Додано: Пон 01 лис, 2021 11:55

_hunter написав: lapay написав: Самогубці теж можуть займати "чужі" місця в реанімаціях. Тільки їх потім лікують в псиіатричних лікарнях, а антиваксів, чомусь, там не лікують. Дискрімінація, блін. Самогубці теж можуть займати "чужі" місця в реанімаціях. Тільки їх потім лікують в псиіатричних лікарнях, а антиваксів, чомусь, там не лікують. Дискрімінація, блін.

Так вопрос в количестве. Как только "их" будет набираться по 100 в день -- тоже какие-нить штрафы придумывать будут. Неужели такие очевидные вещи объяснять нужно?.. Так вопрос в количестве. Как только "их" будет набираться по 100 в день -- тоже какие-нить штрафы придумывать будут. Неужели такие очевидные вещи объяснять нужно?..

В армии за членовредительство и самострелов наказывают. Во время боевых действий в штрафбат или расстрел перед строем. А с антифаксами, которые сознательно свое здоровье и жизнь ставят под угрозу, панькаются в ущерб людям, которые заботились о своем здоровье, соблюдали меры предосторожности, вакцинировались, но заболели.Хотя бы лечили этих антифаксов за их же счет. Не вакцинировался, не было противопоказаний, собрался сам подыхать - тогда плати или извини, на постельный режим вдома, твое заветное желание скоро сбудется.Наркоманов, алкашей, курцов, игроков лечат на коммерческой основе, типа сами виноваты, а эту антифаксовскую вату за счет народа, и иногда в ущерб нормальным людям. Так не годится.