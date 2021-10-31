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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4150415141524153> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Пон 01 лис, 2021 13:52 flyman написав: Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких.

Якщо винищити, напр., вовків, то наслідки будуть жахливі. Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких.Якщо винищити, напр., вовків, то наслідки будуть жахливі.

Пока медицина не развернулось на полную он так и действовал. А сейчас естественный отбор немного поломан, так что в целом как ни парадоксально, но чем круче становится медицина, тем болезненней становится человечество в целом.

П.С. Я уже знаю немалое кол-во людей, которые без аптеки просто не смогут жить. А они живут и дают потомство, передавая свои неидеальные гены дальше. Пока медицина не развернулось на полную он так и действовал. А сейчас естественный отбор немного поломан, так что в целом как ни парадоксально, но чем круче становится медицина, тем болезненней становится человечество в целом.П.С. Я уже знаю немалое кол-во людей, которые без аптеки просто не смогут жить. А они живут и дают потомство, передавая свои неидеальные гены дальше. Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 01 лис, 2021 13:56, всього редагувалось 1 раз. alex_dvornichenko Повідомлень: 469 З нами з: 10.10.12 Подякував: 29 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 13:53 justit написав: Libo написав: Вот такие психически больные люди это добрая половина антифаксов. Вот такие психически больные люди это добрая половина антифаксов. Я б сюда добавил ваксов, спорящих с пеной у рта.

Это ведь тоже какая-то психическая нездоровость, не? Я б сюда добавил ваксов, спорящих с пеной у рта.Это ведь тоже какая-то психическая нездоровость, не?

Правильно я сделал, что вас забанил. Правильно я сделал, что вас забанил. Starikan 2 Повідомлень: 18437 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2289 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 13:54 ЛАД написав:

Тогда не понял: "возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше".

Чем я отсекаю? Отсеиваю знакомых по состоянию здоровья?

P.s. В том посте забыл поставить . Тогда не понял: "возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше".Чем я отсекаю? Отсеиваю знакомых по состоянию здоровья?P.s. В том посте забыл поставить



Ну смотрите.

Я написал про умершего вакцинированного.

Мне тут же подкинули (не Вы): "Так он вакцинировался более полугода назад.."

Мол это "Ок" помереть, если полгода прошло.



Написал про 5-рых заболевших.

Мне подкидывают (не Вы) либо "купили сертификат", либо "не надо было Коронавак колоть".



И так далее.

Все так будто оппоненты ищут опаравдания какого-то частным случаям.

Зачем искать оправдания вообще.

Ведь описанные случаи нерепрезентативны от слова СОВСЕМ.



Вот и предположил, что "отсекают возможность такого" Ну смотрите.Я написал про умершего вакцинированного.Мне тут же подкинули (не Вы): "Так он вакцинировался более полугода назад.."Мол это "Ок" помереть, если полгода прошло.Написал про 5-рых заболевших.Мне подкидывают (не Вы) либо "купили сертификат", либо "не надо было Коронавак колоть".И так далее.Все так будто оппоненты ищут опаравдания какого-то частным случаям.Ведь описанные случаиот слова СОВСЕМ.Вот и предположил, что "отсекают возможность такого" justit Повідомлень: 5457 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 13:56 stm написав: justit написав: stm написав: Но проблема что мало по статистике умирают привитые, мало. А не мало умирают непривитые, точнее много, да так что скорых и кислорода нет. Но проблема что мало по статистике умирают привитые, мало. А не мало умирают непривитые, точнее много, да так что скорых и кислорода нет.



Не вижу тут проблемы.

Вообще-то очевидные вещи проблемами называть как-то неправильно. Не вижу тут проблемы.Вообще-то очевидные вещи проблемами называть как-то неправильно.

Когда не приезжает скорая это счастье? Когда валятся с ног все врачи и медсестер не хватает это радость? Не знала )))) Когда не приезжает скорая это? Когда валятся с ног все врачи и медсестер не хватает это радость? Не знала ))))



Где слово счастье, ну кроме как у Вас в устах? Где слово, ну кроме как у Вас в устах? justit Повідомлень: 5457 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 13:57 Libo написав: stm написав: justit написав:

Не был на в РФ ни в UK/Израиле/Моршине/Техасе



Удивлен, что здешние были везде. Не был на в РФ ни в UK/Израиле/Моршине/ТехасеУдивлен, что здешние были везде.

А в чём проблема, что так одомашненно сидите? Боязнь летать? А в чём проблема, что так одомашненно сидите? Боязнь летать?



Бл*ть, уехать бы в этот Урюпинск! (с) Бл*ть, уехать бы в этот Урюпинск! (с)



Так Вы ж уехали.

Из США в Урюпинск.

На кой ляд не понятно Так Вы ж уехали.Из США в Урюпинск.На кой ляд не понятно justit Повідомлень: 5457 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 13:58 yama написав: _Mykola_ написав: antey1969 написав: Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!" Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"

+1000500

Из идиотизма антиваксов...

После вакцинации ребенка 16 лет, одна подружка сказала что общаться в живую не будет две недели, потому что не хочет заразится короновирусом от вакцины...



Лютый треш, и это девочка из семьи в которой оба родителя имеют высшее образование. +1000500Из идиотизма антиваксов...После вакцинации ребенка 16 лет, одна подружка сказала что общаться в живую не будет две недели, потому что не хочет заразится короновирусом от вакцины...Лютый треш, и это девочка из семьи в которой оба родителя имеют высшее образование. вполне себе нормальное решение

...

при этом вероятность заболеть ( любой инфекционной болезнью не только короной ) после вакцинации увеличивается в связи с временной просадкой иммунитета ,

... вполне себе нормальное решение...при этом вероятность заболеть ( любой инфекционной болезнью не только короной ) после вакцинации увеличиваетсяв связи с временной просадкой иммунитета ,...

А что становится с вероятностью заболеть любой инфекционной болезнью ( не только короной ) после инфицирования короной? -- ну, чтобы риски сравнить? А что становится с вероятностью заболеть любой инфекционной болезнью ( не только короной ) после инфицирования короной? -- ну, чтобы риски сравнить? _hunter Повідомлень: 5306 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 14:00 Наші герої сьогодення))) flyman написав: Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких

Флай - а ти можеш стати найкрутішим антиваксом!))

✓Робота - онлайн

✓Якщо тебе в ГТ не пустять - плюнеш на них і купиш собі електосамгкат!

✓Навіть, якщо з-часом і в продуктові не будуть пускати без довідки, то когось попросиш тобі купити і винести з супермаркету продукти.

Коротше, можна викрутитися - лише бажання! Флай - а ти можеш стати найкрутішим антиваксом!))✓Робота - онлайн✓Якщо тебе в ГТ не пустять - плюнеш на них і купиш собі електосамгкат!✓Навіть, якщо з-часом і в продуктові не будуть пускати без довідки, то когось попросиш тобі купити і винести з супермаркету продукти.Коротше, можна викрутитися - лише бажання! Успіх

Повідомлень: 1810 З нами з: 18.03.21 Подякував: 55 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 14:01 Starikan написав: justit написав: Libo написав: Вот такие психически больные люди это добрая половина антифаксов. Вот такие психически больные люди это добрая половина антифаксов. Я б сюда добавил ваксов, спорящих с пеной у рта.

Это ведь тоже какая-то психическая нездоровость, не? Я б сюда добавил ваксов, спорящих с пеной у рта.Это ведь тоже какая-то психическая нездоровость, не?

Правильно я сделал, что вас забанил. Правильно я сделал, что вас забанил.



Да все нормально

Кто не с нами, тот против нас. (с)

Это ж из нашей молодости практически. Кто не с нами, тот против нас. (с)Это ж из нашей молодости практически. justit Повідомлень: 5457 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 14:02 Starikan написав: flyman написав: Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут. Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут. Навязший в зубах демагогический прием вильнолюдов.



А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми? Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь. Навязший в зубах демагогический прием вильнолюдов.Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь.

Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!" Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!" airmax78 Повідомлень: 39833 З нами з: 25.10.12 Подякував: 941 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 14:05 airmax78 написав: А на остальных мне плевать!" А на остальных мне плевать!"



Это вообще у каждого в крови.

Сейчас просто обострение наступило Это вообще у каждого в крови.Сейчас просто обострение наступило justit Повідомлень: 5457 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4150415141524153> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7825 11803724

ЛОБ Пон 01 лис, 2021 06:50