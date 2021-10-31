RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4144414541464147

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111
Мені вже зробили щеплення
58%
64
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:02

Вакцины плохо и опасно. Лекарства/таблетки наше всё.
Российские препараты от коронавируса «Авифавир» и «Коронавир» считаются отечественной разработкой, пропагандисты называли их революцией в медицине, сравнимой по масштабам с изобретением пенициллина. Госконтракты на их поставки уже превысили 10 млрд рублей. Но, как выяснил The Insider, российские фармкомпании на самом деле за ничтожные суммы закупили действующие вещества у китайских фирм, представленных на маркетплейсе Alibaba, причем никаких доказательств эффективности этих препаратов до сих пор нет. Более того, лекарство крайне токсично и опасно, но широко применяется без оглядки на серьезные побочные эффекты, среди которых проблемы развития плода и моторные нарушения. Торговля опасной пустышкой уже принесла фармкомпаниям миллиардные прибыли.
.........
Такой успех производители в «ХимРар» объясняли тем, что пять лет назад компания уже работала над похожим препаратом и синтезировала химию фавипиравира. РФПИ и «ХимРар» настаивали, что им удалось самостоятельно синтезировать действующее вещество и проверить его на эффективность в кратчайшие сроки. В мае телеканал «Россия-1» показал сюжет, где говорилось, что на синтез лекарства у «ХимРара» ушло две недели, а купить ни сам препарат, ни сырье для него «не удалось ни одной стране мира»

Тонны веществ из Китая
Как удалось выяснить The Insider, в действительности у препарата «Авифавир» было китайское происхождение — российские фармкомпании просто по дешевке закупили «ингредиенты» на китайском рынке.

В распоряжении редакции имеются номера деклараций на ввоз вещества.
.........
Скорее яд, чем лекарство
В то время как эффективность фавипиравира крайне сомнительна, его опасные побочные эффекты, напротив, хорошо доказаны. Из-за своей токсичности препарат запрещен детям, беременным, кормящим женщинам, а также людям с тяжелой печеночной или почечной недостаточностью. Из-за высокой вероятности негативного влияния на плод людям, принимавшим препарат, рекомендовано в течение нескольких месяцев уделять особенное внимание контрацепции.
..........
Несколько сотрудников московских госпиталей, специализирующихся на лечении коронавируса, подтвердили The Insider, что лекарства на основе фавипиравира («Коронавир» и «Авифавир») регулярно выдаются пациентам и стоят в планах лечения тяжело больных. «Изначально фармкомпании зарегистрировали российские аналоги как лекарство против тяжелых случаев болезни, которое, в силу его токсичности, должно применяться в больницах. Но на практике его выдают и при легкой форме [во время лечения на дому]», — отмечает Власов.

Врач-терапевт одной из московских поликлиник также подтвердил The Insider, что все подтвержденные случаи Covid-19 сейчас даже при домашнем режиме в Москве лечатся российскими дженериками фавипиравира.

https://theins.ru/obshestvo/245552
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20308
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4913 раз.
Подякували: 4542 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:04

  stm написав:Че ж вы такой нервный. Я просто интересуюсь. Обычный же вопрос.


Так шестеро с одним летальным наверное достаточно уже.
justit
 
Повідомлень: 5446
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:05

  _hunter написав:Неоднократно обсуждалось: они же не тихонько дома вычитанием занимаются, а в больнице -- в том числе и занимая места, которые могли бы "ваки" занимать.


"ваки"?
Не должно быть их там :!:
justit
 
Повідомлень: 5446
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:10

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Россия последние дни

Ракша осторожно прогнозирует, что они на пике. И дальше либо стабилизация, либо спад. Но в связи с задержкой регистрации смертей (по отношению к периодам болезни) в ноябре он ожидает пик смертей (260+ тысяч) , при месячной норме 150 тысяч.

Вообще, это цифры ужасные. Они по итогу года накопят почти 1 млн лишних смертей.
Доковидная обычная годовая смертность в РФ составляет 1.8 млн человек.
Если придерживаться теории будивельныка "не дожили рік" , то в 2022 году (при условии спала эпидемии) у них смертность должна вдвое обвалиться. Ясно, что никакого "вдвое" не будет. Но просадку на 10-15% ожидать можно.

По отношению к чему?
Появились наконец данные за вчера:
40 402 новых случая заражения и 1155 новых случаев смерти в России

Не рекорды, но очень близко к максимумам.

Да, забыл в "стремлении к 50" написать. Истребин осторожно прогнозирует пик у нас на этой неделе. В последние дни, действительно, уменьшилось и число новых случаев, и смертность. Посмотрим. Хорошо бы, если так.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20308
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4913 раз.
Подякували: 4542 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:15

  justit написав:
  stm написав:Че ж вы такой нервный. Я просто интересуюсь. Обычный же вопрос.


Так шестеро с одним летальным наверное достаточно уже.

Какие-то у Вас знакомые хилые.
У меня, наверное, постарше, и то меньше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20308
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4913 раз.
Подякували: 4542 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Неоднократно обсуждалось: они же не тихонько дома вычитанием занимаются, а в больнице -- в том числе и занимая места, которые могли бы "ваки" занимать.
Это если всякие локдауны не учитывать...

Самогубці теж можуть займати "чужі" місця в реанімаціях. Тільки їх потім лікують в псиіатричних лікарнях, а антиваксів, чомусь, там не лікують. Дискрімінація, блін. :)
lapay
 
Повідомлень: 12264
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:26

  ЛАД написав:Какие-то у Вас знакомые хилые.
У меня, наверное, постарше, и то меньше.


Ну так все люди разные.

К тому же Вы очень активно спорите (играете за одну команду), и, ввиду этого,
возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше.
Ну, это я так вижу. :)
justit
 
Повідомлень: 5446
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4144414541464147
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, justit і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7825 11793184
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 06:50
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.