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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4144414541464147 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111 Мені вже зробили щеплення 58% 64 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 111 Додано: Пон 01 лис, 2021 11:02

Российские препараты от коронавируса «Авифавир» и «Коронавир» считаются отечественной разработкой, пропагандисты называли их революцией в медицине, сравнимой по масштабам с изобретением пенициллина. Госконтракты на их поставки уже превысили 10 млрд рублей. Но, как выяснил The Insider, российские фармкомпании на самом деле за ничтожные суммы закупили действующие вещества у китайских фирм, представленных на маркетплейсе Alibaba, причем никаких доказательств эффективности этих препаратов до сих пор нет. Более того, лекарство крайне токсично и опасно, но широко применяется без оглядки на серьезные побочные эффекты, среди которых проблемы развития плода и моторные нарушения. Торговля опасной пустышкой уже принесла фармкомпаниям миллиардные прибыли.

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Такой успех производители в «ХимРар» объясняли тем, что пять лет назад компания уже работала над похожим препаратом и синтезировала химию фавипиравира. РФПИ и «ХимРар» настаивали, что им удалось самостоятельно синтезировать действующее вещество и проверить его на эффективность в кратчайшие сроки. В мае телеканал «Россия-1» показал сюжет, где говорилось, что на синтез лекарства у «ХимРара» ушло две недели, а купить ни сам препарат, ни сырье для него «не удалось ни одной стране мира»



Тонны веществ из Китая

Как удалось выяснить The Insider, в действительности у препарата «Авифавир» было китайское происхождение — российские фармкомпании просто по дешевке закупили «ингредиенты» на китайском рынке.



В распоряжении редакции имеются номера деклараций на ввоз вещества.

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Скорее яд, чем лекарство

В то время как эффективность фавипиравира крайне сомнительна, его опасные побочные эффекты, напротив, хорошо доказаны. Из-за своей токсичности препарат запрещен детям, беременным, кормящим женщинам, а также людям с тяжелой печеночной или почечной недостаточностью. Из-за высокой вероятности негативного влияния на плод людям, принимавшим препарат, рекомендовано в течение нескольких месяцев уделять особенное внимание контрацепции.

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Несколько сотрудников московских госпиталей, специализирующихся на лечении коронавируса, подтвердили The Insider, что лекарства на основе фавипиравира («Коронавир» и «Авифавир») регулярно выдаются пациентам и стоят в планах лечения тяжело больных. «Изначально фармкомпании зарегистрировали российские аналоги как лекарство против тяжелых случаев болезни, которое, в силу его токсичности, должно применяться в больницах. Но на практике его выдают и при легкой форме [во время лечения на дому]», — отмечает Власов.



Врач-терапевт одной из московских поликлиник также подтвердил The Insider, что все подтвержденные случаи Covid-19 сейчас даже при домашнем режиме в Москве лечатся российскими дженериками фавипиравира.

https://theins.ru/obshestvo/245552 Вакцины плохо и опасно. Лекарства/таблетки наше всё. ЛАД 2 Повідомлень: 20308 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4913 раз. Подякували: 4542 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 11:04 stm написав: Че ж вы такой нервный. Я просто интересуюсь. Обычный же вопрос. Че ж вы такой нервный. Я просто интересуюсь. Обычный же вопрос.



Так шестеро с одним летальным наверное достаточно уже. Так шестеро с одним летальным наверное достаточно уже. justit Повідомлень: 5446 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 11:05 _hunter написав: Неоднократно обсуждалось: они же не тихонько дома вычитанием занимаются, а в больнице -- в том числе и занимая места, которые могли бы "ваки" занимать.

Неоднократно обсуждалось: они же не тихонько дома вычитанием занимаются, а в больнице -- в том числе и занимая места, которые могли бы "ваки" занимать.



"ваки"?

Не должно быть их там "ваки"?Не должно быть их там justit Повідомлень: 5446 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 416 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 11:10 Hotab написав: ЛАД написав: Россия последние дни Россия последние дни

Ракша осторожно прогнозирует, что они на пике. И дальше либо стабилизация, либо спад. Но в связи с задержкой регистрации смертей (по отношению к периодам болезни) в ноябре он ожидает пик смертей (260+ тысяч) , при месячной норме 150 тысяч.



Вообще, это цифры ужасные. Они по итогу года накопят почти 1 млн лишних смертей.

Доковидная обычная годовая смертность в РФ составляет 1.8 млн человек.

Если придерживаться теории будивельныка "не дожили рік" , то в 2022 году (при условии спала эпидемии) у них смертность должна вдвое обвалиться. Ясно, что никакого "вдвое" не будет. Но просадку на 10-15% ожидать можно. Ракша осторожно прогнозирует, что они на пике. И дальше либо стабилизация, либо спад. Но в связи с задержкой регистрации смертей (по отношению к периодам болезни) в ноябре он ожидает пик смертей (260+ тысяч) , при месячной норме 150 тысяч.Вообще, это цифры ужасные. Они по итогу года накопят почти 1 млн лишних смертей.Доковидная обычная годовая смертность в РФ составляет 1.8 млн человек.Если придерживаться теории будивельныка "не дожили рік" , то в 2022 году (при условии спала эпидемии) у них смертность должна вдвое обвалиться. Ясно, что никакого "вдвое" не будет.

По отношению к чему?

Появились наконец данные за вчера:

40 402 новых случая заражения и 1155 новых случаев смерти в России

Не рекорды, но очень близко к максимумам.



Да, забыл в "стремлении к 50" написать. Истребин осторожно прогнозирует пик у нас на этой неделе. В последние дни, действительно, уменьшилось и число новых случаев, и смертность. Посмотрим. Хорошо бы, если так. По отношению к чему?Появились наконец данные за вчера:Не рекорды, но очень близко к максимумам.Да, забыл в "стремлении к 50" написать. Истребин осторожно прогнозирует пик у нас на этой неделе. В последние дни, действительно, уменьшилось и число новых случаев, и смертность. Посмотрим. Хорошо бы, если так. ЛАД 2 Повідомлень: 20308 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4913 раз. Подякували: 4542 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 11:15 justit написав: stm написав: Че ж вы такой нервный. Я просто интересуюсь. Обычный же вопрос. Че ж вы такой нервный. Я просто интересуюсь. Обычный же вопрос.



Так шестеро с одним летальным наверное достаточно уже. Так шестеро с одним летальным наверное достаточно уже.

Какие-то у Вас знакомые хилые.

У меня, наверное, постарше, и то меньше. Какие-то у Вас знакомые хилые.У меня, наверное, постарше, и то меньше. ЛАД 2 Повідомлень: 20308 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4913 раз. Подякували: 4542 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 11:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире _hunter написав: Неоднократно обсуждалось: они же не тихонько дома вычитанием занимаются, а в больнице -- в том числе и занимая места, которые могли бы "ваки" занимать.

Это если всякие локдауны не учитывать... Неоднократно обсуждалось: они же не тихонько дома вычитанием занимаются, а в больнице -- в том числе и занимая места, которые могли бы "ваки" занимать.Это если всякие локдауны не учитывать...

Самогубці теж можуть займати "чужі" місця в реанімаціях. Тільки їх потім лікують в псиіатричних лікарнях, а антиваксів, чомусь, там не лікують. Дискрімінація, блін. Самогубці теж можуть займати "чужі" місця в реанімаціях. Тільки їх потім лікують в псиіатричних лікарнях, а антиваксів, чомусь, там не лікують. Дискрімінація, блін. lapay Повідомлень: 12264 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 11:26 ЛАД написав: Какие-то у Вас знакомые хилые.

У меня, наверное, постарше, и то меньше. Какие-то у Вас знакомые хилые.У меня, наверное, постарше, и то меньше.



Ну так все люди разные.



К тому же Вы очень активно спорите (играете за одну команду), и, ввиду этого,

возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше.

Ну, это я так вижу. Ну так все люди разные.К тому же Вы очень активно спорите (играете за одну команду), и, ввиду этого,возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше.Ну, это я так вижу. justit Повідомлень: 5446 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4144414541464147 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 01 лис, 2021 06:50