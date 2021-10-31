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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4155415641574158 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06 lapay написав: ..От якби вакцини з'явились раніше, то зараз були б менші черги з пересічних і антиваксів ..От якби вакцини з'явились раніше, то зараз були б менші черги з пересічних і антиваксів

Нет сейчас никаких очередей. Сегодня утро провёл в одном центре вакцинации в Днепре около часа. 3 вакцины на выбор, каждая в своём кабинете. Очереди скапливались только когда какой-то проблемный клиент не вносился в базу данных, а в основном, очередь - 0 человек на любую вакцину, несмотря на то, что людей сплошной поток Нет сейчас никаких очередей. Сегодня утро провёл в одном центре вакцинации в Днепре около часа. 3 вакцины на выбор, каждая в своём кабинете. Очереди скапливались только когда какой-то проблемный клиент не вносился в базу данных, а в основном, очередь - 0 человек на любую вакцину, несмотря на то, что людей сплошной поток Востаннє редагувалось safonovstanislav в Пон 01 лис, 2021 18:08, всього редагувалось 1 раз. safonovstanislav Повідомлень: 3303 З нами з: 10.05.14 Подякував: 297 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире Успіх написав: Так кажуть, що коронаваком можна було щепитись, чуть чи не з початку літа!

Но - "ніхто не хотів помирати!© Так кажуть, що коронаваком можна було щепитись, чуть чи не з початку літа!Но - "ніхто не хотів помирати!©

В мене знайомі щепились, і я також. У знайомих однорічна дитина захворіла і заразила, в лікарні, щеплену матір. Поки що не відомо чим, тільки сьогодні, з п'ятниці, зробили тест, але лікарка каже, що це 100% ковід.

Ще в інших знайомих дитина з садочка принесла заразу і захворіла вся сім'я, вже з діагнозами. А от випадків, коли щеплені заражали нещеплених членів сім'ї, чомусь не чув. В мене знайомі щепились, і я також. У знайомих однорічна дитина захворіла і заразила, в лікарні, щеплену матір. Поки що не відомо чим, тільки сьогодні, з п'ятниці, зробили тест, але лікарка каже, що це 100% ковід.Ще в інших знайомих дитина з садочка принесла заразу і захворіла вся сім'я, вже з діагнозами. А от випадків, коли щеплені заражали нещеплених членів сім'ї, чомусь не чув. lapay Повідомлень: 12270 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 18:17 fler написав:

Как их выявить, если многие из них на работу не ходят Как их выявить, если многие из них на работу не ходят



Ну, было б желание.

А когда всем пофиг то... Ну, было б желание.А когда всем пофиг то... justit Повідомлень: 5467 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1636 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 18:17 yama написав: airmax78 написав: Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!" Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"

вот эти остальные чего так переживают ? если уже вакцинировались ?

Чего им бояться то ? Вакцинированным ? Укололся ширнулся и сидишь тихо радуешься - плевать на всех и вся . Нет ? Я вообще не понимаю смысла писать здесь что-то если уже вакцинированный . Ну можете поделиться как побочку перенесли ли не было ну там где как чем - а смысл кого кроме родных агитировать ? Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо , мне что-то пофиг укусит вас на шашлыках или в походе клещ или нет ... Тоже и с гепатитом Б например - уколося ( вакцинировался и ревакцинировался два раз) защищен - сижу тихо ничего меня не волнует . Но нет же короновирусные ваксы они буйные они всем должны доказывать что-то. Наверное что бы психологически оправдать себя же в своих глазах , ищут одобрения что ли ?

Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.

Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.

Ваксов не ограничивают ? так чего они бухтят ?

Бизнес идея для стартапа - открыть заведение только для не вакцинированных , вопрос только в том как их проверить то на отсутствие вакцины ? вот эти остальные чего так переживают ? если уже вакцинировались ?Чего им бояться то ? Вакцинированным ? Укололся ширнулся и сидишь тихо радуешься - плевать на всех и вся . Нет ? Я вообще не понимаю смысла писать здесь что-то если уже вакцинированный . Ну можете поделиться как побочку перенесли ли не было ну там где как чем - а смысл кого кроме родных агитировать ? Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо , мне что-то пофиг укусит вас на шашлыках или в походе клещ или нет ... Тоже и с гепатитом Б например - уколося ( вакцинировался и ревакцинировался два раз) защищен - сижу тихо ничего меня не волнует . Но нет же короновирусные ваксы они буйные они всем должны доказывать что-то. Наверное что бы психологически оправдать себя же в своих глазах , ищут одобрения что ли ?Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.Ваксов не ограничивают ? так чего они бухтят ?

Фишка в том, что эффективность древних вакцин, от давно известных заболеваний, на порядки лучше, чем свежеизобретённых. Вакцинированные заболевают, разносят инфекцию, болеют тяжело и умирают (пусть и, возможно, вероятность этого снижается). Особенно неэффективны вакцины против новых вариаций вируса. А умирать мало кому приятно.



А, насчёт заведений, устроили маразм с юридической точки зрения, поручив обязанность проверки медицинских данных о чужом здоровье, людям, которые не только не разбираются в медицине, но и не имеют на это права. Фишка в том, что эффективность древних вакцин, от давно известных заболеваний, на порядки лучше, чем свежеизобретённых. Вакцинированные заболевают, разносят инфекцию, болеют тяжело и умирают (пусть и, возможно, вероятность этого снижается). Особенно неэффективны вакцины против новых вариаций вируса. А умирать мало кому приятно.А, насчёт заведений, устроили маразм с юридической точки зрения, поручив обязанность проверки медицинских данных о чужом здоровье, людям, которые не только не разбираются в медицине, но и не имеют на это права. safonovstanislav Повідомлень: 3303 З нами з: 10.05.14 Подякував: 297 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 18:22

Всех киевлян приглашаю на «фестиваль коронавируса», который пройдет на НСК Олимпийском завтра 2 ноября в 22:00 во время футбольного матча «Динамо Киев» — «Барселона».



Планируется 34 тыс зрителей. Рассадник ковида в самом цетнре Киева во время рекордной пандемии.







Киевляне, это правда? 😳😳 Киевляне, это правда? 😳😳 justit Повідомлень: 5467 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1636 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4155415641574158 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7825 11819754

ЛОБ Пон 01 лис, 2021 06:50