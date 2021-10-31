|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:52
flyman написав:
Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких.
Якщо винищити, напр., вовків, то наслідки будуть жахливі.
Пока медицина не развернулось на полную он так и действовал. А сейчас естественный отбор немного поломан, так что в целом как ни парадоксально, но чем круче становится медицина, тем болезненней становится человечество в целом.
П.С. Я уже знаю немалое кол-во людей, которые без аптеки просто не смогут жить. А они живут и дают потомство, передавая свои неидеальные гены дальше.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Пон 01 лис, 2021 13:56, всього редагувалось 1 раз.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 469
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:53
justit написав: Libo написав:
Вот такие психически больные люди это добрая половина антифаксов.
Я б сюда добавил ваксов, спорящих с пеной у рта.
Это ведь тоже какая-то психическая нездоровость, не?
Правильно я сделал, что вас забанил.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18437
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2289 раз.
- Подякували: 3016 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:54
ЛАД написав:
Тогда не понял: "возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше".
Чем я отсекаю? Отсеиваю знакомых по состоянию здоровья?
P.s. В том посте забыл поставить
.
Ну смотрите.
Я написал про умершего вакцинированного.
Мне тут же подкинули (не Вы): "Так он вакцинировался более полугода назад.."
Мол это "Ок" помереть, если полгода прошло.
Написал про 5-рых заболевших.
Мне подкидывают (не Вы) либо "купили сертификат", либо "не надо было Коронавак колоть".
И так далее.
Все так будто оппоненты ищут опаравдания какого-то частным случаям.Зачем искать оправдания вообще.
Ведь описанные случаи нерепрезентативны
от слова СОВСЕМ.
Вот и предположил, что "отсекают возможность такого"
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5457
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:56
stm написав: justit написав: stm написав:
Но проблема что мало по статистике умирают привитые, мало. А не мало умирают непривитые, точнее много, да так что скорых и кислорода нет.
Не вижу тут проблемы.
Вообще-то очевидные вещи проблемами называть как-то неправильно.
Когда не приезжает скорая это счастье
? Когда валятся с ног все врачи и медсестер не хватает это радость? Не знала ))))
Где слово счастье
, ну кроме как у Вас в устах?
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5457
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:57
Libo написав:
Бл*ть, уехать бы в этот Урюпинск!
stm написав: justit написав:
Не был на в РФ ни в UK/Израиле/Моршине/Техасе
Удивлен, что здешние были везде.
А в чём проблема, что так одомашненно сидите? Боязнь летать?
(с)
Так Вы ж уехали.
Из США в Урюпинск.
На кой ляд не понятно
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5457
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:58
yama написав: _Mykola_ написав: antey1969 написав:
Это Вы еще не общались плотно с молодежью до 30 лет. Там вообще лютое отрицалово вакцинации. По принципу "а нам пох!"
+1000500
Из идиотизма антиваксов...
После вакцинации ребенка 16 лет, одна подружка сказала что общаться в живую не будет две недели, потому что не хочет заразится короновирусом от вакцины...
Лютый треш, и это девочка из семьи в которой оба родителя имеют высшее образование.
вполне себе нормальное решение
...
при этом вероятность заболеть ( любой инфекционной болезнью не только короной ) после вакцинации увеличивается
в связи с временной просадкой иммунитета ,
...
А что становится с вероятностью заболеть любой инфекционной болезнью ( не только короной ) после инфицирования короной? -- ну, чтобы риски сравнить?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5306
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:00
flyman написав:
Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких
Флай - а ти можеш стати найкрутішим антиваксом!))
✓Робота - онлайн
✓Якщо тебе в ГТ не пустять - плюнеш на них і купиш собі електосамгкат!
✓Навіть, якщо з-часом і в продуктові не будуть пускати без довідки, то когось попросиш тобі купити і винести з супермаркету продукти.
Коротше, можна викрутитися - лише бажання!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1810
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:01
Да все нормально
Starikan написав: justit написав: Libo написав:
Вот такие психически больные люди это добрая половина антифаксов.
Я б сюда добавил ваксов, спорящих с пеной у рта.
Это ведь тоже какая-то психическая нездоровость, не?
Правильно я сделал, что вас забанил.
Кто не с нами, тот против нас. (с)
Это ж из нашей молодости
практически.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5457
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:02
Starikan написав: flyman написав:
Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут.
Навязший в зубах демагогический прием вильнолюдов.
А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми?
Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь.
Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39833
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4857 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:05
airmax78 написав:
А на остальных мне плевать!"
Это вообще у каждого в крови.
Сейчас просто обострение наступило
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5457
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7825
|11803744
|
Пон 01 лис, 2021 06:50
ЛОБ
|