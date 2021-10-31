Додано: Пон 01 лис, 2021 11:44

ЛАД написав: По отношению к чему? По отношению к чему?

По отношению к нормативной годовой смертности.Даже в Украине в периоды летнего затишья разгула Ковид проклевывалась тенденция к спаду смертности ниже нормативной. Цифры были на уровне минимальных значений этого месяца за последние 5 лет, что уже что-то.Если исходить из моего предположения, что в среднем ковидники не дожили 5 лет,то грубо выглядит это так: "120т лишних умерших украинцев будут недоумирать 10 лет по 12т, или грубо по 1 тысяче в месяц".З.Ы. Естественно все очень "средняя по больнице". Есть такие, кто не дожил и 20 лет. А есть и те, кто реально умер бы в ближайщий месяц.