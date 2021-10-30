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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4141414241434144 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111 Мені вже зробили щеплення 58% 64 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 111 Додано: Нед 31 жов, 2021 20:54 flyman написав: ще раз, "злостних антиваків", тут 0.0%, решта: ще раз, "злостних антиваків", тут 0.0%, решта:



Человек, который своей риторикой отдаляет сомневающихся от вакцинации, хуже злостного антивакцинатора, не желающего прививаться, но и не раскрывающего варежку в вопросах, в которых мало что смыслит



flyman написав: - вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час) - вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час)



Извини, но это претензия не к вакцинаторам, а к ковид-диссидентам и антивакцинаторам. Т.е., по хорошему, Igneus (которому и был адресован мой комментарий) сейчас должен скромненько помалкивать, наблюдая последствия своей антивакцинаторской деятельности



flyman написав: - вакцинація проводиться не тими методами (порушення прав і свобод) - вакцинація проводиться не тими методами (порушення прав і свобод)



О чем речь, не понимаю? Ты всерьез хочешь сказать, что не навязывай государство вакцинацию административными ограничениями, желающих привиться было бы больше? Ну это же глупость - ты сам видишь, какие образовались очереди в преддверии введения ограничений. Это прямое подтверждение тому, что они эффективны. Только несвоевременны - это стоило сделать месяц назад!



flyman написав: - вакцинація від грипу/ковіда має мало змісту, так як віруси ці швидко мутують - вакцинація від грипу/ковіда має мало змісту, так як віруси ці швидко мутують



Наука считает иначе - несмотря на быструю мутацию, познакомить организм с новым для него видом вируса безопаснее с помощью вакцины, чем самого заболевания. Собственно, поэтому грипп и не имеет высокой летальности в отличие от ковида - человек контактирует с ним давно и имеет адекватный иммунный ответ



flyman написав: - група ризику 40+ у мужчин, 50+ у жінок, їх є зміст вакцинувати - група ризику 40+ у мужчин, 50+ у жінок, їх є зміст вакцинувати



Ой ли? Я тут гораздо чаще слышу, что группа риска - это "дряхлые старики, которые и без ковида долго не проживут"



flyman написав: - вакцини швидко склепані, ніхто наслідки від їх застосування у великих кількостях і на широкому загалі не знає - вакцини швидко склепані, ніхто наслідки від їх застосування у великих кількостях і на широкому загалі не знає



Полностью пройдены 1-я и 2-я фазы КИ, частично - 3-я. Что является достаточным для экстренного согласования. Для понимания "умников", которые, наверняка, и не знали - длинный список препаратов нового типа, т.н. моноклональных антител, спасающих людей от тяжелых системных заболеваний и существенно продлевая жизнь при онкологии, тоже согласованы по процедуре экстренного использования, поскольку их фактическая польза превышает гипотетический риск, и ждать много лет для соблюдения всех формальностей 3-й фазы КИ преступно Человек, который своей риторикой отдаляет сомневающихся от вакцинации, хуже злостного антивакцинатора, не желающего прививаться, но и не раскрывающего варежку в вопросах, в которых мало что смыслитИзвини, но это претензия не к вакцинаторам, а к ковид-диссидентам и антивакцинаторам. Т.е., по хорошему,(которому и был адресован мой комментарий) сейчас должен скромненько помалкивать, наблюдая последствия своей антивакцинаторской деятельностиО чем речь, не понимаю? Ты всерьез хочешь сказать, что не навязывай государство вакцинацию административными ограничениями, желающих привиться было бы больше? Ну это же глупость - ты сам видишь, какие образовались очереди в преддверии введения ограничений. Это прямое подтверждение тому, что они эффективны. Только несвоевременны - это стоило сделать месяц назад!Наука считает иначе - несмотря на быструю мутацию, познакомить организм с новым для него видом вируса безопаснее с помощью вакцины, чем самого заболевания. Собственно, поэтому грипп и не имеет высокой летальности в отличие от ковида - человек контактирует с ним давно и имеет адекватный иммунный ответОй ли? Я тут гораздо чаще слышу, что группа риска - это "дряхлые старики, которые и без ковида долго не проживут"Полностью пройдены 1-я и 2-я фазы КИ, частично - 3-я. Что является достаточным для экстренного согласования. Для понимания "умников", которые, наверняка, и не знали - длинный список препаратов нового типа, т.н. моноклональных антител, спасающих людей от тяжелых системных заболеваний и существенно продлевая жизнь при онкологии, тоже согласованы по процедуре экстренного использования, поскольку их фактическая польза превышает гипотетический риск, и ждать много лет для соблюдения всех формальностей 3-й фазы КИ преступно zРадио

Повідомлень: 11481 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2673 раз. Подякували: 5821 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 21:00 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: Прийти к выводам, что именно вакцинация приводит к уменьшению смертности Прийти к выводам, что именно вакцинация приводит к уменьшению смертности

Сегодня какой-то парад амнезии или тупости?

Я всегда говорил о том, что эффективность вакцинации определяется не сравнением разных стран, а внутри одной страны в одном месте в одно время: в Киеве в группе 60-70 лет ваксов **% , антиваксов **%. А в больничках и в моргах лежит *% ваксов и *% антиваксов. И тогда ясно, какие факторы. Тут, Яма, что-то новое я сказал?? А сколько раз это надо ещё говорить? А сравнивать летний Израиль и летнюю Украину - это к доктору Флер. У нее были трудности с пониманием, как надо анализировать.





Ромасик написав: например Одессу. И Умань. например Одессу. И Умань.

Пробуй активировать работу памяти по ключевым словам:

"лето, открытые летние площадки, открытые окна офисов и маршруток". Есть что-то?!



По Умани, пробуй слова "продукты ставили у дверей", "минимально контактировали ".. Как там, что-то проблескивает?

Если это случилось, подумай теперь, при чем тут голова в песок. Сегодня какой-то парад амнезии или тупости?Я всегда говорил о том, что эффективность вакцинации определяется не сравнением разных стран, а внутри одной страны в одном месте в одно время: в Киеве в группе 60-70 лет ваксов **% , антиваксов **%. А в больничках и в моргах лежит *% ваксов и *% антиваксов. И тогда ясно, какие факторы. Тут, Яма, что-то новое я сказал?? А сколько раз это надо ещё говорить? А сравнивать летний Израиль и летнюю Украину - это к доктору Флер. У нее были трудности с пониманием, как надо анализировать.Пробуй активировать работу памяти по ключевым словам:"лето, открытые летние площадки, открытые окна офисов и маршруток". Есть что-то?!По Умани, пробуй слова "продукты ставили у дверей", "минимально контактировали ".. Как там, что-то проблескивает?Если это случилось, подумай теперь, при чем тут голова в песок. Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 жов, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5251 З нами з: 15.02.09 Подякував: 265 раз. Подякували: 1462 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 21:02 zРадио написав: flyman написав: ще раз, "злостних антиваків", тут 0.0%, решта: ще раз, "злостних антиваків", тут 0.0%, решта:



Человек, который своей риторикой отдаляет сомневающихся от вакцинации, хуже злостного антивакцинатора, не желающего прививаться, но и не раскрывающего варежку в вопросах, в которых мало что смыслит



flyman написав: - вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час) - вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час)



Извини, но это претензия не к вакцинаторам, а к ковид-диссидентам и антивакцинаторам. Т.е., по хорошему, Igneus (которому и был адресован мой комментарий) сейчас должен скромненько помалкивать, наблюдая последствия своей антивакцинаторской деятельности



flyman написав: - вакцинація проводиться не тими методами (порушення прав і свобод) - вакцинація проводиться не тими методами (порушення прав і свобод)



О чем речь, не понимаю? Ты всерьез хочешь сказать, что не навязывай государство вакцинацию административными ограничениями, желающих привиться было бы больше? Ну это же глупость - ты сам видишь, какие образовались очереди в преддверии введения ограничений. Это прямое подтверждение тому, что они эффективны. Только несвоевременны - это стоило сделать месяц назад!



flyman написав: - вакцинація від грипу/ковіда має мало змісту, так як віруси ці швидко мутують - вакцинація від грипу/ковіда має мало змісту, так як віруси ці швидко мутують



Наука считает иначе - несмотря на быструю мутацию, познакомить организм с новым для него видом вируса безопаснее с помощью вакцины, чем самого заболевания. Собственно, поэтому грипп и не имеет высокой летальности в отличие от ковида - человек контактирует с ним давно и имеет адекватный иммунный ответ



flyman написав: - група ризику 40+ у мужчин, 50+ у жінок, їх є зміст вакцинувати - група ризику 40+ у мужчин, 50+ у жінок, їх є зміст вакцинувати



Ой ли? Я тут гораздо чаще слышу, что группа риска - это "дряхлые старики, которые и без ковида долго не проживут"



flyman написав: - вакцини швидко склепані, ніхто наслідки від їх застосування у великих кількостях і на широкому загалі не знає - вакцини швидко склепані, ніхто наслідки від їх застосування у великих кількостях і на широкому загалі не знає



Полностью пройдены 1-я и 2-я фазы КИ, частично - 3-я. Что является достаточным для экстренного согласования. Для понимания "умников", которые, наверняка, и не знали - длинный список препаратов нового типа, т.н. моноклональных антител, спасающих людей от тяжелых системных заболеваний и существенно продлевая жизнь при онкологии, тоже согласованы по процедуре экстренного использования, поскольку их фактическая польза превышает гипотетический риск, и ждать много лет для соблюдения всех формальностей 3-й фазы КИ преступно Человек, который своей риторикой отдаляет сомневающихся от вакцинации, хуже злостного антивакцинатора, не желающего прививаться, но и не раскрывающего варежку в вопросах, в которых мало что смыслитИзвини, но это претензия не к вакцинаторам, а к ковид-диссидентам и антивакцинаторам. Т.е., по хорошему,(которому и был адресован мой комментарий) сейчас должен скромненько помалкивать, наблюдая последствия своей антивакцинаторской деятельностиО чем речь, не понимаю? Ты всерьез хочешь сказать, что не навязывай государство вакцинацию административными ограничениями, желающих привиться было бы больше? Ну это же глупость - ты сам видишь, какие образовались очереди в преддверии введения ограничений. Это прямое подтверждение тому, что они эффективны. Только несвоевременны - это стоило сделать месяц назад!Наука считает иначе - несмотря на быструю мутацию, познакомить организм с новым для него видом вируса безопаснее с помощью вакцины, чем самого заболевания. Собственно, поэтому грипп и не имеет высокой летальности в отличие от ковида - человек контактирует с ним давно и имеет адекватный иммунный ответОй ли? Я тут гораздо чаще слышу, что группа риска - это "дряхлые старики, которые и без ковида долго не проживут"Полностью пройдены 1-я и 2-я фазы КИ, частично - 3-я. Что является достаточным для экстренного согласования. Для понимания "умников", которые, наверняка, и не знали - длинный список препаратов нового типа, т.н. моноклональных антител, спасающих людей от тяжелых системных заболеваний и существенно продлевая жизнь при онкологии, тоже согласованы по процедуре экстренного использования, поскольку их фактическая польза превышает гипотетический риск, и ждать много лет для соблюдения всех формальностей 3-й фазы КИ преступно

так ти хочеш:

1. заткнути рота сумніваючимся?

2. провакцинувати сумніваючихся проти їх волі?

3. переконати сумніваючихся щоб вони зробили це добровільно?



Якщо не останнє, то методи "переломати через коліно" саме твій вибір, як і решти ваків-активістів даної теми. так ти хочеш:1. заткнути рота сумніваючимся?2. провакцинувати сумніваючихся проти їх волі?3. переконати сумніваючихся щоб вони зробили це добровільно?Якщо не останнє, то методи "переломати через коліно" саме твій вибір, як і решти ваків-активістів даної теми. flyman

Повідомлень: 26415 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1287 раз. Подякували: 2093 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 21:04 Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав:

ЛАД

Я, вроде сказал о том, что если у нас будет при 100 тыс. тестов находить 40 тыс. новых заболевших (пропорционально населению), то представьте себе, сколько должно быть реально новых случаев и что будет при этом твориться в больницах.



в больницах будет творится ровно то же, что и сейчас. Тест не есть поводом к госпитализации.

Мне сложно представить, сколько будет реально новых случаев, если найдут 40К новых заболевших. Я чего-то думал, что тоже 40К. Я, вроде сказал о том, чтоу нас будет при 100 тыс. тестов находить 40 тыс. новых заболевших (пропорционально населению), тои что будет при этом твориться в больницах.в больницах будет творится ровно то же, что и сейчас. Тест не есть поводом к госпитализации.Мне сложно представить, сколько будет реально новых случаев, если найдут 40К новых заболевших. Я чего-то думал, что тоже 40К.

Ну Вы уж не притворяйтесь совсем... неграмотным.

Тест, конечно не повод для госпитализации. Но если при 100 тыс. тестов будут находить 40 тыс. больных, то это точно будет означать, что реально их будет гораздо больше. Соответственно, будет гораздо больше средних и тяжёлых случаев.

Весной медицина зашивалась при 20к новых случаев в день. Ну Вы уж не притворяйтесь совсем... неграмотным.Тест, конечно не повод для госпитализации. Но если при 100 тыс. тестов будут находить 40 тыс. больных, то это точно будет означать, что реально их будет гораздо больше. Соответственно, будет гораздо больше средних и тяжёлых случаев.Весной медицина зашивалась при 20к новых случаев в день.



например Одессу. И Умань.

Вы перенимаете опыт Вкладчика?



у нас опыт общий.

Весной у нас было макс 16К, или вы о чем?

Это вы притворяетесь, или есть. Это может значить много чего, но никак не влияет на число госпитализаций. Найдут бессимптомных и ускользнувших от системы (как Комаровский). Но это только снизит показатель летальности, что будет очередной зрадой в ваш лагерь. Вы перенимаете опыт Вкладчика?у нас опыт общий., или вы о чем?Это вы притворяетесь, или есть. Это может значить много чего, но никак не влияет на число госпитализаций. Найдут бессимптомных и ускользнувших от системы (как Комаровский). Но это только снизит показатель летальности, что будет очередной зрадой в ваш лагерь.

Притворяться дурачком тоже нужно умеючи. У Вас это плохо получается.

1. 03.04.2021 было 20341 новых случаев.

2. "Найдут бессимптомных" - почему их сейчас не находят? При 40% обнаруженных при тестировании больных (40 тыс. при 100 тыс. тестов) Вы способны поверить, что выявили всех? Даже не смешно.

Резкий рост числа обнаруженных больных при том же количестве тестов однозначно говорит о росте заболеваемости и о том, что не все больные обнаруживаются.

Или Вы будете утверждать, что с конца сентября, когда у нас находили по несколько тысяч новых случаев и Флер доказывала, что не будет 10 тыс. к 10 октября, если будет не больше 80 тыс тестов, до сегодня, когда мы находим по 20+ тыс. при 100 тыс. тестов, у нас заболеваемость не выросла, а "начали находить бессимптомных"?

Ну, Вы уж совсем чушь не пишите.





Вот Фаучи спрашивают — Техас «открыли» в начале марта, и они там живут, как в 2019-м, рестораны, спортивные мероприятия, а количество заражений и госпитализаций продолжает уменьшаться, это как понимать? Ну, это смущает, да, но есть задержка по времени, или, может, они что-то делают иначе, скажем, проводят время на улице.

....... К Одессе еще Техас можно добавить (статья Безликого с хабра):

Была Швеция. Много о ней говорили. Ну ладно.

Потом какая-то ещё страна. Потом Монголия. Вы будете подкидывать каждый раз что-то новенькое? А я должен с этим разбираться?

Уже писал - один дурак может задать столько вопросов, что 100 умных за год не ответят.

Сейчас у Вас появился Техас. Может, для разнообразия, Вы разберётесь в вопросе и расскажете нам, в чём там дело? Так ли действительно обстоят дела в Техасе? И, если да, то чем он отличается от других штатов, в которых заболеваемость высокая и люди умирают?

И да, хабр, безусловно, очень авторитетный источник. Ну и ссылку Вы, как принято, не дали. Искать источники мне, признАюсь, надоело. Притворяться дурачком тоже нужно умеючи. У Вас это плохо получается.1.новых случаев.2. "Найдут бессимптомных" - почему их сейчас не находят? Приобнаруженных при тестировании больных (40 тыс. при 100 тыс. тестов) Вы способны поверить, что выявили всех? Даже не смешно.Резкий рост числа обнаруженных больных при том же количестве тестов однозначно говорит о росте заболеваемости и о том, что не все больные обнаруживаются.Или Вы будете утверждать, что с конца сентября, когда у нас находили по несколько тысяч новых случаев и Флер доказывала, что не будет 10 тыс. к 10 октября, если будет не больше 80 тыс тестов, до сегодня, когда мы находим по 20+ тыс. при 100 тыс. тестов, у нас заболеваемость не выросла, а "начали находить бессимптомных"?Ну, Вы уж совсем чушь не пишите.Была Швеция. Много о ней говорили. Ну ладно.Потом какая-то ещё страна. Потом Монголия. Вы будете подкидывать каждый раз что-то новенькое? А я должен с этим разбираться?Уже писал - один дурак может задать столько вопросов, что 100 умных за год не ответят.Сейчас у Вас появился Техас. Может, для разнообразия, Вы разберётесь в вопросе и расскажете нам, в чём там дело? Так ли действительно обстоят дела в Техасе? И, если да, то чем он отличается от других штатов, в которых заболеваемость высокая и люди умирают?И да, хабр, безусловно, очень авторитетный источник. Ну и ссылку Вы, как принято, не дали. Искать источники мне, признАюсь, надоело. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 21:19, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20300 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4913 раз. Подякували: 4540 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 21:07 yama написав: ..........

- Прийти к выводам, что именно вакцинация приводит к уменьшению смертности ..........- Прийти к выводам, что именно вакцинация приводит к уменьшению смертности

Ваш вариант?

Я пока здесь ни от кого других объяснений не увидел.



P.s. Возможно, Вы Видели, что когда вдруг Вас бессрочно забанили, я удивился и писал, что Вы здесь не самый вредный.

Но, честно говоря, мне надоело отвечать на одни те же Ваши предположения. Вы повторяете одно и то же, не обращая никакого внимания на мои ответы. Вы их не видите? Могу сбрасывать Вам ссылки в личку. А так не вижу смысла отвечать на Ваши посты. Ваш вариант?Я пока здесь ни от кого других объяснений не увидел.P.s. Возможно, Вы Видели, что когда вдруг Вас бессрочно забанили, я удивился и писал, что Вы здесь не самый вредный.Но, честно говоря, мне надоело отвечать на одни те же Ваши предположения. Вы повторяете одно и то же, не обращая никакого внимания на мои ответы. Вы их не видите? Могу сбрасывать Вам ссылки в личку. А так не вижу смысла отвечать на Ваши посты. ЛАД 2 Повідомлень: 20300 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4913 раз. Подякували: 4540 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4141414241434144 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksimus silvestris Суб 30 жов, 2021 20:19