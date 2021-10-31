flyman написав:............ Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут. А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми
% населения с хотя бы одной прививкой. Португалия - 89% Испания - 81% Италия - 77% Франция -76% Нидерланды - 76% Великобритания - 73% Германия - 69% СШФ - 66% Россия - 37% Украина - 23% Первые 8 государств - области РФ или провинции КНДР? Может, лучше "не мучитися із вільнолюдьми" в этих "провинциях"?
When the presence of chimeric human/SARS-CoV-2 RNAs were assessed in samples from infected individuals they were found at very low frequency -- 0.004–0.14% of the total detected virus-related species, although they were found in multiple tissue types including lung, heart, and brain tissues. Most of these detected sequences were from NC-encoding RNA, consistent with the HEK293T cell experiments.
But it is clear that what these results do not support is a conclusion that the mRNA vaccines (from Pfizer/BioNTech or Moderna) are in any way unsafe; after all, besides being the consequence of natural processes existing through geological time the exceedingly small frequency of these events is inconsistent with realistic worries about vaccination (considering the much more severe and frequent alternative outcome for those infected with the virus).
То як Флай, недодоведеної можливості модифікації РНК вакциною ми боїмося (хоча чому тоді боятися векторних та інактивованих вакцин), а рідка але цілком доведена модифікація геному самим вірусом загрози не несе?
Хроника приближения к 50. Сегодня опять падение смертности. За вчера 298 смертей. За последние 7 дней 3825 смертей, т.е. среднесуточное 546 смертей (на вчера 3857 и 551).
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по 7-дневной среднесуточной смертности 30 октября - 558, за сутки 25 октября - 734.
Рекорд по числу активных случаев сегодня побили - 426.113 (был 425.339 19 апреля).
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225. 17 февраля у нас было 24689 смертей, 28 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти. Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются. Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 68 027. С 8 сентября 13913 смертей. За этот период (54 дня) получается среднесуточная смертность 258 человек.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свой "рекорд". Вчера 1158 смертей - чуть меньше ("рекорд" 1163), зато по новым случаям 40 993. По России пока данные не обновлены, остаются вчерашние.
В середине сентября от коронавируса умер известный израильский антипрививочник Хай Шаулян. Он утверждал в соцсетях, что эпидемии не существует, а вакцина опасна для здоровья, и собрал вокруг себя много единомышленников. В итоге Шаулян сам заразился COVID-19 и скончался в больнице. Мужчина утверждал при этом, что его отравили в полиции Иерусалима.
Комиссия минздрава по проверке случаев введения населения в заблуждение проверила рекомендации, которые давали покойному врачи-единомышленники. Выяснилось, что Шаулян обращался за советом к нескольким врачам-антипрививочникам, в том числе работающим в крупных больницах в центре Израиля. Они посоветовали ему лечиться ингаляциями и витаминами. Рекомендации были даны, когда мужчина уже находился отделении интенсивной терапии. Они отличались от лечения, которое назначили Шауляну врачи больницы, куда его госпитализировали.
Минздрав проверяет, не могли ли эти советы ухудшить состояние больного и в итоге поспособствовать его смерти, сообщает 31 октября 12-й телеканал.
Одним из врачей, к которым обращался Шаулян, был Арье Авни – известный антипрививочник, у которого минздрав в итоге отозвал лицензию на медицинскую практику.
Авни посоветовал больному с коронавирусом «принимать возрастающие дозы витамина С, насколько это возможно», пить пищевую добавку с цинком и сделать тест на уровень витамина D. «Я также предлагаю, чтобы после выписки из больницы он снял со мной видео и посмотрел, как витамин помог ему похудеть», – написал Авни.
Врач Михаль Харан порекомендовала больному ингаляции с полынным чаем. «Многие пациенты сообщают об улучшении после ингаляций. Также очень важно не принимать никаких лекарств, которые сушат мокроту», – посоветовала она.
Доктор Авшалом Кармель дал еще одну рекомендацию: «Если вам трудно дышать, лягте на живот. И постарайтесь не доходить до ИВЛ».
Все эти цитаты были изложены в письме комиссии по проверке случаев введения населения в заблуждение.
«Эти врачи – одни из лидеров сопротивления вакцинации. Теперь же они пошли на новый шаг – активно и в реальном времени вмешивались в лечение пациента, который прислушался к их советам и не привился. Возможно, эти действия даже привели к смерти пациента, который полагался на их совет», –сказано в письме.
Доктор Авшалом Кармель заявил в комментарии журналистам: «Покойный попросил моего совета по WhatsApp, когда его госпитализировали. Я посоветовал ему поменять позу, если он может, и постараться не доходить до состояния, когда его подключат к аппарату ИВЛ. В этих советах нет ничего плохого. Я ни разу не вмешивался в в медикаментозное лечение и не советовал ему ничего, кроме того, что прописали в больнице».
В середине сентября от коронавируса умер известный израильский антипрививочник Хай Шаулян. Он утверждал в соцсетях, что эпидемии не существует, а вакцина опасна для здоровья, и собрал вокруг себя много единомышленников. В итоге Шаулян сам заразился COVID-19 и скончался в больнице. Мужчина утверждал при этом, что его отравили в полиции Иерусалима.
Комиссия минздрава по проверке случаев введения населения в заблуждение проверила рекомендации, которые давали покойному врачи-единомышленники. Выяснилось, что Шаулян обращался за советом к нескольким врачам-антипрививочникам, в том числе работающим в крупных больницах в центре Израиля. Они посоветовали ему лечиться ингаляциями и витаминами. Рекомендации были даны, когда мужчина уже находился отделении интенсивной терапии. Они отличались от лечения, которое назначили Шауляну врачи больницы, куда его госпитализировали.
Минздрав проверяет, не могли ли эти советы ухудшить состояние больного и в итоге поспособствовать его смерти, сообщает 31 октября 12-й телеканал.
Одним из врачей, к которым обращался Шаулян, был Арье Авни – известный антипрививочник, у которого минздрав в итоге отозвал лицензию на медицинскую практику.
Авни посоветовал больному с коронавирусом «принимать возрастающие дозы витамина С, насколько это возможно», пить пищевую добавку с цинком и сделать тест на уровень витамина D. «Я также предлагаю, чтобы после выписки из больницы он снял со мной видео и посмотрел, как витамин помог ему похудеть», – написал Авни.
Врач Михаль Харан порекомендовала больному ингаляции с полынным чаем. «Многие пациенты сообщают об улучшении после ингаляций. Также очень важно не принимать никаких лекарств, которые сушат мокроту», – посоветовала она.
Доктор Авшалом Кармель дал еще одну рекомендацию: «Если вам трудно дышать, лягте на живот. И постарайтесь не доходить до ИВЛ».
Все эти цитаты были изложены в письме комиссии по проверке случаев введения населения в заблуждение.
«Эти врачи – одни из лидеров сопротивления вакцинации. Теперь же они пошли на новый шаг – активно и в реальном времени вмешивались в лечение пациента, который прислушался к их советам и не привился. Возможно, эти действия даже привели к смерти пациента, который полагался на их совет», –сказано в письме.
Доктор Авшалом Кармель заявил в комментарии журналистам: «Покойный попросил моего совета по WhatsApp, когда его госпитализировали. Я посоветовал ему поменять позу, если он может, и постараться не доходить до состояния, когда его подключат к аппарату ИВЛ. В этих советах нет ничего плохого. Я ни разу не вмешивался в в медикаментозное лечение и не советовал ему ничего, кроме того, что прописали в больнице».
В середине сентября от коронавируса умер известный израильский антипрививочник Хай Шаулян. Он утверждал в соцсетях, что эпидемии не существует, а вакцина опасна для здоровья, и собрал вокруг себя много единомышленников. В итоге Шаулян сам заразился COVID-19 и скончался в больнице. Мужчина утверждал при этом, что его отравили в полиции Иерусалима. ...
Ракша осторожно прогнозирует, что они на пике. И дальше либо стабилизация, либо спад. Но в связи с задержкой регистрации смертей (по отношению к периодам болезни) в ноябре он ожидает пик смертей (260+ тысяч) , при месячной норме 150 тысяч.
Вообще, это цифры ужасные. Они по итогу года накопят почти 1 млн лишних смертей. Доковидная обычная годовая смертность в РФ составляет 1.8 млн человек. Если придерживаться теории будивельныка "не дожили півроку" , то в 2022 году (при условии спала эпидемии) у них смертность должна вдвое обвалиться. Ясно, что никакого "вдвое" не будет. Но просадку на 10-15% ожидать можно.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 лис, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.