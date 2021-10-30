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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4142414341444145 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111 Мені вже зробили щеплення 58% 64 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 111 Додано: Нед 31 жов, 2021 22:41 А они теперь в Эпицентрах "отдыхают"...

https://novosti-n.org/news/V-kyevskom-E ... aku-227806 А я-то думаю, что это на Печерске в ресторане стало мало людейА они теперь в Эпицентрах "отдыхают"... Востаннє редагувалось fler в Нед 31 жов, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз. fler

Повідомлень: 2220 З нами з: 07.08.09 Подякував: 681 раз. Подякували: 838 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 22:42 Ромасик

ЛАД написав: .......

2. "Найдут бессимптомных" - почему их сейчас не находят? При 40% обнаруженных при тестировании больных (40 тыс. при 100 тыс. тестов) Вы способны поверить, что выявили всех? Даже не смешно.

Резкий рост числа обнаруженных больных при том же количестве тестов однозначно говорит о росте заболеваемости и о том, что не все больные обнаруживаются.

Или Вы будете утверждать, что с конца сентября, когда у нас находили по несколько тысяч новых случаев и Флер доказывала, что не будет 10 тыс. к 10 октября, если будет не больше 80 тыс тестов, до сегодня, когда мы находим по 20+ тыс. при 100 тыс. тестов, у нас заболеваемость не выросла, а "начали находить бессимптомных"?

Ну, Вы уж совсем чушь не пишите. ........ .......2. "Найдут бессимптомных" - почему их сейчас не находят? Приобнаруженных при тестировании больных (40 тыс. при 100 тыс. тестов) Вы способны поверить, что выявили всех? Даже не смешно.Резкий рост числа обнаруженных больных при том же количестве тестов однозначно говорит о росте заболеваемости и о том, что не все больные обнаруживаются.Или Вы будете утверждать, что с конца сентября, когда у нас находили по несколько тысяч новых случаев и Флер доказывала, что не будет 10 тыс. к 10 октября, если будет не больше 80 тыс тестов, до сегодня, когда мы находим по 20+ тыс. при 100 тыс. тестов, у нас заболеваемость не выросла, а "начали находить бессимптомных"?Ну, Вы уж совсем чушь не пишите. ........

1) действительно, 20К. А я поверил Истребину о 16К (не проверяя). О чем тогда они с флер спорили?? И эти 16К еще носили дальше по форуму.

2) еще раз - найденные бессимптомные больные снизят статистику летальности. Мертвых и госпит. от этого больше не станет.

3) Вы с Одессой разберитесь. С Техасом пусть Фаучи разбирается. То слишком сложно для вас. 1) действительно, 20К. А я поверил Истребину о 16К (не проверяя). О чем тогда они с флер спорили?? И эти 16К еще носили дальше по форуму.2) еще раз - найденные бессимптомные больные снизят статистику летальности.3) Вы с Одессой разберитесь. С Техасом пусть Фаучи разбирается. То слишком сложно для вас.

1. Истребин с Флер не спорил. И не притворяйтесь, что не помните. Склерозом вам страдать рано. Флер доказывала здесь , что вопреки опасениям Истребина к 10 октября не будет 10 тыс. новых случаев в день. Активно спорил с ней Хотаб.

Что Вы там не проверяли и кто носился по форуму с цифрой 16 тыс., не знаю.

2. Ещё раз - перестаньте прикидываться дурачком и притворяться, что ничего не понимаете. Найденные бессимптомные могут снизить статистику летальности, но не количество смертей. Резкий рост обнаруженных больных при постоянном количестве тестов возможен только при резком росте заболеваемости, а, следовательно, и росте госпитализированных и смертей.

3. А что с Одессой разбираться? Она сегодня в передовиках. Как и Харьков.

Ну и если Вы у нас такой талантливый, то всё же разберитесь с Техасом и расскажите нам.

А то Вы других обвиняете в том, что не способны или прячутся в кусты, а сами? или можете только подкидывать г... на вентилятор? 1. Истребин с Флер не спорил. И не притворяйтесь, что не помните. Склерозом вам страдать рано. Флер доказывала, что вопреки опасениям Истребина к 10 октября не будет 10 тыс. новых случаев в день. Активно спорил с ней Хотаб.Что Вы там не проверяли и кто носился по форуму с цифрой 16 тыс., не знаю.2. Ещё раз - перестаньте прикидываться дурачком и притворяться, что ничего не понимаете. Найденные бессимптомные могут снизить статистику летальности, но не количество смертей. Резкий рост обнаруженных больных при постоянном количестве тестов возможен только при резком росте заболеваемости, а, следовательно, и росте госпитализированных и смертей.3. А что с Одессой разбираться? Она сегодня в передовиках. Как и Харьков.Ну и если Вы у нас такой талантливый, то всё же разберитесь с Техасом и расскажите нам.А то Вы других обвиняете в том, что не способны или прячутся в кусты, а сами? или можете только подкидывать г... на вентилятор? ЛАД 2 Повідомлень: 20302 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4913 раз. Подякували: 4542 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 23:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.youtube.com/watch?v=zu-faP1D1mw

это материал месячной давности , но видео для просмотра перед сном и спокойный голос .

Так вот еще в копилку антивакцинаторов добавилю пару фамилий людей от науки

а именно

Вирусолог Виталий Зверев

Эпидемиолог Василий Власов

легко гуглиться и на ютуб и как хотите





P.S.Не давно Edward ( извиняюсь если ошибся с ником, не намеренно ) хвастал о том что привил сына 13 лет ему будет особо полезно послушать часть из этого видео

P.P.S. да и наши отечественный официальные лица далеко не все так ярко защищают позицию вакцинации , а вносят очень много корректив та же Голубовская например есть очень красивое видео "на тему" коронавирусаэто материал месячной давности , но видео для просмотра перед сном и спокойный голос .Так вот еще в копилку антивакцинаторов добавилю пару фамилий людей от наукиа именнолегко гуглиться и на ютуб и как хотитеP.S.Не давно( извиняюсь если ошибся с ником, не намеренно ) хвастал о том что привил сына 13 лет ему будет особо полезно послушать часть из этого видеоP.P.S. да и наши отечественный официальные лица далеко не все так ярко защищают позицию вакцинации , а вносят очень много корректив та же Голубовская например yama Повідомлень: 3949 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7919 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 23:35 IgA написав: Ретровіруси в вакцині так і не знайшлися? тільки ДНК рептилоїда?

Ретровіруси в вакцині так і не знайшлися? тільки ДНК рептилоїда?

IgA написав: flyman написав: молодець, все перекрутив, з"їж пірожок молодець, все перекрутив, з"їж пірожок

та ні це ти молодець, придумав якусь дурню про ретровіруси

та ні це ти молодець, придумав якусь дурню про ретровіруси

та вроде он не про ретровирусы в вакцине говорил. тема у него была ретровирусы и геном человека. та вроде он не про ретровирусы в вакцине говорил. тема у него была ретровирусы и геном человека. pilker Повідомлень: 35 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 23:55 pilker написав: та вроде он не про ретровирусы в вакцине говорил. тема у него была ретровирусы и геном человека. та вроде он не про ретровирусы в вакцине говорил. тема у него была ретровирусы и геном человека.



Уже приводил статью где говорится что транспозон LINE считают ответственным за встраивание коронавирусных генов в геном человека. Транспозон не срабатывает в обычных условиях, только в условиях стресса вызванного воспалением при инфекции. При вакцинации таких условий не возникает.

Но вашей братии пофиг на включение коронавирусных генов в свой геном, вы только вакцин боитесь. Яма вон очень за свой геном переживал, но перестал после того как узнал что гены будут включаться от коронавируса а не от вакцины. Уже приводил статью где говорится что транспозон LINE считают ответственным за встраивание коронавирусных генов в геном человека. Транспозон не срабатывает в обычных условиях, только в условиях стресса вызванного воспалением при инфекции. При вакцинации таких условий не возникает.Но вашей братии пофиг на включение коронавирусных генов в свой геном, вы только вакцин боитесь. Яма вон очень за свой геном переживал, но перестал после того как узнал что гены будут включаться от коронавируса а не от вакцины. IgA Повідомлень: 927 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 00:03 DmitryK написав: окей...я согласен. но при условии, что если вакцинированый человек таки попадает в больничку, а она на 99% забита такими умниками антивакцинаторами, которые типа никому не мешают, то пожалуйста, выкидывайте этих умников на#@&й на улицу, и ложите в койку вакцинированого! окей...я согласен. но при условии, что если вакцинированый человек таки попадает в больничку, а она на 99% забита такими умниками антивакцинаторами, которые типа никому не мешают, то пожалуйста, выкидывайте этих умников на#@&й на улицу, и ложите в койку вакцинированого!

нормальный ход.предсказуемый. можно поделить народ без учета на ваксы или антиваксы. привлечь налоговую. откашлял баблос на содержание медицины, то получи бесплатную вакцину и койку если потребуется. кто больше откашлял тому и койка больше. я не за страховую медицину говорю. нормальный ход.предсказуемый. можно поделить народ без учета на ваксы или антиваксы. привлечь налоговую. откашлял баблос на содержание медицины, то получи бесплатную вакцину и койку если потребуется. кто больше откашлял тому и койка больше. я не за страховую медицину говорю. pilker Повідомлень: 35 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 02:18 IgA написав: pilker написав: та вроде он не про ретровирусы в вакцине говорил. тема у него была ретровирусы и геном человека. та вроде он не про ретровирусы в вакцине говорил. тема у него была ретровирусы и геном человека.



Уже приводил статью где говорится что транспозон LINE считают ответственным за встраивание коронавирусных генов в геном человека. Транспозон не срабатывает в обычных условиях, только в условиях стресса вызванного воспалением при инфекции. При вакцинации таких условий не возникает.

Но вашей братии пофиг на включение коронавирусных генов в свой геном, вы только вакцин боитесь. Яма вон очень за свой геном переживал, но перестал после того как узнал что гены будут включаться от коронавируса а не от вакцины. Уже приводил статью где говорится что транспозон LINE считают ответственным за встраивание коронавирусных генов в геном человека. Транспозон не срабатывает в обычных условиях, только в условиях стресса вызванного воспалением при инфекции. При вакцинации таких условий не возникает.Но вашей братии пофиг на включение коронавирусных генов в свой геном, вы только вакцин боитесь. Яма вон очень за свой геном переживал, но перестал после того как узнал что гены будут включаться от коронавируса а не от вакцины.



я понял его так. эндогенные ретровирусы помогают B-клеткам синтезировать антитела. как повляет на этот синтез вакцины от файзер и модерны хто зна. я понял его так. эндогенные ретровирусы помогают B-клеткам синтезировать антитела. как повляет на этот синтез вакцины от файзер и модерны хто зна. pilker Повідомлень: 35 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4142414341444145 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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