Вакцины плохо и опасно. Лекарства/таблетки наше всё.
Российские препараты от коронавируса «Авифавир» и «Коронавир» считаются отечественной разработкой, пропагандисты называли их революцией в медицине, сравнимой по масштабам с изобретением пенициллина. Госконтракты на их поставки уже превысили 10 млрд рублей. Но, как выяснил The Insider, российские фармкомпании на самом деле за ничтожные суммы закупили действующие вещества у китайских фирм, представленных на маркетплейсе Alibaba, причем никаких доказательств эффективности этих препаратов до сих пор нет. Более того, лекарство крайне токсично и опасно, но широко применяется без оглядки на серьезные побочные эффекты, среди которых проблемы развития плода и моторные нарушения. Торговля опасной пустышкой уже принесла фармкомпаниям миллиардные прибыли. ......... Такой успех производители в «ХимРар» объясняли тем, что пять лет назад компания уже работала над похожим препаратом и синтезировала химию фавипиравира. РФПИ и «ХимРар» настаивали, что им удалось самостоятельно синтезировать действующее вещество и проверить его на эффективность в кратчайшие сроки. В мае телеканал «Россия-1» показал сюжет, где говорилось, что на синтез лекарства у «ХимРара» ушло две недели, а купить ни сам препарат, ни сырье для него «не удалось ни одной стране мира»
Тонны веществ из Китая Как удалось выяснить The Insider, в действительности у препарата «Авифавир» было китайское происхождение — российские фармкомпании просто по дешевке закупили «ингредиенты» на китайском рынке.
В распоряжении редакции имеются номера деклараций на ввоз вещества. ......... Скорее яд, чем лекарство В то время как эффективность фавипиравира крайне сомнительна, его опасные побочные эффекты, напротив, хорошо доказаны. Из-за своей токсичности препарат запрещен детям, беременным, кормящим женщинам, а также людям с тяжелой печеночной или почечной недостаточностью. Из-за высокой вероятности негативного влияния на плод людям, принимавшим препарат, рекомендовано в течение нескольких месяцев уделять особенное внимание контрацепции. .......... Несколько сотрудников московских госпиталей, специализирующихся на лечении коронавируса, подтвердили The Insider, что лекарства на основе фавипиравира («Коронавир» и «Авифавир») регулярно выдаются пациентам и стоят в планах лечения тяжело больных. «Изначально фармкомпании зарегистрировали российские аналоги как лекарство против тяжелых случаев болезни, которое, в силу его токсичности, должно применяться в больницах. Но на практике его выдают и при легкой форме [во время лечения на дому]», — отмечает Власов.
Врач-терапевт одной из московских поликлиник также подтвердил The Insider, что все подтвержденные случаи Covid-19 сейчас даже при домашнем режиме в Москве лечатся российскими дженериками фавипиравира.
Ракша осторожно прогнозирует, что они на пике. И дальше либо стабилизация, либо спад. Но в связи с задержкой регистрации смертей (по отношению к периодам болезни) в ноябре он ожидает пик смертей (260+ тысяч) , при месячной норме 150 тысяч.
Вообще, это цифры ужасные. Они по итогу года накопят почти 1 млн лишних смертей. Доковидная обычная годовая смертность в РФ составляет 1.8 млн человек. Если придерживаться теории будивельныка "не дожили рік" , то в 2022 году (при условии спала эпидемии) у них смертность должна вдвое обвалиться. Ясно, что никакого "вдвое" не будет. Но просадку на 10-15% ожидать можно.
По отношению к чему? Появились наконец данные за вчера:
40 402 новых случая заражения и 1155 новых случаев смерти в России
Не рекорды, но очень близко к максимумам.
Да, забыл в "стремлении к 50" написать. Истребин осторожно прогнозирует пик у нас на этой неделе. В последние дни, действительно, уменьшилось и число новых случаев, и смертность. Посмотрим. Хорошо бы, если так.
_hunter написав:Неоднократно обсуждалось: они же не тихонько дома вычитанием занимаются, а в больнице -- в том числе и занимая места, которые могли бы "ваки" занимать. Это если всякие локдауны не учитывать...
Самогубці теж можуть займати "чужі" місця в реанімаціях. Тільки їх потім лікують в псиіатричних лікарнях, а антиваксів, чомусь, там не лікують. Дискрімінація, блін.
_hunter написав:Неоднократно обсуждалось: они же не тихонько дома вычитанием занимаются, а в больнице -- в том числе и занимая места, которые могли бы "ваки" занимать. Это если всякие локдауны не учитывать...
Самогубці теж можуть займати "чужі" місця в реанімаціях. Тільки їх потім лікують в псиіатричних лікарнях, а антиваксів, чомусь, там не лікують. Дискрімінація, блін.
Так вопрос в количестве. Как только "их" будет набираться по 100 в день -- тоже какие-нить штрафы придумывать будут. Неужели такие очевидные вещи объяснять нужно?..