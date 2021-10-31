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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4154415541564157>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Ну тут знову питання до влади - "а за пів року - можна ж було підготуватись?"©

Не тільки влада повинна була підготуватись, а й пересічні підготуватись/вакцинуватись, а не сидіти до останнього, поки смажений півень не клюне. Справедливо?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:56

  yama написав: Бизнес идея для стартапа - открыть заведение только для не вакцинированных , вопрос только в том как их проверить то на отсутствие вакцины ?

Nebus По результатам проверки сотрудниками полиции составлен протокол по ч. 1 ст. 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении. Владельцу ресторану грозит штраф от 17 тысяч до 170 тысяч гривен. )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:57

yama
Уже писал - Вы повторяете одни и те же вопросы, на которые Вам уже отвечали.
При этом на ответы Вы не отвечаете.
Какой смысл?
Ваш укол от Лайма никого не волнует. Вы не клещ, никого не заразите. Болезнь Лайма, наверное, опаснее ковида, но встречается значительно реже.
Надеюсь, на этот вопрос понятно ответил?

Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.

Мне тоже было бы всё равно, если бы не было эпидемии.
Или если бы все привились, тем самым сделав со своей стороны всё, чтобы её (эпидемию) ограничить.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 01 лис, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

не так давно, только при появлении вакцин , Комаровский во всех интервью, например с Гордоном , говорил что Гордону (и многим другим) прививка не нужна , а потом переобулся ...в воздухе
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:04

  yama написав:не так давно, только при появлении вакцин , Комаровский во всех интервью, например с Гордоном , говорил что Гордону (и многим другим) прививка не нужна , а потом переобулся ...в воздухе

Можно ссылку?
Чем объяснял?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:27

У Польщі мобільні пункти вакцинації почали працювати на цвинтарях. Громадянам пропонують прищепитися препаратами від Johnson&Johnson та Pfizer. :shock:

Про це пише Polsat News.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:34

  ЛАД написав:Если позволите, совет.
Излагайте свои мысли яснее, будет меньше вопросов.
Хотя и это не всегда помогает. :)
Я, например, так и не понял связь Вашего ответа с моим постом.


Да, нужно.

Но заметьте, что я сперва просто описал случай из офиса.
Там не было "мыслей", просто хроника.

"Мысли" понеслись потом, и не от меня. :D
А дальше и я зачем-то вступил в дурацкие споры "ни-о-чем"
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:40

«Станом на сьогодні вранці в мене інформація, що сім народних депутатів та 21 працівник апарату хворіють на коронавірус», – заявив Стефанчук.
При цьому він зазначив, що у Раді досі не знають точної кількості вакцинованих народних депутатів. :shock: :mrgreen:
https://www.slovoidilo.ua/2021/11/01/no ... oronavirus

Це ж як важко порахувати! Інша справа - вакциновані вчителі по школах - інформація на 1 вересня була відома по всій країні, по кожній області, по обласним центрам - публікували навіть з номерами шкіл, вказували відсотки вакцинованих.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:44

  fler написав:«Станом на сьогодні вранці в мене інформація, що сім народних депутатів та 21 працівник апарату хворіють на коронавірус», – заявив Стефанчук.
При цьому він зазначив, що у Раді досі не знають точної кількості вакцинованих народних депутатів. :shock: :mrgreen:
https://www.slovoidilo.ua/2021/11/01/no ... oronavirus

Це ж як важко порахувати! Інша справа - вакциновані вчителі по школах - інформація на 1 вересня була відома по всій країні, по кожній області, по обласним центрам - публікували навіть з номерами шкіл, вказували відсотки вакцинованих.


Это весьма странно, ибо пофамильно конечно данных нет, но количество и %-е соотношение должно быть.
Вероятно просто болеет человек, у которого в обязанностях эту эксельку с данными вести, а коллеги просто не знают, что и где :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:50

  yama написав: Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.
Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.


ви чи свідомо чи ні якось пропускаєте той момент, що примус - це частина держави. для всіх чи частини громадян, в тому чи іншому прояві, в більшій чи меншій мірі. але все ж, примус. чому вас не бентежить, що вас обмежуюь в можливості, ну наприклад, голосно слухати музику після 22:00, чи ви полюбляєте їздити містом з вітерцем та щоб з його поривами в лице понад 100 км на год, чи ви хочете справити свої потреби прямо посеред вулиці (цей перелік можна продовжувати майже нескінченно) і вас при цьому всьому "пугают штрафами и ограничивают мои права" (c) вас все це (і багато іншого)не бентежило і не бентежить, а вакцинація так поперек горла? чому?
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Пон 01 лис, 2021 06:50
ЛОБ

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