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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:25
justit написав:
Я привожу примеры из моего окружения.
При этом часто пишу, что это просто случай (така халепа блин).
Ничего более.
Тем не менее некоторые люди пытаются "натянуть сову на глобус", воспринимая эти случаи, как нечто большее, и намек на что-то.
Я об этом.
"Иногда сигара, это просто сигара" (с) "Не мое"
Неужели лучше просто не писать о заболевших?
Ну, чтоб всем было спокойней?
Наверное так.
Но ИМХО это не правильно.
Это "оскорбляет чувства верующих"
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:35
stm написав:
Нет я просто читаю.
Вы просто не хотите поверить, что "все может быть"?
Ну ок.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:36
Успіх написав:
Давали б таке щось подібне на підпис - думаю що більшість антиваксів підписали б таке))
І так майже все платно в "безкоштовній" медицині, і так...
Платна медицина теж не витримує госпіталізацій ковідників. Не можна в гумовий виріб номер два закачати два відра води - лусне. Тому треба прикрутити вентіль захворюванності, що і роблять карантинні заходи, в тому числі і вимоги вакцинуватися.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:38
justit написав: ЛАД написав:
..........
Не очень понял, ну да ладно.
Я привожу примеры из моего окружения.
.........
"Иногда сигара, это просто сигара" (с) "Не мое"
Неужели лучше просто не писать о заболевших?
Ну, чтоб всем было спокойней?
Наверное так.
Но ИМХО это не правильно.
Если позволите, совет.
Излагайте свои мысли яснее, будет меньше вопросов.
Хотя и это не всегда помогает.
Я, например, так и не понял связь Вашего ответа с моим постом.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:38
Вкладчик1234 написав: justit написав:
Я привожу примеры из моего окружения.
При этом часто пишу, что это просто случай (така халепа блин).
Ничего более.
Тем не менее некоторые люди пытаются "натянуть сову на глобус", воспринимая эти случаи, как нечто большее, и намек на что-то.
Я об этом.
"Иногда сигара, это просто сигара" (с) "Не мое"
Неужели лучше просто не писать о заболевших?
Ну, чтоб всем было спокойней?
Наверное так.
Но ИМХО это не правильно.
Это "оскорбляет чувства верующих"
Так и мы пишем, что жмуров меньше там где вакцинация самой неисследованной вакциной. А там где всё спокойно почему-то не хватает скорых, медиков, кислорода, кто копает могилы, места выделенные на кладбище заканчиваются... Никого не оскорбляем
и вопрос "чей Крым?" абсолютно не оскорбление, между прочим. Это простой вопрос )))
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:38
lapay написав: Успіх написав:
Давали б таке щось подібне на підпис - думаю що більшість антиваксів підписали б таке))
І так майже все платно в "безкоштовній" медицині, і так...
Платна медицина теж не витримує госпіталізацій ковідників. Не можна в гумовий виріб номер два закачати два відра води - лусне. Тому треба прикрутити вентіль захворюванності, що і роблять карантинні заходи, в тому числі і вимоги вакцинуватися.
Ну тут знову питання до влади - "а за пів року - можна ж було підготуватись?"©
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:41
justit написав: stm написав:
Нет я просто читаю.
Вы просто не хотите поверить, что "все может быть"?
Ну ок.
Ну ок )))))
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:46
Успіх написав: lapay написав: Успіх написав:
Давали б таке щось подібне на підпис - думаю що більшість антиваксів підписали б таке))
І так майже все платно в "безкоштовній" медицині, і так...
Платна медицина теж не витримує госпіталізацій ковідників. Не можна в гумовий виріб номер два закачати два відра води - лусне. Тому треба прикрутити вентіль захворюванності, що і роблять карантинні заходи, в тому числі і вимоги вакцинуватися.
Ну тут знову питання до влади - "а за пів року - можна ж було підготуватись?"©
Як підготуватись?
Терміново побудувати лікарні? Можливо, але дорого. А через 3-4 місяці вони будуть непотрібні.
Збільшити кількість лікарів? За півроку? Неможливо.
Про закони Вам вже неодноразово відповідали.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 01 лис, 2021 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:46
airmax78 написав:
Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"
вот эти остальные чего так переживают ? если уже вакцинировались ?
Чего им бояться то ? Вакцинированным ? Укололся ширнулся и сидишь тихо радуешься - плевать на всех и вся . Нет ? Я вообще не понимаю смысла писать здесь что-то если уже вакцинированный . Ну можете поделиться как побочку перенесли ли не было ну там где как чем - а смысл кого кроме родных агитировать ? Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо , мне что-то пофиг укусит вас на шашлыках или в походе клещ или нет ... Тоже и с гепатитом Б например - уколося ( вакцинировался и ревакцинировался два раз) защищен - сижу тихо ничего меня не волнует . Но нет же короновирусные ваксы они буйные они всем должны доказывать что-то. Наверное что бы психологически оправдать себя же в своих глазах , ищут одобрения что ли ?
Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.
Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.
Ваксов не ограничивают ? так чего они бухтят ? Бизнес идея для стартапа - открыть заведение только для не вакцинированных , вопрос только в том как их проверить то на отсутствие вакцины ?
Востаннє редагувалось yama
в Пон 01 лис, 2021 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:46
Успіх написав:
питання до влади - "а за пів року - можна ж було підготуватись?"©
Успишни тоже готовиться к ограничениям не в последний день должны))
А то придется ник менять на "лузер".
yama написав:
Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.
Будівельнику, біжіть мерщій сюди!! Ми другий рік їх шукаємо, нарешті.. Я переляканого схопив! ))
yama написав:
Ваксов не ограничивают ?
Ограничивают.
Вчера хотел перекусить в Львівських круасанах (то только доктора без сертификата могут себе позволить рестик на Печерских пагорбах) , так пришлось только на вынос. Все боятся обслуживать в зале. До красной зоны никто не боялся.
yama написав:
открыть заведение только для не вакцинированных
Предприниматель от бога.
Кушать там будет только Яма и его семья. И вывеску лучше снять, мало ли.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 01 лис, 2021 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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