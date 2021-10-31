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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41564157415841594160>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06

  lapay написав:..От якби вакцини з'явились раніше, то зараз були б менші черги з пересічних і антиваксів

Нет сейчас никаких очередей. Сегодня утро провёл в одном центре вакцинации в Днепре около часа. 3 вакцины на выбор, каждая в своём кабинете. Очереди скапливались только когда какой-то проблемный клиент не вносился в базу данных, а в основном, очередь - 0 человек на любую вакцину, несмотря на то, что людей сплошной поток
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Пон 01 лис, 2021 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Так кажуть, що коронаваком можна було щепитись, чуть чи не з початку літа!
Но - "ніхто не хотів помирати!© :lol:

В мене знайомі щепились, і я також. У знайомих однорічна дитина захворіла і заразила, в лікарні, щеплену матір. Поки що не відомо чим, тільки сьогодні, з п'ятниці, зробили тест, але лікарка каже, що це 100% ковід.
Ще в інших знайомих дитина з садочка принесла заразу і захворіла вся сім'я, вже з діагнозами. А от випадків, коли щеплені заражали нещеплених членів сім'ї, чомусь не чув.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:17

  fler написав:
Как их выявить, если многие из них на работу не ходят :roll: :mrgreen:


Ну, было б желание.
А когда всем пофиг то...
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:17

  yama написав:
  airmax78 написав:Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"

вот эти остальные чего так переживают ? если уже вакцинировались ? :shock:
Чего им бояться то ? Вакцинированным ? Укололся ширнулся и сидишь тихо радуешься - плевать на всех и вся . Нет ? Я вообще не понимаю смысла писать здесь что-то если уже вакцинированный . Ну можете поделиться как побочку перенесли ли не было ну там где как чем - а смысл кого кроме родных агитировать ? Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо , мне что-то пофиг укусит вас на шашлыках или в походе клещ или нет ... Тоже и с гепатитом Б например - уколося ( вакцинировался и ревакцинировался два раз) защищен - сижу тихо ничего меня не волнует . Но нет же короновирусные ваксы они буйные они всем должны доказывать что-то. Наверное что бы психологически оправдать себя же в своих глазах , ищут одобрения что ли ?
Еще раз мне бы было все равно если бы не было принуждения и нарушения прав.
Я пишу здесь только потому что меня пугают штрафами и ограничивают мои права.
Ваксов не ограничивают ? так чего они бухтят ?
Бизнес идея для стартапа - открыть заведение только для не вакцинированных , вопрос только в том как их проверить то на отсутствие вакцины ?

Фишка в том, что эффективность древних вакцин, от давно известных заболеваний, на порядки лучше, чем свежеизобретённых. Вакцинированные заболевают, разносят инфекцию, болеют тяжело и умирают (пусть и, возможно, вероятность этого снижается). Особенно неэффективны вакцины против новых вариаций вируса. А умирать мало кому приятно.

А, насчёт заведений, устроили маразм с юридической точки зрения, поручив обязанность проверки медицинских данных о чужом здоровье, людям, которые не только не разбираются в медицине, но и не имеют на это права.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:22


Всех киевлян приглашаю на «фестиваль коронавируса», который пройдет на НСК Олимпийском завтра 2 ноября в 22:00 во время футбольного матча «Динамо Киев» — «Барселона».

Планируется 34 тыс зрителей. Рассадник ковида в самом цетнре Киева во время рекордной пандемии.



Киевляне, это правда? 😳😳
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:07

  fler написав:
  Успіх написав:А я от, недавно, ризикнув собі його ввести одну дозу :mrgreen: через 3-4дні піду ще другою дозою кайфану :mrgreen:


Главврач однієї миколаївської поліклініки розповів історію, яка там трапилася з Коронаваком. Мужчина прийшов робити другу дозу через півтора тижні після першої, бо на нього тиснули на роботі. Зробив і одразу помер на місці, просто після введення дози, на жаль, не врятували... Будьте обережні.

Дякую!
Та в мене вибір - не великий :roll: або вакцинуватись другий раз (в середу буде 2 тижні після першої дози), або декілька разів робити платні тести🤢🤮
А вдома...
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:11

Успіх , о методах предохранения рассказывали в 10-м классе, а у вас только 9? :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:16

Без вини винуваті ©

  yanyura написав:
  Успіх написав:а як от видали ЗАКОН про НЕдопуск до роботи - так майже всі ломанулись вакцинуватись!

А можно ссылку на этот Закон? Именно на Закон, не на Постанову или другой подзаконный акт.

Та пох чи це закон, чи постанова, чи ще якась куйня на пісному маслі! :mrgreen:
ГОЛОВНЕ, що це ДІЄ і поліція має право кошмарити і виписувати штрафи!
А там потім, в суді, витрачати час і нерви, щоб доказати, що ти не верблюд 🐫 - то на це рідко хто підпишеться.
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:21

  Hotab написав:Успіх , о методах предохранения рассказывали в 10-м классе, а у вас только 9? :mrgreen:

Про шапочку из фольги Успих проиструктирован. И вообще с первой дозой он уже в нейронной сети 5G под внешним управлением.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:32

....

Pfizer for UAE kids: Some parents 'can't wait' to get kids vaccinated

якось так, хлопці і дівчата )))
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