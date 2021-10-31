alex_dvornichenko написав:П.С. Я уже знаю немалое кол-во людей, которые без аптеки просто не смогут жить. А они живут и дают потомство, передавая свои неидеальные гены дальше.
Якщо ці гени перенесли тисячоліття кам'яного періода, то, значить, вони мають певну цінність для виживання. Зараз навпаки, УЗД допомагає робити аборти, в разі явних каліцтв плода, і генетики зменшують, своїми рекомендаціями, кількість потомства для людей з дефективними генами. Скоро і гени плода можна буде змінювати, тоді велком в "Чудовий новий світ".
stm написав:Команда "а что там в РФ +1131 жмура не много ли", уверенно лидирует. Команда "а что там в Британии, Израиле, Моршине, Техасе" выглядит не убедительно. Учитывая что в Британии +74 жмура и ходят в пабы привитыми... Ну, это я так вижу.
Не был на в РФ ни в UK/Израиле/Моршине/Техасе
Удивлен, что здешние были везде.
Из опыта пребывания в ковидный период могу сказать, что в Штатах (Нью-Йорке, Мэриленде и Орегоне) маски не носят, в UK через одного, в РФ никто не носит. В Моршине не был.
vladimir07 написав:В семье один человек вакцинировался pfizer, которая якобы представляет живой ослабленный вирус, а второй не вакцинировался. В таком случае вакцинированный представляет опасность для невакцинированного, может заразить ?
justit написав:Так Вы ж уехали. Из США в Урюпинск. На кой ляд не понятно
Я живу в глобализированном мире с открытыми границами. Когда мне необходимо, тогда и еду. Через неделю опять уеду. Служба. Дела. Движуха. А тебе не кажется, что ты контрадикторный и странный человек? Только что заявил, что нигде не был и дальше своей клуни ничего не видел, и тут же выдаешь другим рекомендации, на каком континенте и в какой стране им будет лучше жить?
Успіх написав:Ну, то якщо можуть і вакциновані заразити інших, то накуя всі біди скидувати на антиваксів? Ах, та - вакциновані можуть заразити інших рідше - вгадав наступну відповідь?
Не вгадав. Карантин і поголовна вакцинація не для того, щоб хтось не захворів і помер, а щоб не було перевантаження медичної системи. Не грузиш медицину своїми проблемами, тоді можеш пити, палити, жерти чіпси на пересмаженій олії і кашляти на родичів.