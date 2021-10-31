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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06
lapay написав:
..От якби вакцини з'явились раніше, то зараз були б менші черги з пересічних і антиваксів
Нет сейчас никаких очередей. Сегодня утро провёл в одном центре вакцинации в Днепре около часа. 3 вакцины на выбор, каждая в своём кабинете. Очереди скапливались только когда какой-то проблемный клиент не вносился в базу данных, а в основном, очередь - 0 человек на любую вакцину, несмотря на то, что людей сплошной поток
Востаннє редагувалось safonovstanislav
в Пон 01 лис, 2021 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06
Успіх написав:
Так кажуть, що коронаваком можна було щепитись, чуть чи не з початку літа!
Но - "ніхто не хотів помирати!©
В мене знайомі щепились, і я також. У знайомих однорічна дитина захворіла і заразила, в лікарні, щеплену матір. Поки що не відомо чим, тільки сьогодні, з п'ятниці, зробили тест, але лікарка каже, що це 100% ковід.
Ще в інших знайомих дитина з садочка принесла заразу і захворіла вся сім'я, вже з діагнозами. А от випадків, коли щеплені заражали нещеплених членів сім'ї, чомусь не чув.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:17
Ну, было б желание.
А когда всем пофиг то...
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:17
yama написав: airmax78 написав:
Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"
вот эти остальные чего так переживают ? если уже вакцинировались ?
Чего им бояться то ? Вакцинированным ? Укололся ширнулся и сидишь тихо радуешься - плевать на всех и вся . Нет ? Я вообще не понимаю смысла писать здесь что-то если уже вакцинированный . Ну можете поделиться как побочку перенесли ли не было ну там где как чем - а смысл кого кроме родных агитировать ? Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо , мне что-то пофиг укусит вас на шашлыках или в походе клещ или нет ... Тоже и с гепатитом Б например - уколося ( вакцинировался и ревакцинировался два раз) защищен - сижу тихо ничего меня не волнует . Но нет же короновирусные ваксы они буйные они всем должны доказывать что-то. Наверное что бы психологически оправдать себя же в своих глазах , ищут одобрения что ли ?
Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.
Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.
Ваксов не ограничивают ? так чего они бухтят ? Бизнес идея для стартапа - открыть заведение только для не вакцинированных , вопрос только в том как их проверить то на отсутствие вакцины ?
Фишка в том, что эффективность древних вакцин, от давно известных заболеваний, на порядки лучше, чем свежеизобретённых. Вакцинированные заболевают, разносят инфекцию, болеют тяжело и умирают (пусть и, возможно, вероятность этого снижается). Особенно неэффективны вакцины против новых вариаций вируса. А умирать мало кому приятно.
А, насчёт заведений, устроили маразм с юридической точки зрения, поручив обязанность проверки медицинских данных о чужом здоровье, людям, которые не только не разбираются в медицине, но и не имеют на это права.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:22
Всех киевлян приглашаю на «фестиваль коронавируса», который пройдет на НСК Олимпийском завтра 2 ноября в 22:00 во время футбольного матча «Динамо Киев» — «Барселона».
Планируется 34 тыс зрителей. Рассадник ковида в самом цетнре Киева во время рекордной пандемии.
Киевляне, это правда? 😳😳
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:07
fler написав: Успіх написав:
А я от, недавно, ризикнув собі його ввести одну дозу
через 3-4дні піду ще другою дозою кайфану
Главврач однієї миколаївської поліклініки розповів історію, яка там трапилася з Коронаваком. Мужчина прийшов робити другу дозу через півтора тижні після першої, бо на нього тиснули на роботі. Зробив і одразу помер на місці, просто після введення дози, на жаль, не врятували... Будьте обережні
.
Дякую!
Та в мене вибір - не великий
або вакцинуватись другий раз (в середу буде 2 тижні після першої дози), або декілька разів робити платні тести🤢🤮
А вдома...
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:11
Успіх
, о методах предохранения рассказывали в 10-м классе, а у вас только 9?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:16
yanyura написав: Успіх написав:
а як от видали ЗАКОН
про НЕдопуск до роботи - так майже всі ломанулись вакцинуватись!
А можно ссылку на этот Закон? Именно на Закон, не на Постанову или другой подзаконный акт.
Та пох чи це закон, чи постанова, чи ще якась куйня на пісному маслі!
ГОЛОВНЕ, що це ДІЄ і поліція має право кошмарити і виписувати штрафи!
А там потім, в суді, витрачати час і нерви, щоб доказати, що ти не верблюд 🐫 - то на це рідко хто підпишеться.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:32
Pfizer for UAE kids: Some parents 'can't wait' to get kids vaccinated
якось так, хлопці і дівчата )))
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