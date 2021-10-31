|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:03
Успіх написав:
Ну, то якщо можуть і вакциновані заразити інших, то накуя всі біди скидувати на антиваксів?
Дивне питання.
Відповідь як на мене очевидна: "Майже кожній людині потрібен винний"
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5463
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1635 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:05
Hotab написав: Успіх написав:
рідше - вгадав наступну відповідь?
Что там с шапкой?
Успіх написав:
накуя
В правилах форума что-то есть о такого рода словах. А на ветке "что-то есть", которое тыцает "жалоба".
1. Так - з шапкою теж можна застудитись/захворіти
2. Не знаю про що натякаєте? Якщо на мене - то я дуууууже рідко можу натиснути "скарга", якщо вже бачу, що у відкриту мене посилають на юххх
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1818
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:10
justit написав: Успіх написав:
Ну, то якщо можуть і вакциновані заразити інших, то накуя всі біди скидувати на антиваксів?
Дивне питання.
Відповідь як на мене очевидна: "Майже кожній людині потрібен винний"
Вы невиновны в вирусе, но намекаете на неправильный вывод бесполезности вакцин. В Израиле и Британии при этом не были, но опыт что в этих странах почему-то спокойно вызывается скорая и не мрут пачками отвергаете. Почему? В Израиле и Британии медицина лучше. Ок но лучше ли она по сравнению с периодом без вакцин - нет, наоборот ковидные больницы закрыты большая часть. Почему же людям не требуется кислород? Ведь болеют, не? Но больницы 1 на большой город хватает. А в Украине коллапс почему?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3287
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:12
justit написав: ЛАД написав:
Тогда не понял: "возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше".
Чем я отсекаю? Отсеиваю знакомых по состоянию здоровья?
P.s. В том посте забыл поставить
.
Ну смотрите.
......
Все так будто оппоненты ищут опаравдания какого-то частным случаям.Зачем искать оправдания вообще.
Ведь описанные случаи нерепрезентативны
от слова СОВСЕМ.
Вот и предположил, что "отсекают возможность такого"
Не очень понял, ну да ладно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20320
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4913 раз.
- Подякували: 4542 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:15
justit написав: Успіх написав:
Ну, то якщо можуть і вакциновані заразити інших, то накуя всі біди скидувати на антиваксів?
Дивне питання.
Відповідь як на мене очевидна: "Майже кожній людині потрібен винний"
Я от виню в цьому коронабєсії наших законотворців))
Якщо вони планували недопускати до роботи вакцинованих однією дозою, то було МІСЯЦЬ НАПЕРЕД видати закон про це!
Щоб люди мали РЕАЛЬНИЙ час провакцинуватись!
А не розводити балачки пів року, що можливо будуть не допущені до роботи непровакциновані...
То хоч би наголошували про дві дози, так як майже всі мої знайомі думали, що і з однією дозою можна буде працювати!
А воно он як, Міхалич ©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1818
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:16
stm написав:
Вы невиновны в вирусе, но намекаете на неправильный вывод бесполезности вакцин
.
Я все не пойму, почему Вы, если недопоняли, то хотя бы не переспросите?
Неужели проще делать свои выводы из ничего
?
Вопрос риторический, ибо тут 90% этим страдает.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5463
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1635 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:21
ЛАД написав: justit написав: ЛАД написав:
Тогда не понял: "возможно отсекаете даже такую возможность, как я описал выше".
Чем я отсекаю? Отсеиваю знакомых по состоянию здоровья?
P.s. В том посте забыл поставить
.
Ну смотрите.
......
Все так будто оппоненты ищут опаравдания какого-то частным случаям.Зачем искать оправдания вообще.
Ведь описанные случаи нерепрезентативны
от слова СОВСЕМ.
Вот и предположил, что "отсекают возможность такого"
Не очень понял, ну да ладно.
Я привожу примеры из моего окружения.
При этом часто пишу, что это просто случай (така халепа блин).
Ничего более.
Тем не менее некоторые люди пытаются "натянуть сову на глобус", воспринимая эти случаи, как нечто большее, и намек на что-то.
Я об этом.
"Иногда сигара, это просто сигара" (с) "Не мое"
Неужели лучше просто не писать о заболевших?
Ну, чтоб всем было спокойней?
Наверное так.
Но ИМХО это не правильно.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5463
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1635 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:22
justit написав: stm написав:
Вы невиновны в вирусе, но намекаете на неправильный вывод бесполезности вакцин
.
Я все не пойму, почему Вы, если недопоняли, то хотя бы не переспросите?
Неужели проще делать свои выводы из ничего
?
Вопрос риторический, ибо тут 90% этим страдает.
Я всё допоняла, Флер в грош цену не ставят, Рома Яму вообще не воспринимают, надо новенькое. И вот супер месяц. Дважды вакцинированный с кучей друзей со всеми вакцинами (без Спутника, странно как-то) 3 поста подряд как болеют все на фирме кроме невакцинированных. Нет я просто читаю. Скажите чей Крым? ))))))Вопрос риторический )))))
Востаннє редагувалось stm
в Пон 01 лис, 2021 15:23, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3287
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:22
lapay написав:
. Не грузиш медицину своїми проблемами, тоді можеш пити, палити, жерти чіпси на пересмаженій олії і кашляти на родичів
Давали б таке щось подібне на підпис - думаю що більшість антиваксів підписали б таке))
І так майже все платно в "безкоштовній" медицині, і так...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1818
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:23
Успіх написав:
Я от виню в цьому коронабєсії наших законотворців))
Якщо вони планували недопускати до роботи вакцинованих однією дозою, то було МІСЯЦЬ НАПЕРЕД видати закон про це!
Саме так.
Для Вас винны законотворці.
А для кого-сь Антівакси.
Це життя.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5463
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1635 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7825
|11811467
|
Пон 01 лис, 2021 06:50
ЛОБ
|