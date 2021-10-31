BìnhAutoDat написав:Hotab у меня друзья рассказывают, что заболели семьей из 5 человек, диагоноз ковид поставили только одному. такая вот статистика.
Не,я о количестве больных даже не берусь судить. Это настолько пальцем в небо, что нет никакого смысла. Тут жмуров бы хоть адекватно оценить. Кто из этих уже 120 + лишних тысяч умер непосредственно от Ковид,а кто недополучил помощь.
stm написав:Команда "а что там в РФ +1131 жмура не много ли", уверенно лидирует. Команда "а что там в Британии, Израиле, Моршине, Техасе" выглядит не убедительно. Учитывая что в Британии +74 жмура и ходят в пабы привитыми... Ну, это я так вижу.
Не был на в РФ ни в UK/Израиле/Моршине/Техасе
Удивлен, что здешние были везде.
А в чём проблема, что так одомашненно сидите? Боязнь летать?
airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...
Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"
+1000500 Из идиотизма антиваксов... После вакцинации ребенка 16 лет, одна подружка сказала что общаться в живую не будет две недели, потому что не хочет заразится короновирусом от вакцины...
Лютый треш, и это девочка из семьи в которой оба родителя имеют высшее образование.
вполне себе нормальное решение 1) больше чем две недели идет выработка иммунитета то есть уколоться и заразиться можно вполне как после первой так и после второго укола при этом вероятность заболеть ( любой инфекционной болезнью не только короной ) после вакцинации увеличивается в связи с временной просадкой иммунитета , 2) смотрим последнее и предпоследнее видео которое я публиковал с Надеждой Желобак которая с высшим образованием . ввиду чего решение не выглядит столь уж плохим .
flyman написав:............ Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут. А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми
% населения с хотя бы одной прививкой. Португалия - 89% Испания - 81% Италия - 77% Франция -76% Нидерланды - 76% Великобритания - 73% Германия - 69% СШФ - 66% Россия - 37% Украина - 23% Первые 8 государств - области РФ или провинции КНДР? Может, лучше "не мучитися із вільнолюдьми" в этих "провинциях"?
А можна ще привести ВВП на душу населення в тих країнах, витрати $ на рік на особу на медицину, середню тривалість життя... хоча б щоб розуміти що з чим корелює.
ЛАД написав:Вакцины плохо и опасно. Лекарства/таблетки наше всё.
Российские препараты от коронавируса «Авифавир» и «Коронавир» считаются отечественной разработкой, пропагандисты называли их революцией в медицине, сравнимой по масштабам с изобретением пенициллина. Госконтракты на их поставки уже превысили 10 млрд рублей. Но, как выяснил The Insider, российские фармкомпании на самом деле за ничтожные суммы закупили действующие вещества у китайских фирм, представленных на маркетплейсе Alibaba, причем никаких доказательств эффективности этих препаратов до сих пор нет. Более того, лекарство крайне токсично и опасно, но широко применяется без оглядки на серьезные побочные эффекты, среди которых проблемы развития плода и моторные нарушения. Торговля опасной пустышкой уже принесла фармкомпаниям миллиардные прибыли. ......... Такой успех производители в «ХимРар» объясняли тем, что пять лет назад компания уже работала над похожим препаратом и синтезировала химию фавипиравира. РФПИ и «ХимРар» настаивали, что им удалось самостоятельно синтезировать действующее вещество и проверить его на эффективность в кратчайшие сроки. В мае телеканал «Россия-1» показал сюжет, где говорилось, что на синтез лекарства у «ХимРара» ушло две недели, а купить ни сам препарат, ни сырье для него «не удалось ни одной стране мира»
Тонны веществ из Китая Как удалось выяснить The Insider, в действительности у препарата «Авифавир» было китайское происхождение — российские фармкомпании просто по дешевке закупили «ингредиенты» на китайском рынке.
В распоряжении редакции имеются номера деклараций на ввоз вещества. ......... Скорее яд, чем лекарство В то время как эффективность фавипиравира крайне сомнительна, его опасные побочные эффекты, напротив, хорошо доказаны. Из-за своей токсичности препарат запрещен детям, беременным, кормящим женщинам, а также людям с тяжелой печеночной или почечной недостаточностью. Из-за высокой вероятности негативного влияния на плод людям, принимавшим препарат, рекомендовано в течение нескольких месяцев уделять особенное внимание контрацепции. .......... Несколько сотрудников московских госпиталей, специализирующихся на лечении коронавируса, подтвердили The Insider, что лекарства на основе фавипиравира («Коронавир» и «Авифавир») регулярно выдаются пациентам и стоят в планах лечения тяжело больных. «Изначально фармкомпании зарегистрировали российские аналоги как лекарство против тяжелых случаев болезни, которое, в силу его токсичности, должно применяться в больницах. Но на практике его выдают и при легкой форме [во время лечения на дому]», — отмечает Власов.
Врач-терапевт одной из московских поликлиник также подтвердил The Insider, что все подтвержденные случаи Covid-19 сейчас даже при домашнем режиме в Москве лечатся российскими дженериками фавипиравира.