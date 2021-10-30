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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 жов, 2021 22:41
А я-то думаю, что это на Печерске в ресторане стало мало людей А они теперь в Эпицентрах "отдыхают"...
Востаннє редагувалось fler в Нед 31 жов, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 жов, 2021 22:42
1. Истребин с Флер не спорил. И не притворяйтесь, что не помните. Склерозом вам страдать рано. Флер доказывала здесь, что вопреки опасениям Истребина к 10 октября не будет 10 тыс. новых случаев в день. Активно спорил с ней Хотаб.
Что Вы там не проверяли и кто носился по форуму с цифрой 16 тыс., не знаю.
2. Ещё раз - перестаньте прикидываться дурачком и притворяться, что ничего не понимаете. Найденные бессимптомные могут снизить статистику летальности, но не количество смертей. Резкий рост обнаруженных больных при постоянном количестве тестов возможен только при резком росте заболеваемости, а, следовательно, и росте госпитализированных и смертей.
3. А что с Одессой разбираться? Она сегодня в передовиках. Как и Харьков.
Ну и если Вы у нас такой талантливый, то всё же разберитесь с Техасом и расскажите нам.
А то Вы других обвиняете в том, что не способны или прячутся в кусты, а сами? или можете только подкидывать г... на вентилятор?
Додано: Нед 31 жов, 2021 23:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
есть очень красивое видео "на тему" коронавируса
это материал месячной давности , но видео для просмотра перед сном и спокойный голос .
Так вот еще в копилку антивакцинаторов добавилю пару фамилий людей от науки
а именно
Вирусолог Виталий Зверев
Эпидемиолог Василий Власов
легко гуглиться и на ютуб и как хотите
P.S.Не давно Edward ( извиняюсь если ошибся с ником, не намеренно ) хвастал о том что привил сына 13 лет ему будет особо полезно послушать часть из этого видео
P.P.S. да и наши отечественный официальные лица далеко не все так ярко защищают позицию вакцинации , а вносят очень много корректив та же Голубовская например
Додано: Нед 31 жов, 2021 23:35
Додано: Нед 31 жов, 2021 23:55
Уже приводил статью где говорится что транспозон LINE считают ответственным за встраивание коронавирусных генов в геном человека. Транспозон не срабатывает в обычных условиях, только в условиях стресса вызванного воспалением при инфекции. При вакцинации таких условий не возникает.
Но вашей братии пофиг на включение коронавирусных генов в свой геном, вы только вакцин боитесь. Яма вон очень за свой геном переживал, но перестал после того как узнал что гены будут включаться от коронавируса а не от вакцины.
Додано: Пон 01 лис, 2021 00:03
нормальный ход.предсказуемый. можно поделить народ без учета на ваксы или антиваксы. привлечь налоговую. откашлял баблос на содержание медицины, то получи бесплатную вакцину и койку если потребуется. кто больше откашлял тому и койка больше. я не за страховую медицину говорю.
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