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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41474148414941504151>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111
Мені вже зробили щеплення
58%
64
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:55

  _hunter написав:
  lapay написав:Самогубці теж можуть займати "чужі" місця в реанімаціях. Тільки їх потім лікують в псиіатричних лікарнях, а антиваксів, чомусь, там не лікують. Дискрімінація, блін. :)

Так вопрос в количестве. Как только "их" будет набираться по 100 в день -- тоже какие-нить штрафы придумывать будут. Неужели такие очевидные вещи объяснять нужно?..


В армии за членовредительство и самострелов наказывают. Во время боевых действий в штрафбат или расстрел перед строем. А с антифаксами, которые сознательно свое здоровье и жизнь ставят под угрозу, панькаются в ущерб людям, которые заботились о своем здоровье, соблюдали меры предосторожности, вакцинировались, но заболели.
Хотя бы лечили этих антифаксов за их же счет. Не вакцинировался, не было противопоказаний, собрался сам подыхать - тогда плати или извини, на постельный режим вдома, твое заветное желание скоро сбудется. 8) Наркоманов, алкашей, курцов, игроков лечат на коммерческой основе, типа сами виноваты, а эту антифаксовскую вату за счет народа, и иногда в ущерб нормальным людям. Так не годится. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:55

  stm написав:Команда "а что там в РФ +1131 жмура не много ли", уверенно лидирует.
Команда "а что там в Британии, Израиле, Моршине, Техасе" выглядит не убедительно. Учитывая что в Британии +74 жмура и ходят в пабы привитыми...
Ну, это я так вижу. :)


Не был на в РФ ни в UK/Израиле/Моршине/Техасе

Удивлен, что здешние были везде.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:56

  Hotab написав:
  ЛАД написав:По отношению к чему?

По отношению к нормативной годовой смертности.
Даже в Украине в периоды летнего затишья разгула Ковид проклевывалась тенденция к спаду смертности ниже нормативной. Цифры были на уровне минимальных значений этого месяца за последние 5 лет, что уже что-то.
Если исходить из моего предположения, что в среднем ковидники не дожили 5 лет,то грубо выглядит это так: "120т лишних умерших украинцев будут недоумирать 10 лет по 12т, или грубо по 1 тысяче в месяц".

З.Ы. Естественно все очень "средняя по больнице". Есть такие, кто не дожил и 20 лет. А есть и те, кто реально умер бы в ближайший месяц.

Спад смертности может вполне быть даже не благодаря повышенной смертности стариков от ковида, а за счёт "возврата к норме". До начала эпидемии, как уже отмечалось, ежегодная смертность снижалась уже лет 15.
Это, конечно, не помешает строителям говорить: "Ну вот, я был прав!"
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 01 лис, 2021 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:57

Hotab у меня друзья рассказывают, что заболели семьей из 5 человек, диагоноз ковид поставили только одному. такая вот статистика.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:58

  stm написав:Но проблема что мало по статистике умирают привитые, мало. А не мало умирают непривитые, точнее много, да так что скорых и кислорода нет.


Не вижу тут проблемы.
Вообще-то очевидные вещи проблемами называть как-то неправильно.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:59

  BìnhAutoDat написав:Hotab у меня друзья рассказывают, что заболели семьей из 5 человек, диагоноз ковид поставили только одному. такая вот статистика.


Все с прививками :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:59

  ЛАД написав:Ввиду того, что я активно спорю, мои знакомые меньше болеют?
Эффективный метод профилактики ковида?


Я ничего о Ваших знакомых не говорю.Я их не знаю.
Это Вы о моих, мол хилые... :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Спад смертности может вполне быть даже не благодаря повышенной смертности стариков от ковида, а за счёт "возврата к норме". До начала эпидемии, как уже отмечалось, ежегодная смертность снижалась уже лет 15.

Я ожидаю не плавное снижение на 2+-% ежегодно, которые мы наблюдали. А жёсткую просадку, не менее 10% в год. Но при условии, что Ковид победим. В противном случае годовая смертность "далеко за 600т" в Украине может стать новой нормой.
И тогда при нашей рождаемости 250т (с тенденцией к падению) украинцы закончатся довольно быстро.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 лис, 2021 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:01

  Hotab написав:
  fler написав:если заболел с прививками и даже умер (69 лет), то что? Мне надо устроить здесь истерику по этому поводу?

Сказать ему, что "худшее уже позади"(с).
Можно "нэ розстраюйся, скоро будет 50 в сутки".


Правильно сказать - такие случаи есть, но очень редки.
Соответственно если он умер, то больше в вашем окружении никто не умрет.
Статистика ведь.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:03

  Hotab написав:
  fler написав:если заболел с прививками и даже умер (69 лет), то что? Мне надо устроить здесь истерику по этому поводу?

Сказать ему, что "худшее уже позади"(с).
Можно "нэ розстраюйся, скоро будет 50 в сутки".

Не дожил каких-то пару месяцев и так до печального конца. Пойду, куплю новые туфли в Миратоне, походу думая о том как тяжело учителям в Украине )))
stm
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