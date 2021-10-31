Это весьма странно, ибо пофамильно конечно данных нет, но количество и %-е соотношение должно быть. Вероятно просто болеет человек, у которого в обязанностях эту эксельку с данными вести, а коллеги просто не знают, что и где
Киевские гос. больницы, столкнувшись с тотальной нехваткой медперсонала, начали обзвон ранее уволенных сотрудников с предложением вернуться к работе. Особенно слезно просят вернуться хоть на полставки медсестер, лаборантов и анестезиологов. Но уволенные летом уже давно устроились в своей массе к частникам и возвращаться не хотят ни в какую. Если рост волны срочно сбить не удастся, то будет большой "ОЙ"
ЛАД написав:Як підготуватись? Терміново побудувати лікарні? Можливо, але дорого. А через 3-4 місяці вони будуть непотрібні. Збільшити кількість лікарів? За півроку? Неможливо
1. Можна по максимуму і військові намети/наметове містечко розкладати, як подекуди вже таке є! 2. Збільшити лікарів - неможливо, але втримати хоч тих, що є - більшими зарплатами(щоб не втікали закордон) і підготувати мед-студентів останніх курсів до ковід-ситуацій(щоб працювали в тих наметах) - можна!
Успіх написав:Це те саме, що от пересічним вже 100500 років кажуть НЕ паркуватись на газонах/в не дозволених місцях - і що? Це ж просто балачки! А от був би ЧІТКИЙ ЗАКОН з великими штрафами - був би результат за декілька місяців! Те саме і з вакцинацією - говорили/балакали пів року..... - а як от видали ЗАКОН про НЕдопуск до роботи - так майже всі ломанулись вакцинуватись! От тільки було або дозволити людям працювати з однією дозою, або прийняти цей закон на місяць раніше!
Так пересічні все одно б сподівались на "авось пронесе", як і в прикладі з паркуванням. Поки півень не клюнув. От якби вакцини з'явились раніше, то зараз були б менші черги з пересічних і антиваксів.