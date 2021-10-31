Команда "а что там в РФ +1131 жмура не много ли", уверенно лидирует.
Команда "а что там в Британии, Израиле, Моршине, Техасе" выглядит не убедительно. Учитывая что в Британии +74 жмура и ходят в пабы привитыми...
Ну, это я так вижу.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:43
Команда "а что там в РФ +1131 жмура не много ли", уверенно лидирует.
Команда "а что там в Британии, Израиле, Моршине, Техасе" выглядит не убедительно. Учитывая что в Британии +74 жмура и ходят в пабы привитыми...
Ну, это я так вижу.
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
По отношению к нормативной годовой смертности.
Даже в Украине в периоды летнего затишья разгула Ковид проклевывалась тенденция к спаду смертности ниже нормативной. Цифры были на уровне минимальных значений этого месяца за последние 5 лет, что уже что-то.
Если исходить из моего предположения, что в среднем ковидники не дожили 5 лет,то грубо выглядит это так: "120т лишних умерших украинцев будут недоумирать 10 лет по 12т, или грубо по 1 тысяче в месяц".
З.Ы. Естественно все очень "средняя по больнице". Есть такие, кто не дожил и 20 лет. А есть и те, кто реально умер бы в ближайщий месяц.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 лис, 2021 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:45
Не, я о том, что вакцинированные болеют в дома, и не нагружают больницы.
Ну по крайней мере такой постулат в данном топике активно поддерживается.
И, если мне хватает глупости написать, что мол кто-то сказал, что в больнице лежат и вакцинированные так же (причем не мало), тут же Анафема тут как тут.
Соответственно - не должно быть их там и все.
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:45
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:48
Флер вас сразу поддержала с немало. Но проблема что мало по статистике умирают привитые, мало. А не мало умирают непривитые, точнее много, да так что скорых и кислорода нет.
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:48
не тре за всіх розписуватися, от сидю тихенько в своїй кавалірці, нікого не чіпаю
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:49
Ввиду того, что я активно спорю, мои знакомые меньше болеют?
Эффективный метод профилактики ковида?
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:54
А если справка не куплена и болезней страшных не было, то надо сделать любой из следующих выводов:
1) был недообследован
2) поздно обратился за медпомощью
3) тот случай "один на миллион"
4) другие варианты из серии "это другое"
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сказать ему, что "худшее уже позади"(с).
Можно "нэ розстраюйся, скоро будет 50 в сутки".
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 лис, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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