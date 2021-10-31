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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4150415141524153>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:52

  flyman написав:Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких.
Якщо винищити, напр., вовків, то наслідки будуть жахливі.

Пока медицина не развернулось на полную он так и действовал. А сейчас естественный отбор немного поломан, так что в целом как ни парадоксально, но чем круче становится медицина, тем болезненней становится человечество в целом.
П.С. Я уже знаю немалое кол-во людей, которые без аптеки просто не смогут жить. А они живут и дают потомство, передавая свои неидеальные гены дальше.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 01 лис, 2021 13:56, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:53

  justit написав:
  Libo написав: Вот такие психически больные люди это добрая половина антифаксов. :!:
Я б сюда добавил ваксов, спорящих с пеной у рта.
Это ведь тоже какая-то психическая нездоровость, не? :roll:

Правильно я сделал, что вас забанил.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:54

  ЛАД написав:
Тогда не понял: "возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше".
Чем я отсекаю? Отсеиваю знакомых по состоянию здоровья?
P.s. В том посте забыл поставить :) .


Ну смотрите.
Я написал про умершего вакцинированного.
Мне тут же подкинули (не Вы): "Так он вакцинировался более полугода назад.."
Мол это "Ок" помереть, если полгода прошло.

Написал про 5-рых заболевших.
Мне подкидывают (не Вы) либо "купили сертификат", либо "не надо было Коронавак колоть".

И так далее.
Все так будто оппоненты ищут опаравдания какого-то частным случаям.
Зачем искать оправдания вообще.
Ведь описанные случаи нерепрезентативны от слова СОВСЕМ.

Вот и предположил, что "отсекают возможность такого"
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:56

  stm написав:
  justit написав:
  stm написав:Но проблема что мало по статистике умирают привитые, мало. А не мало умирают непривитые, точнее много, да так что скорых и кислорода нет.


Не вижу тут проблемы.
Вообще-то очевидные вещи проблемами называть как-то неправильно.

Когда не приезжает скорая это счастье? Когда валятся с ног все врачи и медсестер не хватает это радость? Не знала ))))


Где слово счастье, ну кроме как у Вас в устах? :shock:
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:57

  Libo написав:
  stm написав:
  justit написав:
Не был на в РФ ни в UK/Израиле/Моршине/Техасе

Удивлен, что здешние были везде.

А в чём проблема, что так одомашненно сидите? Боязнь летать?


Бл*ть, уехать бы в этот Урюпинск! (с) :lol:


Так Вы ж уехали.
Из США в Урюпинск.
На кой ляд не понятно :D
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:58

  yama написав:
  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав:Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"

+1000500
Из идиотизма антиваксов...
После вакцинации ребенка 16 лет, одна подружка сказала что общаться в живую не будет две недели, потому что не хочет заразится короновирусом от вакцины...

Лютый треш, и это девочка из семьи в которой оба родителя имеют высшее образование. :D :D
вполне себе нормальное решение
...
при этом вероятность заболеть ( любой инфекционной болезнью не только короной ) после вакцинации увеличивается ;) в связи с временной просадкой иммунитета ,
...

А что становится с вероятностью заболеть любой инфекционной болезнью ( не только короной ) после инфицирования короной? -- ну, чтобы риски сравнить? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:00

Наші герої сьогодення)))

  flyman написав:Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких

Флай - а ти можеш стати найкрутішим антиваксом!))
✓Робота - онлайн
✓Якщо тебе в ГТ не пустять - плюнеш на них і купиш собі електосамгкат!
✓Навіть, якщо з-часом і в продуктові не будуть пускати без довідки, то когось попросиш тобі купити і винести з супермаркету продукти.
Коротше, можна викрутитися - лише бажання! :D
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:01

  Starikan написав:
  justit написав:
  Libo написав: Вот такие психически больные люди это добрая половина антифаксов. :!:
Я б сюда добавил ваксов, спорящих с пеной у рта.
Это ведь тоже какая-то психическая нездоровость, не? :roll:

Правильно я сделал, что вас забанил.


Да все нормально
Кто не с нами, тот против нас. (с)
Это ж из нашей молодости практически. :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:02

  Starikan написав:
  flyman написав: Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут.
Навязший в зубах демагогический прием вильнолюдов.

А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми?
Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь.

Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:05

  airmax78 написав:А на остальных мне плевать!"


Это вообще у каждого в крови.
Сейчас просто обострение наступило :roll:
justit
 
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Пон 01 лис, 2021 06:50
ЛОБ

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