lapay написав:Самогубці теж можуть займати "чужі" місця в реанімаціях. Тільки їх потім лікують в псиіатричних лікарнях, а антиваксів, чомусь, там не лікують. Дискрімінація, блін.
Так вопрос в количестве. Как только "их" будет набираться по 100 в день -- тоже какие-нить штрафы придумывать будут. Неужели такие очевидные вещи объяснять нужно?..
В армии за членовредительство и самострелов наказывают. Во время боевых действий в штрафбат или расстрел перед строем. А с антифаксами, которые сознательно свое здоровье и жизнь ставят под угрозу, панькаются в ущерб людям, которые заботились о своем здоровье, соблюдали меры предосторожности, вакцинировались, но заболели. Хотя бы лечили этих антифаксов за их же счет. Не вакцинировался, не было противопоказаний, собрался сам подыхать - тогда плати или извини, на постельный режим вдома, твое заветное желание скоро сбудется. Наркоманов, алкашей, курцов, игроков лечат на коммерческой основе, типа сами виноваты, а эту антифаксовскую вату за счет народа, и иногда в ущерб нормальным людям. Так не годится.
stm написав:Команда "а что там в РФ +1131 жмура не много ли", уверенно лидирует. Команда "а что там в Британии, Израиле, Моршине, Техасе" выглядит не убедительно. Учитывая что в Британии +74 жмура и ходят в пабы привитыми... Ну, это я так вижу.
По отношению к нормативной годовой смертности. Даже в Украине в периоды летнего затишья разгула Ковид проклевывалась тенденция к спаду смертности ниже нормативной. Цифры были на уровне минимальных значений этого месяца за последние 5 лет, что уже что-то. Если исходить из моего предположения, что в среднем ковидники не дожили 5 лет,то грубо выглядит это так: "120т лишних умерших украинцев будут недоумирать 10 лет по 12т, или грубо по 1 тысяче в месяц".
З.Ы. Естественно все очень "средняя по больнице". Есть такие, кто не дожил и 20 лет. А есть и те, кто реально умер бы в ближайший месяц.
Спад смертности может вполне быть даже не благодаря повышенной смертности стариков от ковида, а за счёт "возврата к норме". До начала эпидемии, как уже отмечалось, ежегодная смертность снижалась уже лет 15. Это, конечно, не помешает строителям говорить: "Ну вот, я был прав!"
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 01 лис, 2021 11:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Спад смертности может вполне быть даже не благодаря повышенной смертности стариков от ковида, а за счёт "возврата к норме". До начала эпидемии, как уже отмечалось, ежегодная смертность снижалась уже лет 15.
Я ожидаю не плавное снижение на 2+-% ежегодно, которые мы наблюдали. А жёсткую просадку, не менее 10% в год. Но при условии, что Ковид победим. В противном случае годовая смертность "далеко за 600т" в Украине может стать новой нормой. И тогда при нашей рождаемости 250т (с тенденцией к падению) украинцы закончатся довольно быстро.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 лис, 2021 12:10, всього редагувалось 1 раз.