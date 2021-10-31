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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  alex_dvornichenko написав:П.С. Я уже знаю немалое кол-во людей, которые без аптеки просто не смогут жить. А они живут и дают потомство, передавая свои неидеальные гены дальше.

Якщо ці гени перенесли тисячоліття кам'яного періода, то, значить, вони мають певну цінність для виживання. Зараз навпаки, УЗД допомагає робити аборти, в разі явних каліцтв плода, і генетики зменшують, своїми рекомендаціями, кількість потомства для людей з дефективними генами.
Скоро і гени плода можна буде змінювати, тоді велком в "Чудовий новий світ". :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  stm написав:Команда "а что там в РФ +1131 жмура не много ли", уверенно лидирует.
Команда "а что там в Британии, Израиле, Моршине, Техасе" выглядит не убедительно. Учитывая что в Британии +74 жмура и ходят в пабы привитыми...
Ну, это я так вижу. :)


Не был на в РФ ни в UK/Израиле/Моршине/Техасе

Удивлен, что здешние были везде.
Из опыта пребывания в ковидный период могу сказать, что в Штатах (Нью-Йорке, Мэриленде и Орегоне) маски не носят, в UK через одного, в РФ никто не носит. В Моршине не был.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  airmax78 написав:"Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"

А що, хіба вакциновані НЕ переносять/не можуть заразити інших ковідом?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:36

  vladimir07 написав:В семье один человек вакцинировался pfizer, которая якобы представляет живой ослабленный вирус, а второй не вакцинировался.
В таком случае вакцинированный представляет опасность для невакцинированного, может заразить ?

Составы вакцин:
http://drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&stype=8
Pfizer:
1 доза концентрату містить: 5'-кеп мРНК, що кодує повністю SARS-CoV-2 шипоподібний білок - 30 мкг

Там же есть инструкция с описанием побочек и рекомендаций
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:37

  justit написав:Так Вы ж уехали.
Из США в Урюпинск.
На кой ляд не понятно :D


Я живу в глобализированном мире с открытыми границами. Когда мне необходимо, тогда и еду. Через неделю опять уеду. Служба. Дела. Движуха.
А тебе не кажется, что ты контрадикторный и странный человек? :roll:
Только что заявил, что нигде не был и дальше своей клуни ничего не видел, и тут же выдаешь другим рекомендации, на каком континенте и в какой стране им будет лучше жить? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:що, хіба вакциновані НЕ переносять/не можуть заразити інших ковідом?

Ответы должны соответствовать уровню интеллекта задающего вопрос.
Отвечаю: "А ты шапку зимой надеваешь зачем? Ты НЕ можешь заболеть в шапке? "
кашель Лаврова.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:53

  Hotab написав:
  Успіх написав:що, хіба вакциновані НЕ переносять/не можуть заразити інших ковідом?

Ответы должны соответствовать уровню интеллекта задающего вопрос.
Отвечаю: "А ты шапку зимой надеваешь зачем? Ты НЕ можешь заболеть в шапке? "
кашель Лаврова.

Ну, то якщо можуть і вакциновані заразити інших, то накуя всі біди скидувати на антиваксів?
Ах, та - вакциновані можуть заразити інших рідше :mrgreen: - вгадав наступну відповідь? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:рідше - вгадав наступну відповідь?

Что там с шапкой?
  Успіх написав:накуя

В правилах форума что-то есть о такого рода словах. А на ветке "что-то есть", которое тыцает "жалоба".
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 лис, 2021 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:00

  Libo написав:Только что заявил, что нигде не был и дальше своей клуни ничего не видел, и тут же выдаешь другим рекомендации, на каком континенте и в какой стране им будет лучше жить? :roll:


Цитату можно?

И тут цитату, где я рекомендую :D

Иначе назову балаболом :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Ну, то якщо можуть і вакциновані заразити інших, то накуя всі біди скидувати на антиваксів?
Ах, та - вакциновані можуть заразити інших рідше :mrgreen: - вгадав наступну відповідь?

Не вгадав. Карантин і поголовна вакцинація не для того, щоб хтось не захворів і помер, а щоб не було перевантаження медичної системи. Не грузиш медицину своїми проблемами, тоді можеш пити, палити, жерти чіпси на пересмаженій олії і кашляти на родичів.
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