...совместное исследование, которое провели Исследовательский институт больничной касса «Клалит» и ведущий медицинский научный журнал The Lancet, показало, что вакцинация третьей дозой очень эффективна. После ревакцинации от коронавируса число случаев госпитализации сократилось на 93 процента, число тяжелобольных снизилось на 92 процента, на 81 процент понизился уровень смертности среди заболевших.
По отношению к нормативной годовой смертности. Даже в Украине в периоды летнего затишья разгула Ковид проклевывалась тенденция к спаду смертности ниже нормативной. Цифры были на уровне минимальных значений этого месяца за последние 5 лет, что уже что-то. Если исходить из моего предположения, что в среднем ковидники не дожили 5 лет,то грубо выглядит это так: "120т лишних умерших украинцев будут недоумирать 10 лет по 12т, или грубо по 1 тысяче в месяц".
З.Ы. Естественно все очень "средняя по больнице". Есть такие, кто не дожил и 20 лет. А есть и те, кто реально умер бы в ближайщий месяц.
Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких. Якщо винищити, напр., вовків, то наслідки будуть жахливі.
IgA написав:Яма вон очень за свой геном переживал, но перестал после того как узнал что гены будут включаться от коронавируса а не от вакцины.
вообще не понял откуда вы это взяли ? Как переживал так и переживаю дальше . Основной аргумент - я не знаю что там в шприце ... и к сожалению никто в Украине это проверить не может , нету у нас возможности расшифровать содержимое и тем более сделать с этого какие-то выводы . Даю вам с тай кодом https://youtu.be/HA8lM7ILDoA?t=1022 и для общего образования еще от 10 сентября https://youtu.be/eNKTnkFwAGw слушаем и по шагово опровергаем ссылками и так далее все как вы любите Рекомендую слушать всем - и делать свои выводы
ЛАД написав:Вакцины плохо и опасно. Лекарства/таблетки наше всё.
Российские препараты от коронавируса «Авифавир» и «Коронавир» считаются отечественной разработкой, пропагандисты называли их революцией в медицине, сравнимой по масштабам с изобретением пенициллина. ......... Врач-терапевт одной из московских поликлиник также подтвердил The Insider, что все подтвержденные случаи Covid-19 сейчас даже при домашнем режиме в Москве лечатся российскими дженериками фавипиравира.
flyman написав:Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких.
Это может быть истиной, но из моего этого поста ничего такого не "выходыть". Более того, формально говоря, если мы возьмем сейчас всех детей, рожденных за прошедший месяц, среди них будут те, кто умрет в ближайший месяц, и будут те, кто умрет через 20 лет, и те, кто доживет до 100 лет. Естественно, что в старших группах ничего иного ожидать не стоит.
flyman написав:Якщо винищити, напр., вовків, то наслідки будуть жахливі.
Ещё о тестировании у нас и числе новых случаев. Персонально для Ромасика - это и о "выявлении бессимптомных". Писал о женщине, которой не хватило направлений на тестирование от семейного врача ("было всего 5"). Сегодня пошла на приём пораньше: "Сегодня на поликлинику тестов вообще не дали". Так что "10 тыс., как в Израиле" у нас точно не будет.
flyman написав:....... Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких. Якщо винищити, напр., вовків, то наслідки будуть жахливі.
Может, и так. Но в данном случае, мне кажется, нет. Хотя вообще такая проблема, наверное, есть. Но мне кажется, это больше актуально для детей. Спасаем слабых, которые раньше умерли бы в детстве, они передают свои гены потомству. Старики, умирающие от ковида, уже не размножаются. Как правило.