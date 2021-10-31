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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06
lapay написав:
..От якби вакцини з'явились раніше, то зараз були б менші черги з пересічних і антиваксів
Нет сейчас никаких очередей. Сегодня утро провёл в одном центре вакцинации в Днепре около часа. 3 вакцины на выбор, каждая в своём кабинете. Очереди скапливались только когда какой-то проблемный клиент не вносился в базу данных, а в основном, очередь - 0 человек на любую вакцину, несмотря на то, что людей сплошной поток
Востаннє редагувалось safonovstanislav
в Пон 01 лис, 2021 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06
Успіх написав:
Так кажуть, що коронаваком можна було щепитись, чуть чи не з початку літа!
Но - "ніхто не хотів помирати!©
В мене знайомі щепились, і я також. У знайомих однорічна дитина захворіла і заразила, в лікарні, щеплену матір. Поки що не відомо чим, тільки сьогодні, з п'ятниці, зробили тест, але лікарка каже, що це 100% ковід.
Ще в інших знайомих дитина з садочка принесла заразу і захворіла вся сім'я, вже з діагнозами. А от випадків, коли щеплені заражали нещеплених членів сім'ї, чомусь не чув.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:17
Ну, было б желание.
А когда всем пофиг то...
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:17
yama написав: airmax78 написав:
Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"
вот эти остальные чего так переживают ? если уже вакцинировались ?
Чего им бояться то ? Вакцинированным ? Укололся ширнулся и сидишь тихо радуешься - плевать на всех и вся . Нет ? Я вообще не понимаю смысла писать здесь что-то если уже вакцинированный . Ну можете поделиться как побочку перенесли ли не было ну там где как чем - а смысл кого кроме родных агитировать ? Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо , мне что-то пофиг укусит вас на шашлыках или в походе клещ или нет ... Тоже и с гепатитом Б например - уколося ( вакцинировался и ревакцинировался два раз) защищен - сижу тихо ничего меня не волнует . Но нет же короновирусные ваксы они буйные они всем должны доказывать что-то. Наверное что бы психологически оправдать себя же в своих глазах , ищут одобрения что ли ?
Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.
Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.
Ваксов не ограничивают ? так чего они бухтят ? Бизнес идея для стартапа - открыть заведение только для не вакцинированных , вопрос только в том как их проверить то на отсутствие вакцины ?
Фишка в том, что эффективность древних вакцин, от давно известных заболеваний, на порядки лучше, чем свежеизобретённых. Вакцинированные заболевают, разносят инфекцию, болеют тяжело и умирают (пусть и, возможно, вероятность этого снижается). Особенно неэффективны вакцины против новых вариаций вируса. А умирать мало кому приятно.
А, насчёт заведений, устроили маразм с юридической точки зрения, поручив обязанность проверки медицинских данных о чужом здоровье, людям, которые не только не разбираются в медицине, но и не имеют на это права.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:22
Всех киевлян приглашаю на «фестиваль коронавируса», который пройдет на НСК Олимпийском завтра 2 ноября в 22:00 во время футбольного матча «Динамо Киев» — «Барселона».
Планируется 34 тыс зрителей. Рассадник ковида в самом цетнре Киева во время рекордной пандемии.
Киевляне, это правда? 😳😳
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