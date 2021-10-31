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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4157415841594160>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:38

хіхі...

Ни зарплаты, ни стажа для пенсии: на каких условиях невакцинированных украинцев отстранят от работы

навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...

внаненьці, як завжди все з перегинами...
- кисня немає,
- місць в лікарнях немає,
- грошви на лікі і медиків немає...

зате є:
- гарні дороги,
- офшори,
- британьскі і французькі маєтки,
- і the :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:41

  yama написав:Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо

Какой вакциной Вы вакцинировались от Лайма? Нет вакцины от Лайма! Или врачи без лицензии помогли достасть за большие деньги?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:49

  justit написав:
  ЛАД написав:Если позволите, совет.
Излагайте свои мысли яснее, будет меньше вопросов.
Хотя и это не всегда помогает. :)
Я, например, так и не понял связь Вашего ответа с моим постом.


Да, нужно.

Но заметьте, что я сперва просто описал случай из офиса.
Там не было "мыслей", просто хроника.

"Мысли" понеслись потом, и не от меня. :D
А дальше и я зачем-то вступил в дурацкие споры "ни-о-чем"

Честно говоря, я уже и забыл, с чего началось. :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:56

  fler написав:
  Успіх написав:А я от, недавно, ризикнув собі його ввести одну дозу :mrgreen: через 3-4дні піду ще другою дозою кайфану :mrgreen:


.... Будьте обережні.

Будьте обережні, не слухайте Флер!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:06

  safonovstanislav написав:.......
А, насчёт заведений, устроили маразм с юридической точки зрения, поручив обязанность проверки медицинских данных о чужом здоровье, людям, которые не только не разбираются в медицине, но и не имеют на это права.

Для проверки наличия сертификата нужно иметь медицинское образование? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:09

  Hotab написав:
  Libo написав:Так их и надо. И палкой еще вон.


Интересно,что показывает Флер в рестике. Или она туда с юрыстом ходит ? :shock:

  flyman написав:щоб розуміти що з чим корелює.

Корэлюе: богатые и умные, потому вакцинированые.

Хотаб 2 в 1
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:11

Re: Эпидемия коронавируса в жО.. мира))

  change_pm написав:здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень

В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"!
А то переважно хочуть 400-500грн і більше!
І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень!

Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:13

  change_pm написав:
Ни зарплаты, ни стажа для пенсии: на каких условиях невакцинированных украинцев отстранят от работы

навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...
....

Голову на отсечение не дам, но так, вроде, можно и у нас.
Правда, ПЦР-тестов дешевле 600 грн у нас не видел.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:15

  flyman написав:
  Hotab написав:.....
  flyman написав:щоб розуміти що з чим корелює.

Корэлюе: богатые и умные, потому вакцинированые.

Хотаб 2 в 1

Самый хороший вариант. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:17

  ЛАД написав:Ещё о тестировании у нас и числе новых случаев. Персонально для Ромасика - это и о "выявлении бессимптомных".
Писал о женщине, которой не хватило направлений на тестирование от семейного врача ("было всего 5"). Сегодня пошла на приём пораньше: "Сегодня на поликлинику тестов вообще не дали".
Так что "10 тыс., как в Израиле" у нас точно не будет. :)

і?
яким боком антиваки?
в лікарнях ліжка займають, а тут?
flyman
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