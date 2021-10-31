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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4157415841594160 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112 Мені вже зробили щеплення 58% 65 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 112 Додано: Пон 01 лис, 2021 20:22 Успіх написав: flyman написав: Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких

Флай - а ти можеш стати найкрутішим антиваксом!))

✓Робота - онлайн

✓Якщо тебе в ГТ не пустять - плюнеш на них і купиш собі електосамгкат!

✓Навіть, якщо з-часом і в продуктові не будуть пускати без довідки, то когось попросиш тобі купити і винести з супермаркету продукти.

Коротше, можна викрутитися - лише бажання! Флай - а ти можеш стати найкрутішим антиваксом!))✓Робота - онлайн✓Якщо тебе в ГТ не пустять - плюнеш на них і купиш собі електосамгкат!✓Навіть, якщо з-часом і в продуктові не будуть пускати без довідки, то когось попросиш тобі купити і винести з супермаркету продукти.Коротше, можна викрутитися - лише бажання!

1. так

2. приміські електрички і маршрутки КМДА не контролює

3. або доставка надом безплатна (напр, Фора від 400 грн), базари, кіоски/МАФи, базари + запаси як тру-думсдей-препера (жопоголіста) 1. так2. приміські електрички і маршрутки КМДА не контролює3. або доставка надом безплатна (напр, Фора від 400 грн), базари, кіоски/МАФи, базари + запаси як тру-думсдей-препера (жопоголіста) flyman

Повідомлень: 26429 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1289 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 20:24 airmax78 написав: Starikan написав: flyman написав: Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут. Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут. Навязший в зубах демагогический прием вильнолюдов.



А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми? Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь. Навязший в зубах демагогический прием вильнолюдов.Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь.

Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!" Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"

одеський юморист, вище писав, суджу дома переважно,

а от чому тебе носить?

шукаєш пригод на свій зад? одеський юморист, вище писав, суджу дома переважно,а от чому тебе носить?шукаєш пригод на свій зад? flyman

Повідомлень: 26429 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1289 раз. Подякували: 2096 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 20:32 stm написав: Это как посмотреть. Лечиться молитвами и подорожником тоже не огонь Это как посмотреть. Лечиться молитвами и подорожником тоже не огонь

в ім'я аллаха милостивого... в ім'я аллаха милостивого... change_pm Повідомлень: 4845 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 959 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4157415841594160 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7825 11825123

ЛОБ Пон 01 лис, 2021 06:50