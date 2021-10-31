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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4148414941504151>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 111
Мені вже зробили щеплення
58%
64
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  BìnhAutoDat написав:Hotab у меня друзья рассказывают, что заболели семьей из 5 человек, диагоноз ковид поставили только одному. такая вот статистика.

Не,я о количестве больных даже не берусь судить. Это настолько пальцем в небо, что нет никакого смысла. Тут жмуров бы хоть адекватно оценить. Кто из этих уже 120 + лишних тысяч умер непосредственно от Ковид,а кто недополучил помощь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:05

  justit написав:
  stm написав:Команда "а что там в РФ +1131 жмура не много ли", уверенно лидирует.
Команда "а что там в Британии, Израиле, Моршине, Техасе" выглядит не убедительно. Учитывая что в Британии +74 жмура и ходят в пабы привитыми...
Ну, это я так вижу. :)


Не был на в РФ ни в UK/Израиле/Моршине/Техасе

Удивлен, что здешние были везде.

А в чём проблема, что так одомашненно сидите? Боязнь летать?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:06

  justit написав:
  ЛАД написав:Ввиду того, что я активно спорю, мои знакомые меньше болеют?
Эффективный метод профилактики ковида?


Я ничего о Ваших знакомых не говорю.Я их не знаю.
Это Вы о моих, мол хилые... :roll:

Тогда не понял: "возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше".
Чем я отсекаю? Отсеиваю знакомых по состоянию здоровья?
P.s. В том посте забыл поставить :) .
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:09

Сегодня утром на Подоле зашёл в кафе на завтрак и на кофе, в маске, как положено, а с порога сразу: Покажить, будь ласка, вашу вакцинацію! :shock:
Так их и надо. И палкой еще вон. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:11

  stm написав:
  justit написав:
Не был на в РФ ни в UK/Израиле/Моршине/Техасе

Удивлен, что здешние были везде.

А в чём проблема, что так одомашненно сидите? Боязнь летать?


Бл*ть, уехать бы в этот Урюпинск! (с) :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:12

  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Уже все, от несчастных врачей-инфекционистов до работников моргов и ритуальных служб написали что творится лютый пц, котрого никто из них еще не видел. И только эти бараны продолжают блеять про бесполезность вакцин, карантина, масок...

Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"

+1000500
Из идиотизма антиваксов...
После вакцинации ребенка 16 лет, одна подружка сказала что общаться в живую не будет две недели, потому что не хочет заразится короновирусом от вакцины...

Лютый треш, и это девочка из семьи в которой оба родителя имеют высшее образование. :D :D
вполне себе нормальное решение
1) больше чем две недели идет выработка иммунитета то есть уколоться и заразиться можно вполне как после первой так и после второго укола
при этом вероятность заболеть ( любой инфекционной болезнью не только короной ) после вакцинации увеличивается ;) в связи с временной просадкой иммунитета ,
2) смотрим последнее и предпоследнее видео которое я публиковал с Надеждой Желобак которая с высшим образованием .
ввиду чего решение не выглядит столь уж плохим .
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:12

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут.
А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми

% населения с хотя бы одной прививкой.
Португалия - 89%
Испания - 81%
Италия - 77%
Франция -76%
Нидерланды - 76%
Великобритания - 73%
Германия - 69%
СШФ - 66%
Россия - 37%
Украина - 23%
Первые 8 государств - области РФ или провинции КНДР?
Может, лучше "не мучитися із вільнолюдьми" в этих "провинциях"?

А можна ще привести ВВП на душу населення в тих країнах, витрати $ на рік на особу на медицину, середню тривалість життя... хоча б щоб розуміти що з чим корелює.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Так их и надо. И палкой еще вон.


Интересно,что показывает Флер в рестике. Или она туда с юрыстом ходит ? :shock:

  flyman написав:щоб розуміти що з чим корелює.

Корэлюе: богатые и умные, потому вакцинированые.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 лис, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:13

  justit написав:
  stm написав:Но проблема что мало по статистике умирают привитые, мало. А не мало умирают непривитые, точнее много, да так что скорых и кислорода нет.


Не вижу тут проблемы.
Вообще-то очевидные вещи проблемами называть как-то неправильно.

Когда не приезжает скорая это счастье? Когда валятся с ног все врачи и медсестер не хватает это радость? Не знала ))))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:14

  ЛАД написав:Вакцины плохо и опасно. Лекарства/таблетки наше всё.
Российские препараты от коронавируса «Авифавир» и «Коронавир» считаются отечественной разработкой, пропагандисты называли их революцией в медицине, сравнимой по масштабам с изобретением пенициллина. Госконтракты на их поставки уже превысили 10 млрд рублей. Но, как выяснил The Insider, российские фармкомпании на самом деле за ничтожные суммы закупили действующие вещества у китайских фирм, представленных на маркетплейсе Alibaba, причем никаких доказательств эффективности этих препаратов до сих пор нет. Более того, лекарство крайне токсично и опасно, но широко применяется без оглядки на серьезные побочные эффекты, среди которых проблемы развития плода и моторные нарушения. Торговля опасной пустышкой уже принесла фармкомпаниям миллиардные прибыли.
.........
Такой успех производители в «ХимРар» объясняли тем, что пять лет назад компания уже работала над похожим препаратом и синтезировала химию фавипиравира. РФПИ и «ХимРар» настаивали, что им удалось самостоятельно синтезировать действующее вещество и проверить его на эффективность в кратчайшие сроки. В мае телеканал «Россия-1» показал сюжет, где говорилось, что на синтез лекарства у «ХимРара» ушло две недели, а купить ни сам препарат, ни сырье для него «не удалось ни одной стране мира»

Тонны веществ из Китая
Как удалось выяснить The Insider, в действительности у препарата «Авифавир» было китайское происхождение — российские фармкомпании просто по дешевке закупили «ингредиенты» на китайском рынке.

В распоряжении редакции имеются номера деклараций на ввоз вещества.
.........
Скорее яд, чем лекарство
В то время как эффективность фавипиравира крайне сомнительна, его опасные побочные эффекты, напротив, хорошо доказаны. Из-за своей токсичности препарат запрещен детям, беременным, кормящим женщинам, а также людям с тяжелой печеночной или почечной недостаточностью. Из-за высокой вероятности негативного влияния на плод людям, принимавшим препарат, рекомендовано в течение нескольких месяцев уделять особенное внимание контрацепции.
..........
Несколько сотрудников московских госпиталей, специализирующихся на лечении коронавируса, подтвердили The Insider, что лекарства на основе фавипиравира («Коронавир» и «Авифавир») регулярно выдаются пациентам и стоят в планах лечения тяжело больных. «Изначально фармкомпании зарегистрировали российские аналоги как лекарство против тяжелых случаев болезни, которое, в силу его токсичности, должно применяться в больницах. Но на практике его выдают и при легкой форме [во время лечения на дому]», — отмечает Власов.

Врач-терапевт одной из московских поликлиник также подтвердил The Insider, что все подтвержденные случаи Covid-19 сейчас даже при домашнем режиме в Москве лечатся российскими дженериками фавипиравира.

https://theins.ru/obshestvo/245552

Ви вже антивак?
flyman
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