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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4142414341444145

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111
Мені вже зробили щеплення
58%
64
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:41

А я-то думаю, что это на Печерске в ресторане стало мало людей :roll: А они теперь в Эпицентрах "отдыхают"...
https://novosti-n.org/news/V-kyevskom-E ... aku-227806
Востаннє редагувалось fler в Нед 31 жов, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:42

Ромасик
  ЛАД написав:.......
2. "Найдут бессимптомных" - почему их сейчас не находят? При 40% обнаруженных при тестировании больных (40 тыс. при 100 тыс. тестов) Вы способны поверить, что выявили всех? Даже не смешно.
Резкий рост числа обнаруженных больных при том же количестве тестов однозначно говорит о росте заболеваемости и о том, что не все больные обнаруживаются.
Или Вы будете утверждать, что с конца сентября, когда у нас находили по несколько тысяч новых случаев и Флер доказывала, что не будет 10 тыс. к 10 октября, если будет не больше 80 тыс тестов, до сегодня, когда мы находим по 20+ тыс. при 100 тыс. тестов, у нас заболеваемость не выросла, а "начали находить бессимптомных"?
Ну, Вы уж совсем чушь не пишите. ........

1) действительно, 20К. А я поверил Истребину о 16К (не проверяя). О чем тогда они с флер спорили?? И эти 16К еще носили дальше по форуму.
2) еще раз - найденные бессимптомные больные снизят статистику летальности. Мертвых и госпит. от этого больше не станет.
3) Вы с Одессой разберитесь. С Техасом пусть Фаучи разбирается. То слишком сложно для вас.

1. Истребин с Флер не спорил. И не притворяйтесь, что не помните. Склерозом вам страдать рано. Флер доказывала здесь, что вопреки опасениям Истребина к 10 октября не будет 10 тыс. новых случаев в день. Активно спорил с ней Хотаб.
Что Вы там не проверяли и кто носился по форуму с цифрой 16 тыс., не знаю.
2. Ещё раз - перестаньте прикидываться дурачком и притворяться, что ничего не понимаете. Найденные бессимптомные могут снизить статистику летальности, но не количество смертей. Резкий рост обнаруженных больных при постоянном количестве тестов возможен только при резком росте заболеваемости, а, следовательно, и росте госпитализированных и смертей.
3. А что с Одессой разбираться? Она сегодня в передовиках. Как и Харьков.
Ну и если Вы у нас такой талантливый, то всё же разберитесь с Техасом и расскажите нам.
А то Вы других обвиняете в том, что не способны или прячутся в кусты, а сами? или можете только подкидывать г... на вентилятор?
ЛАД
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