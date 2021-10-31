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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4157415841594160

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:22

  Успіх написав:
  flyman написав:Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких

Флай - а ти можеш стати найкрутішим антиваксом!))
✓Робота - онлайн
✓Якщо тебе в ГТ не пустять - плюнеш на них і купиш собі електосамгкат!
✓Навіть, якщо з-часом і в продуктові не будуть пускати без довідки, то когось попросиш тобі купити і винести з супермаркету продукти.
Коротше, можна викрутитися - лише бажання! :D

1. так
2. приміські електрички і маршрутки КМДА не контролює
3. або доставка надом безплатна (напр, Фора від 400 грн), базари, кіоски/МАФи, базари + запаси як тру-думсдей-препера (жопоголіста)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:24

  airmax78 написав:
  Starikan написав:
  flyman написав: Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут.
Навязший в зубах демагогический прием вильнолюдов.

А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми?
Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь.

Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"

одеський юморист, вище писав, суджу дома переважно,
а от чому тебе носить?
шукаєш пригод на свій зад?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:32

  stm написав:Это как посмотреть. Лечиться молитвами и подорожником тоже не огонь ;)

в ім'я аллаха милостивого...
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