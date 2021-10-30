flyman написав:ще раз, "злостних антиваків", тут 0.0%, решта:
Человек, который своей риторикой отдаляет сомневающихся от вакцинации, хуже злостного антивакцинатора, не желающего прививаться, но и не раскрывающего варежку в вопросах, в которых мало что смыслит
flyman написав:- вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час)
Извини, но это претензия не к вакцинаторам, а к ковид-диссидентам и антивакцинаторам. Т.е., по хорошему, Igneus (которому и был адресован мой комментарий) сейчас должен скромненько помалкивать, наблюдая последствия своей антивакцинаторской деятельности
flyman написав:- вакцинація проводиться не тими методами (порушення прав і свобод)
О чем речь, не понимаю? Ты всерьез хочешь сказать, что не навязывай государство вакцинацию административными ограничениями, желающих привиться было бы больше? Ну это же глупость - ты сам видишь, какие образовались очереди в преддверии введения ограничений. Это прямое подтверждение тому, что они эффективны. Только несвоевременны - это стоило сделать месяц назад!
flyman написав:- вакцинація від грипу/ковіда має мало змісту, так як віруси ці швидко мутують
Наука считает иначе - несмотря на быструю мутацию, познакомить организм с новым для него видом вируса безопаснее с помощью вакцины, чем самого заболевания. Собственно, поэтому грипп и не имеет высокой летальности в отличие от ковида - человек контактирует с ним давно и имеет адекватный иммунный ответ
flyman написав:- група ризику 40+ у мужчин, 50+ у жінок, їх є зміст вакцинувати
Ой ли? Я тут гораздо чаще слышу, что группа риска - это "дряхлые старики, которые и без ковида долго не проживут"
flyman написав:- вакцини швидко склепані, ніхто наслідки від їх застосування у великих кількостях і на широкому загалі не знає
Полностью пройдены 1-я и 2-я фазы КИ, частично - 3-я. Что является достаточным для экстренного согласования. Для понимания "умников", которые, наверняка, и не знали - длинный список препаратов нового типа, т.н. моноклональных антител, спасающих людей от тяжелых системных заболеваний и существенно продлевая жизнь при онкологии, тоже согласованы по процедуре экстренного использования, поскольку их фактическая польза превышает гипотетический риск, и ждать много лет для соблюдения всех формальностей 3-й фазы КИ преступно
yama написав:Прийти к выводам, что именно вакцинация приводит к уменьшению смертности
Сегодня какой-то парад амнезии или тупости? Я всегда говорил о том, что эффективность вакцинации определяется не сравнением разных стран, а внутри одной страны в одном месте в одно время: в Киеве в группе 60-70 лет ваксов **% , антиваксов **%. А в больничках и в моргах лежит *% ваксов и *% антиваксов. И тогда ясно, какие факторы. Тут, Яма, что-то новое я сказал?? А сколько раз это надо ещё говорить? А сравнивать летний Израиль и летнюю Украину - это к доктору Флер. У нее были трудности с пониманием, как надо анализировать.
Ромасик написав:например Одессу. И Умань.
Пробуй активировать работу памяти по ключевым словам: "лето, открытые летние площадки, открытые окна офисов и маршруток". Есть что-то?!
По Умани, пробуй слова "продукты ставили у дверей", "минимально контактировали ".. Как там, что-то проблескивает? Если это случилось, подумай теперь, при чем тут голова в песок.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 31 жов, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:ще раз, "злостних антиваків", тут 0.0%, решта:
Человек, который своей риторикой отдаляет сомневающихся от вакцинации, хуже злостного антивакцинатора, не желающего прививаться, но и не раскрывающего варежку в вопросах, в которых мало что смыслит
flyman написав:- вакцинація не в ту пору (тре робити до епідемії, а не під час)
Извини, но это претензия не к вакцинаторам, а к ковид-диссидентам и антивакцинаторам. Т.е., по хорошему, Igneus (которому и был адресован мой комментарий) сейчас должен скромненько помалкивать, наблюдая последствия своей антивакцинаторской деятельности
flyman написав:- вакцинація проводиться не тими методами (порушення прав і свобод)
О чем речь, не понимаю? Ты всерьез хочешь сказать, что не навязывай государство вакцинацию административными ограничениями, желающих привиться было бы больше? Ну это же глупость - ты сам видишь, какие образовались очереди в преддверии введения ограничений. Это прямое подтверждение тому, что они эффективны. Только несвоевременны - это стоило сделать месяц назад!
flyman написав:- вакцинація від грипу/ковіда має мало змісту, так як віруси ці швидко мутують
Наука считает иначе - несмотря на быструю мутацию, познакомить организм с новым для него видом вируса безопаснее с помощью вакцины, чем самого заболевания. Собственно, поэтому грипп и не имеет высокой летальности в отличие от ковида - человек контактирует с ним давно и имеет адекватный иммунный ответ
flyman написав:- група ризику 40+ у мужчин, 50+ у жінок, їх є зміст вакцинувати
Ой ли? Я тут гораздо чаще слышу, что группа риска - это "дряхлые старики, которые и без ковида долго не проживут"
flyman написав:- вакцини швидко склепані, ніхто наслідки від їх застосування у великих кількостях і на широкому загалі не знає
Полностью пройдены 1-я и 2-я фазы КИ, частично - 3-я. Что является достаточным для экстренного согласования. Для понимания "умников", которые, наверняка, и не знали - длинный список препаратов нового типа, т.н. моноклональных антител, спасающих людей от тяжелых системных заболеваний и существенно продлевая жизнь при онкологии, тоже согласованы по процедуре экстренного использования, поскольку их фактическая польза превышает гипотетический риск, и ждать много лет для соблюдения всех формальностей 3-й фазы КИ преступно
так ти хочеш: 1. заткнути рота сумніваючимся? 2. провакцинувати сумніваючихся проти їх волі? 3. переконати сумніваючихся щоб вони зробили це добровільно?
Якщо не останнє, то методи "переломати через коліно" саме твій вибір, як і решти ваків-активістів даної теми.
Ромасик написав: ЛАД Я, вроде сказал о том, что если у нас будет при 100 тыс. тестов находить 40 тыс. новых заболевших (пропорционально населению), то представьте себе, сколько должно быть реально новых случаев и что будет при этом твориться в больницах.
в больницах будет творится ровно то же, что и сейчас. Тест не есть поводом к госпитализации. Мне сложно представить, сколько будет реально новых случаев, если найдут 40К новых заболевших. Я чего-то думал, что тоже 40К.
Ну Вы уж не притворяйтесь совсем... неграмотным. Тест, конечно не повод для госпитализации. Но если при 100 тыс. тестов будут находить 40 тыс. больных, то это точно будет означать, что реально их будет гораздо больше. Соответственно, будет гораздо больше средних и тяжёлых случаев. Весной медицина зашивалась при 20к новых случаев в день.
например Одессу. И Умань.
Вы перенимаете опыт Вкладчика?
у нас опыт общий. Весной у нас было макс 16К, или вы о чем? Это вы притворяетесь, или есть. Это может значить много чего, но никак не влияет на число госпитализаций. Найдут бессимптомных и ускользнувших от системы (как Комаровский). Но это только снизит показатель летальности, что будет очередной зрадой в ваш лагерь.
Притворяться дурачком тоже нужно умеючи. У Вас это плохо получается. 1. 03.04.2021 было 20341 новых случаев. 2. "Найдут бессимптомных" - почему их сейчас не находят? При 40% обнаруженных при тестировании больных (40 тыс. при 100 тыс. тестов) Вы способны поверить, что выявили всех? Даже не смешно. Резкий рост числа обнаруженных больных при том же количестве тестов однозначно говорит о росте заболеваемости и о том, что не все больные обнаруживаются. Или Вы будете утверждать, что с конца сентября, когда у нас находили по несколько тысяч новых случаев и Флер доказывала, что не будет 10 тыс. к 10 октября, если будет не больше 80 тыс тестов, до сегодня, когда мы находим по 20+ тыс. при 100 тыс. тестов, у нас заболеваемость не выросла, а "начали находить бессимптомных"? Ну, Вы уж совсем чушь не пишите.
К Одессе еще Техас можно добавить (статья Безликого с хабра):
Вот Фаучи спрашивают — Техас «открыли» в начале марта, и они там живут, как в 2019-м, рестораны, спортивные мероприятия, а количество заражений и госпитализаций продолжает уменьшаться, это как понимать? Ну, это смущает, да, но есть задержка по времени, или, может, они что-то делают иначе, скажем, проводят время на улице. .......
Была Швеция. Много о ней говорили. Ну ладно. Потом какая-то ещё страна. Потом Монголия. Вы будете подкидывать каждый раз что-то новенькое? А я должен с этим разбираться? Уже писал - один дурак может задать столько вопросов, что 100 умных за год не ответят. Сейчас у Вас появился Техас. Может, для разнообразия, Вы разберётесь в вопросе и расскажете нам, в чём там дело? Так ли действительно обстоят дела в Техасе? И, если да, то чем он отличается от других штатов, в которых заболеваемость высокая и люди умирают? И да, хабр, безусловно, очень авторитетный источник. Ну и ссылку Вы, как принято, не дали. Искать источники мне, признАюсь, надоело.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 жов, 2021 21:19, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:.......... - Прийти к выводам, что именно вакцинация приводит к уменьшению смертности
Ваш вариант? Я пока здесь ни от кого других объяснений не увидел.
P.s. Возможно, Вы Видели, что когда вдруг Вас бессрочно забанили, я удивился и писал, что Вы здесь не самый вредный. Но, честно говоря, мне надоело отвечать на одни те же Ваши предположения. Вы повторяете одно и то же, не обращая никакого внимания на мои ответы. Вы их не видите? Могу сбрасывать Вам ссылки в личку. А так не вижу смысла отвечать на Ваши посты.
Хроника Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой в фб. Специально для Ромасика, вкладчика и их компании :
Мы в офисе уже почти круглосуточно. Лист ожидания постоянно пополняется. Возвратов очень много, и сразу Концентраторы уезжают к Следующим пациентам, которые ждут. Все больше приходит людей с печальными лицами. Все больше звонков таких, как в видео. Десятки звонков.. люди ищут место в Реанимации, кислород, врачей. этом все уже становится просто невыносимым. Днём решила зайти в Фб. Почитала.. через полчаса чтения решила Отдать все Концентраторы в стационары и закрыть выдачу кислорода. Все тяжелее Помогать тем, кто сам словно мотылёк на огонь лезет в это адище. А мы почему то рядом. Долго спорили с девочками. Держусь только из-за стариков- жалко их. Они как дети. Но уже на грани..
Пожалуйста!!! Пройдите вакцинацию!! Пожалуйста! Сделайте прививку хотя бы вашим старикам! Невыносимо слушать уже этот плач. И невыносимо особенно от того, что почти все из них могли бы этого избежать. И могли бы ещё жить..
Мы до сих пор в офисе. Днём не справлялись втроём- возвраты, выдача, Помощь в госпитализации. Поиск врачей, вычитка анализов. Настройка кислорода по домам, подключение сипапов/ игры в реаниматолога. Час назад звонок: Сатруация 45. Не можем дождаться скорую. Ждём три часа А скорые все на адресах. Объясняю как уложить бабушку на живот, ору открывайте Окна и Звоню Светлана Малонога ищем бригаду. Света Спасибо! Параллельно отправляем Концентратор, чтобы дождаться скорую. Скорая приезжает раньше. Отзываем Концентратор. По приезду бригады бабушка уже не держит давление совсем. Не транспортабельна. Отправляем Концентратор обратно на такси. Чтобы она просто ушла без не задыхаясь. Сотни звонков... сотни. Какие то безумные наши движения, которые не могут остановить этот просто поток. Целыми семьями уходят. И они все!!! Все не вакцинированы.
Вам всем, кто не хочет упорно увидеть что все полетело в тартарары- вам и вашим старикам не хватит места, не хватит кислорода. До вас просто может не успеть доехать скорая! И до нас она тоже не доедет. Как ещё достучаться?
airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...
Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"
+1000500 Из идиотизма антиваксов... После вакцинации ребенка 16 лет, одна подружка сказала что общаться в живую не будет две недели, потому что не хочет заразится короновирусом от вакцины...
Лютый треш, и это девочка из семьи в которой оба родителя имеют высшее образование.
flyman написав:так ти хочеш: 1. заткнути рота сумніваючимся? 2. провакцинувати сумніваючихся проти їх волі? 3. переконати сумніваючихся щоб вони зробили це добровільно?
Якщо не останнє, то методи "переломати через коліно" саме твій вибір, як і решти ваків-активістів даної теми.
1. Заткнуть рты активистам антивакцинаторского движения. На самом деле, это вынужденная мера, поскольку люди, не владеющие вопросом, должны модерировать себя сами и не выступать с сомнительными идеями, или что еще хуже - откровенными фейками. Но не делают этого, а, напротив, несут невежество в массы.
Далее пункт 2 отпадет автоматом и сомневающиеся провакцинируются добровольно - ни в чем переубеждать их не придется. На то они и сомневающиеся, что не могут определиться между тихим голосом интеллигентных ученых и громкими криками пассионарных выскочек
airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...
Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"
+1000500 Из идиотизма антиваксов... После вакцинации ребенка 16 лет, одна подружка сказала что общаться в живую не будет две недели, потому что не хочет заразится короновирусом от вакцины...
Лютый треш, и это девочка из семьи в которой оба родителя имеют высшее образование.
К сожалению, образование родителей не передаётся детям по наследству. К тому же высшее образование не всегда добавляет ума. Особенно в последние 30 лет.