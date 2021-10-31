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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 414641474148414941504151>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111
Мені вже зробили щеплення
58%
64
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:43

  justit написав:
  ЛАД написав:Какие-то у Вас знакомые хилые.
У меня, наверное, постарше, и то меньше.


Ну так все люди разные.

К тому же Вы очень активно спорите (играете за одну команду), и, ввиду этого,
возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше.
Ну, это я так вижу. :)

Команда "а что там в РФ +1131 жмура не много ли", уверенно лидирует.
Команда "а что там в Британии, Израиле, Моршине, Техасе" выглядит не убедительно. Учитывая что в Британии +74 жмура и ходят в пабы привитыми...
Ну, это я так вижу. :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:По отношению к чему?

По отношению к нормативной годовой смертности.
Даже в Украине в периоды летнего затишья разгула Ковид проклевывалась тенденция к спаду смертности ниже нормативной. Цифры были на уровне минимальных значений этого месяца за последние 5 лет, что уже что-то.
Если исходить из моего предположения, что в среднем ковидники не дожили 5 лет,то грубо выглядит это так: "120т лишних умерших украинцев будут недоумирать 10 лет по 12т, или грубо по 1 тысяче в месяц".

З.Ы. Естественно все очень "средняя по больнице". Есть такие, кто не дожил и 20 лет. А есть и те, кто реально умер бы в ближайщий месяц.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 лис, 2021 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:45

  _hunter написав:Вы тоже не понимаете слова "эффективность вакцины 80% (70/60)"?..


Не, я о том, что вакцинированные болеют в дома, и не нагружают больницы.
Ну по крайней мере такой постулат в данном топике активно поддерживается.

И, если мне хватает глупости написать, что мол кто-то сказал, что в больнице лежат и вакцинированные так же (причем не мало), тут же Анафема тут как тут. :)

Соответственно - не должно быть их там и все.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:45

  fler написав:
А если заболел с прививками и даже умер (69 лет), то что? Мне надо устроить здесь истерику по этому поводу? :roll:

Да, вам надо поинтересоваться историей болезни и не куплена ли справка ;)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:48

  justit написав:
  _hunter написав:Вы тоже не понимаете слова "эффективность вакцины 80% (70/60)"?..


Не, я о том, что вакцинированные болеют в дома, и не нагружают больницы.
Ну по крайней мере такой постулат в данном топике активно поддерживается.

И, если мне хватает глупости написать, что мол кто-то сказал, что в больнице лежат и вакцинированные так же (причем не мало), тут же Анафема тут как тут. :)

Соответственно - не должно быть их там и все.

Флер вас сразу поддержала с немало. Но проблема что мало по статистике умирают привитые, мало. А не мало умирают непривитые, точнее много, да так что скорых и кислорода нет.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:48

  _hunter написав:
  flyman написав:так що ви переживаєте?
Більше антиваків -> менше антиваків. Природній відбір.

Неоднократно обсуждалось: они же не тихонько дома вычитанием занимаются, а в больнице -- в том числе и занимая места, которые могли бы "ваки" занимать.
Это если всякие локдауны не учитывать...

не тре за всіх розписуватися, от сидю тихенько в своїй кавалірці, нікого не чіпаю
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:так же

Я бы вас попросил поточнее формулировать. "лежат так же" или "тоже лежат".
Потому что "тоже лежат" не отрицал никто. Но не столько.
  justit написав:Соответственно - не должно быть их там и все

Ничего не "соответственно".
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:49

  justit написав:
  ЛАД написав:Какие-то у Вас знакомые хилые.
У меня, наверное, постарше, и то меньше.


Ну так все люди разные.

К тому же Вы очень активно спорите (играете за одну команду), и, ввиду этого,
возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше.
Ну, это я так вижу. :)

Ввиду того, что я активно спорю, мои знакомые меньше болеют?
Эффективный метод профилактики ковида?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:54

  stm написав:
  fler написав:
А если заболел с прививками и даже умер (69 лет), то что? Мне надо устроить здесь истерику по этому поводу? :roll:

Да, вам надо поинтересоваться историей болезни и не куплена ли справка ;)


А если справка не куплена и болезней страшных не было, то надо сделать любой из следующих выводов:
1) был недообследован
2) поздно обратился за медпомощью
3) тот случай "один на миллион"
4) другие варианты из серии "это другое" :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:если заболел с прививками и даже умер (69 лет), то что? Мне надо устроить здесь истерику по этому поводу?

Сказать ему, что "худшее уже позади"(с).
Можно "нэ розстраюйся, скоро будет 50 в сутки".
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 лис, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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