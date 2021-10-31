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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лис, 2021 19:38
Ни зарплаты, ни стажа для пенсии: на каких условиях невакцинированных украинцев отстранят от работы
навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...
внаненьці, як завжди все з перегинами...
- кисня немає,
- місць в лікарнях немає,
- грошви на лікі і медиків немає...
зате є:
- гарні дороги,
- офшори,
- британьскі і французькі маєтки,
- і the
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:41
yama написав:
Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу
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Какой вакциной Вы вакцинировались от Лайма? Нет вакцины от Лайма! Или врачи без лицензии помогли достасть за большие деньги?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:49
justit написав: ЛАД написав:
Если позволите, совет.
Излагайте свои мысли яснее, будет меньше вопросов.
Хотя и это не всегда помогает.
Я, например, так и не понял связь Вашего ответа с моим постом.
Да, нужно.
Но заметьте, что я сперва просто описал случай из офиса.
Там не было "мыслей", просто хроника.
"Мысли" понеслись потом, и не от меня.
А дальше и я зачем-то вступил в дурацкие споры "ни-о-чем"
Честно говоря, я уже и забыл, с чего началось.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:56
fler написав: Успіх написав:
А я от, недавно, ризикнув собі його ввести одну дозу
через 3-4дні піду ще другою дозою кайфану
.... Будьте обережні.
Будьте обережні, не слухайте Флер!
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:06
safonovstanislav написав:
.......
А, насчёт заведений, устроили маразм с юридической точки зрения, поручив обязанность проверки медицинских данных о чужом здоровье, людям, которые не только не разбираются в медицине, но и не имеют на это права.
Для проверки наличия сертификата нужно иметь медицинское образование?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:09
Hotab написав: Libo написав:
Так их и надо. И палкой еще вон.
Интересно,что показывает Флер в рестике. Или она туда с юрыстом ходит ?
flyman написав:
щоб розуміти що з чим корелює.
Корэлюе: богатые и умные, потому вакцинированые.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:11
change_pm написав:
здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень
В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"!
А то переважно хочуть 400-500грн і більше!
І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень!
Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн)
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:13
change_pm написав:
Ни зарплаты, ни стажа для пенсии: на каких условиях невакцинированных украинцев отстранят от работы
навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...
....
Голову на отсечение не дам, но так, вроде, можно и у нас.
Правда, ПЦР-тестов дешевле 600 грн у нас не видел.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:15
flyman написав: Hotab написав:
.....
flyman написав:
щоб розуміти що з чим корелює.
Корэлюе: богатые и умные, потому вакцинированые.
Хотаб 2 в 1
Самый хороший вариант.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:17
ЛАД написав:
Ещё о тестировании у нас и числе новых случаев. Персонально для Ромасика - это и о "выявлении бессимптомных".
Писал о женщине, которой не хватило направлений на тестирование от семейного врача ("было всего 5"). Сегодня пошла на приём пораньше: "Сегодня на поликлинику тестов вообще не дали".
Так что "10 тыс., как в Израиле" у нас точно не будет.
і?
яким боком антиваки?
в лікарнях ліжка займають, а тут?
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