Додано: Пон 01 лис, 2021 15:57

Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.

Уже писал - Вы повторяете одни и те же вопросы, на которые Вам уже отвечали.При этом на ответы Вы не отвечаете.Какой смысл?Ваш укол от Лайма никого не волнует. Вы не клещ, никого не заразите. Болезнь Лайма, наверное, опаснее ковида, но встречается значительно реже.Надеюсь, на этот вопрос понятно ответил?Мне тоже было бы всё равно, если бы не было эпидемии.Или если бы все привились, тем самым сделав со своей стороны всё, чтобы её (эпидемию) ограничить.