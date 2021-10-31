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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4155415641574158>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:53

Все ж дуже просто!©

  lapay написав:
  Успіх написав:Ну тут знову питання до влади - "а за пів року - можна ж було підготуватись?"©

Не тільки влада повинна була підготуватись, а й пересічні підготуватись/вакцинуватись, а не сидіти до останнього, поки смажений півень не клюне. Справедливо?

Фантастика - поверхом вище!© :mrgreen:
Це те саме, що от пересічним вже 100500 років кажуть НЕ паркуватись на газонах/в не дозволених місцях - і що?
Це ж просто балачки!
А от був би ЧІТКИЙ ЗАКОН з великими штрафами - був би результат за декілька місяців! :mrgreen:
Те саме і з вакцинацією - говорили/балакали пів року..... - а як от видали ЗАКОН про НЕдопуск до роботи - так майже всі ломанулись вакцинуватись! :mrgreen:
От тільки було або дозволити людям працювати з однією дозою, або прийняти цей закон на місяць раніше!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:56

  justit написав:
  fler написав:... у Раді досі не знають точної кількості вакцинованих народних депутатів.
https://www.slovoidilo.ua/2021/11/01/no ... oronavirus

Це ж як важко порахувати!


Это весьма странно, ибо пофамильно конечно данных нет, но количество и %-е соотношение должно быть.
Вероятно просто болеет человек, у которого в обязанностях эту эксельку с данными вести, а коллеги просто не знают, что и где :)


Как их выявить, если многие из них на работу не ходят :roll: :mrgreen: Разве что узнать, кто пересекал границу в определенные страны - тот вакс 8)
2 ноября народные депутаты соберутся на очередное внеочередное заседание, которое начнется в 16:00. На заседании будут рассматриваться постановление об ограничении допуска в Верховную Раду без вакцинации. Постановление о требовании предоставления сертификата или теста для допуска в Верховную Раду, если его завтра примут :wink: , начнет действовать до 15 ноября.
https://society.comments.ua/news/develo ... 87179.html
© Comments.ua
Востаннє редагувалось fler в Пон 01 лис, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Киевские гос. больницы, столкнувшись с тотальной нехваткой медперсонала, начали обзвон ранее уволенных сотрудников с предложением вернуться к работе. Особенно слезно просят вернуться хоть на полставки медсестер, лаборантов и анестезиологов.
Но уволенные летом уже давно устроились в своей массе к частникам и возвращаться не хотят ни в какую.
Если рост волны срочно сбить не удастся, то будет большой "ОЙ"
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Як підготуватись?
Терміново побудувати лікарні? Можливо, але дорого. А через 3-4 місяці вони будуть непотрібні.
Збільшити кількість лікарів? За півроку? Неможливо

1. Можна по максимуму і військові намети/наметове містечко розкладати, як подекуди вже таке є!
2. Збільшити лікарів - неможливо, але втримати хоч тих, що є - більшими зарплатами(щоб не втікали закордон) і підготувати мед-студентів останніх курсів до ковід-ситуацій(щоб працювали в тих наметах) - можна!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:08

  fler написав:У Польщі мобільні пункти вакцинації почали працювати на цвинтарях. Громадянам пропонують прищепитися препаратами від Johnson&Johnson та Pfizer. :shock:

Про це пише Polsat News.

Все логічно))))
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Це те саме, що от пересічним вже 100500 років кажуть НЕ паркуватись на газонах/в не дозволених місцях - і що?
Це ж просто балачки!
А от був би ЧІТКИЙ ЗАКОН з великими штрафами - був би результат за декілька місяців! :mrgreen:
Те саме і з вакцинацією - говорили/балакали пів року..... - а як от видали ЗАКОН про НЕдопуск до роботи - так майже всі ломанулись вакцинуватись! :mrgreen:
От тільки було або дозволити людям працювати з однією дозою, або прийняти цей закон на місяць раніше!

Так пересічні все одно б сподівались на "авось пронесе", як і в прикладі з паркуванням. Поки півень не клюнув. От якби вакцини з'явились раніше, то зараз були б менші черги з пересічних і антиваксів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:От якби вакцини з'явились раніше

Так кажуть, що коронаваком можна було щепитись, чуть чи не з початку літа!
Но - "ніхто не хотів помирати!© :lol: :mrgreen:

А я от, недавно, ризикнув собі його ввести одну дозу :mrgreen: через 3-4дні піду ще другою дозою кайфану :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:а як от видали ЗАКОН про НЕдопуск до роботи - так майже всі ломанулись вакцинуватись!

А можно ссылку на этот Закон? Именно на Закон, не на Постанову или другой подзаконный акт.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:00

  wild.tomcat написав:ви чи свідомо чи ні якось пропускаєте той момент, що примус - це частина держави. для всіх чи частини громадян, в тому чи іншому прояві, в більшій чи меншій мірі. але все ж, примус. чому вас не бентежить, що вас обмежуюь в можливості, ну наприклад, голосно слухати музику після 22:00, чи ви полюбляєте їздити містом з вітерцем та щоб з його поривами в лице понад 100 км на год, чи ви хочете справити свої потреби прямо посеред вулиці (цей перелік можна продовжувати майже нескінченно) і вас при цьому всьому "пугают штрафами и ограничивают мои права" (c) вас все це (і багато іншого)не бентежило і не бентежить, а вакцинація так поперек горла? чому?

Не путайте тёплое с мягким. Такими темпами, скоро правило первой брачной ночи вернут, а за несоблюдение - в тюрьму. Закон - это закон. Уж, извините, если женитесь, отдавайте свою женщину на 1 ночь депутату, и не дай бог она будет не девственницей. Раз вы считаете, что с телом человека можно делать что-угодно по принуждению, то почему бы и нет, достаточно принять закон.

Так делали монархи и фашисты. И где они сейчас?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06

  Успіх написав:А я от, недавно, ризикнув собі його ввести одну дозу :mrgreen: через 3-4дні піду ще другою дозою кайфану :mrgreen:


Главврач однієї миколаївської поліклініки розповів історію, яка там трапилася з Коронаваком. Мужчина прийшов робити другу дозу через півтора тижні після першої, бо на нього тиснули на роботі. Зробив і одразу помер на місці, просто після введення дози, на жаль, не врятували... Будьте обережні.
fler
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