Додано: Пон 01 лис, 2021 15:10

justit написав: Успіх написав: Ну, то якщо можуть і вакциновані заразити інших, то накуя всі біди скидувати на антиваксів? Ну, то якщо можуть і вакциновані заразити інших, то накуя всі біди скидувати на антиваксів?



Дивне питання.

Відповідь як на мене очевидна: "Майже кожній людині потрібен винний" Дивне питання.Відповідь як на мене очевидна: "Майже кожній людині потрібен винний"

Вы невиновны в вирусе, но намекаете на неправильный вывод бесполезности вакцин. В Израиле и Британии при этом не были, но опыт что в этих странах почему-то спокойно вызывается скорая и не мрут пачками отвергаете. Почему? В Израиле и Британии медицина лучше. Ок но лучше ли она по сравнению с периодом без вакцин - нет, наоборот ковидные больницы закрыты большая часть. Почему же людям не требуется кислород? Ведь болеют, не? Но больницы 1 на большой город хватает. А в Украине коллапс почему?