачек, Тюлечка. О Кличко не спорю.
Самым умным оказался Шустер - у него уже 4 прививки. Интересно, где он их собрал - в разных государствах что ли? Но что самое главное, они его не спасли и итальянские пограничники зачем-то взяли у него пцр (хотя он привит вздовж и впоперек) и в придачу пцр оказался положительным.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:26

Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29 жовтня 2021

Міністерство охорони здоров’я України направило до управлінь охорони здоров’я Київській міській та обласним державним адміністраціям роз’яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти COVID-19. Слід зауважити, що основні рекомендації вже неодноразово розглядалися і приймалися відповідними рішеннями, але наразі є уточненими, оновленими та мають відповідний термін дії.
...

https://moz.gov.ua/article/news/vakcina ... oz-ukraini

Полный перечень не привожу, кому интересно прочитает сам.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:27

  flyman написав:ще раз, "злостних антиваків", тут 0.0%, решта:
- вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час),
- вакцинація проводиться не тими методами (порушення прав і свобод),
- вакцинація від грипу/ковіда має мало змісту, так як віруси ці швидко мутують,
- група ризику 40+ у мужчин, 50+ у жінок, їх є зміст вакцинувати,
- вакцини швидко склепані, ніхто наслідки від їх застосування у великих кількостях і на широкому загалі не знає

+вакцинація тих, хто перехворів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:28

  flyman написав:молодець, все перекрутив, з"їж пірожок


та ні це ти молодець, придумав якусь дурню про ретровіруси

ще розповідаєш як правильно проводити вакцинацію, хоча сам не збираєшся вакцинуватися поки не припече
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:32

Будівельник не вийшов на роботу, тому що не було шкарпеток

https://u-news.com.ua/119776-budivelnyk ... petok.html

А не вакцинувався бо вакцина - отрута?
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:35

  Вкладчик1234 написав:По второй части: если победить в этом "ковид-АТО" - то как потом осваивать бюджеты на "борьбу" с "ковид-агрессией"?

головне процес а не результат: "процесо-орієнтованість", "розділяти цінності команди" і т.д. корпобулшіта
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:44

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:По второй части: если победить в этом "ковид-АТО" - то как потом осваивать бюджеты на "борьбу" с "ковид-агрессией"?

головне процес а не результат: "процесо-орієнтованість", "розділяти цінності команди" і т.д. корпобулшіта

Флай знаете что я заметила, антиваксы могут быть умны и глупы, богаты и бедны. Есть одна общая черта они неуверенны и антисоциальны, их не принимают в какую-то группу куда им реально хочется, а Антивакцинаторы - тоже социум собравший множество неверящих в себя и завтрашний день людей ;)
stm
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