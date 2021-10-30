Додано: Нед 31 жов, 2021 21:38

Хроника Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой в фб. Специально для Ромасика, вкладчика и их компании :Мы в офисе уже почти круглосуточно. Лист ожидания постоянно пополняется. Возвратов очень много, и сразу Концентраторы уезжают к Следующим пациентам, которые ждут. Все больше приходит людей с печальными лицами.Все больше звонков таких, как в видео. Десятки звонков.. люди ищут место в Реанимации, кислород, врачей.этом все уже становится просто невыносимым.Днём решила зайти в Фб. Почитала.. через полчаса чтения решила Отдать все Концентраторы в стационары и закрыть выдачу кислорода. Все тяжелее Помогать тем, кто сам словно мотылёк на огонь лезет в это адище. А мы почему то рядом. Долго спорили с девочками. Держусь только из-за стариков- жалко их. Они как дети. Но уже на грани..Пожалуйста!!! Пройдите вакцинацию!! Пожалуйста!Сделайте прививку хотя бы вашим старикам! Невыносимо слушать уже этот плач. И невыносимо особенно от того, что почти все из них могли бы этого избежать. И могли бы ещё жить..Мы до сих пор в офисе. Днём не справлялись втроём- возвраты, выдача, Помощь в госпитализации. Поиск врачей, вычитка анализов. Настройка кислорода по домам, подключение сипапов/ игры в реаниматолога.Час назад звонок: Сатруация 45. Не можем дождаться скорую. Ждём три часаА скорые все на адресах. Объясняю как уложить бабушку на живот, ору открывайте Окна и Звоню Светлана Малонога ищем бригаду. Света Спасибо! Параллельно отправляем Концентратор, чтобы дождаться скорую. Скорая приезжает раньше. Отзываем Концентратор.По приезду бригады бабушка уже не держит давление совсем. Не транспортабельна. Отправляем Концентратор обратно на такси. Чтобы она просто ушла без не задыхаясь.Сотни звонков... сотни. Какие то безумные наши движения, которые не могут остановить этот просто поток. Целыми семьями уходят. И они все!!! Все не вакцинированы.Вам всем, кто не хочет упорно увидеть что все полетело в тартарары- вам и вашим старикам не хватит места, не хватит кислорода. До вас просто может не успеть доехать скорая! И до нас она тоже не доедет.Как ещё достучаться?Таких скринов сотни и сотни записей..