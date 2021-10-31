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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 жов, 2021 22:41
А я-то думаю, что это на Печерске в ресторане стало мало людей А они теперь в Эпицентрах "отдыхают"...
Востаннє редагувалось fler в Нед 31 жов, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 жов, 2021 22:42
1. Истребин с Флер не спорил. И не притворяйтесь, что не помните. Склерозом вам страдать рано. Флер доказывала здесь, что вопреки опасениям Истребина к 10 октября не будет 10 тыс. новых случаев в день. Активно спорил с ней Хотаб.
Что Вы там не проверяли и кто носился по форуму с цифрой 16 тыс., не знаю.
2. Ещё раз - перестаньте прикидываться дурачком и притворяться, что ничего не понимаете. Найденные бессимптомные могут снизить статистику летальности, но не количество смертей. Резкий рост обнаруженных больных при постоянном количестве тестов возможен только при резком росте заболеваемости, а, следовательно, и росте госпитализированных и смертей.
3. А что с Одессой разбираться? Она сегодня в передовиках. Как и Харьков.
Ну и если Вы у нас такой талантливый, то всё же разберитесь с Техасом и расскажите нам.
А то Вы других обвиняете в том, что не способны или прячутся в кусты, а сами? или можете только подкидывать г... на вентилятор?
Додано: Нед 31 жов, 2021 23:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
есть очень красивое видео "на тему" коронавируса
это материал месячной давности , но видео для просмотра перед сном и спокойный голос .
Так вот еще в копилку антивакцинаторов добавилю пару фамилий людей от науки
а именно
Вирусолог Виталий Зверев
Эпидемиолог Василий Власов
легко гуглиться и на ютуб и как хотите
P.S.Не давно Edward ( извиняюсь если ошибся с ником, не намеренно ) хвастал о том что привил сына 13 лет ему будет особо полезно послушать часть из этого видео
P.P.S. да и наши отечественный официальные лица далеко не все так ярко защищают позицию вакцинации , а вносят очень много корректив та же Голубовская например
Додано: Нед 31 жов, 2021 23:35
Додано: Нед 31 жов, 2021 23:55
Уже приводил статью где говорится что транспозон LINE считают ответственным за встраивание коронавирусных генов в геном человека. Транспозон не срабатывает в обычных условиях, только в условиях стресса вызванного воспалением при инфекции. При вакцинации таких условий не возникает.
Но вашей братии пофиг на включение коронавирусных генов в свой геном, вы только вакцин боитесь. Яма вон очень за свой геном переживал, но перестал после того как узнал что гены будут включаться от коронавируса а не от вакцины.
Додано: Пон 01 лис, 2021 00:03
нормальный ход.предсказуемый. можно поделить народ без учета на ваксы или антиваксы. привлечь налоговую. откашлял баблос на содержание медицины, то получи бесплатную вакцину и койку если потребуется. кто больше откашлял тому и койка больше. я не за страховую медицину говорю.
Додано: Пон 01 лис, 2021 02:18
я понял его так. эндогенные ретровирусы помогают B-клеткам синтезировать антитела. как повляет на этот синтез вакцины от файзер и модерны хто зна.
Додано: Пон 01 лис, 2021 06:28
Ага, это только так кажется психически нормальному человеку.
Читал психиатрическое исследование, которое утверждает, что 10% населения страдает паталогической боязнью уколов - трипанофобия. Начинается паника от одной мысли об уколе. При виде шприца падают в обморок, сердце отсанавливается.
Половина людей, которым якобы противопоказаны обезболивающие или вакцины, сами поставили себе такой диагноз. Боятся не иглы, как трипанофобы, а содержимого шприца. Вколи им простую водичку, они побелеют, заохают, начнутся спазмы и потеряют сознание. А потом скажут, я же вам говорила, мне категорически нельзя, у меня аллергия! Это конкретные психи и параноики, идут даже на мучения и страдания, лечат зубы и оперируются без анестезии. Им ввести вакцину можно только снасильничав и быть готовым к припадкам.
Естественно, они не говорят о своих психических расстройствах и фобиях, а якобы гонят на вакцину, рассказывают про жидкие чипы и дьявольщину.
Вот такие психически больные люди это добрая половина антифаксов.
Вторая половина - другие формы психических заболеваний, умственная отсталость, вата, московский патриархат.
Додано: Пон 01 лис, 2021 06:30
Що ще заховано в нашій ДНК?
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нарешті знайшлися люди, які читають і розуміють прочитане.
Як з’ясували нещодавно вчені – ми на 8% віруси, принаймні, якщо мова йде про наш геном.
Серед наших генів «живе» до 100 000 елементів ДНК прадавніх вірусів, проте їх призначення до останнього часу було нез’ясоване. Нові дослідження свідчать про те, що частина цього чужорідного генетичного матеріалу може зміцнювати нашу імунну систему і навіть захищати нас від інших вірусів.
Коли вчені секвентували геном людини й багатьох видів ссавців то виявилося, що в їх складі міститься дуже велика кількість повторюваних елементів, які мають подібність з інфекційними вірусами. Ці елементи кодують 2-3 білка та оточені з двох боків особливими повторами – довгими кінцевими повторами – були віднесені до родини ретротранспозонів. У людини вони складають досить істотну частину геному, як було зазначено вище – біля 8%. Їх ще називають ендогенними ретровірусами, на відміну від типових ретровірусів, що можуть існувати і поза організмом.
Додано: Пон 01 лис, 2021 06:32
Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут.
А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми?
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