|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:09
Hotab написав: Libo написав:
Так их и надо. И палкой еще вон.
Интересно,что показывает Флер в рестике. Или она туда с юрыстом ходит ?
flyman написав:
щоб розуміти що з чим корелює.
Корэлюе: богатые и умные, потому вакцинированые.
Хотаб 2 в 1
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26432
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1289 раз.
- Подякували: 2097 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:11
change_pm написав:
здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень
В місті Лева ще треба пошукати за такою ціною "точку"!
А то переважно хочуть 400-500грн і більше!
І діє він 72 години! - тобто, потрібно його робити ДВІЧІ на тиждень!
Чому хоч це держава не може зробити як не безкоштовно, то хоч за невеликі гроші?(50-100грн)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:13
change_pm написав:
Ни зарплаты, ни стажа для пенсии: на каких условиях невакцинированных украинцев отстранят от работы
навіть в деяких інших країнах є варіанти не вакцинуватись і працювати, здаючи тести (ціною в 350 грн) раз на тиждень...
....
Голову на отсечение не дам, но так, вроде, можно и у нас.
Правда, ПЦР-тестов дешевле 600 грн у нас не видел.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20329
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4913 раз.
- Подякували: 4542 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:15
flyman написав: Hotab написав:
.....
flyman написав:
щоб розуміти що з чим корелює.
Корэлюе: богатые и умные, потому вакцинированые.
Хотаб 2 в 1
Самый хороший вариант.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20329
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4913 раз.
- Подякували: 4542 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:22
Успіх написав: flyman написав:
Виходить, що вірус працює як хижаки у природі: відловлють кволих та слабких
Флай - а ти можеш стати найкрутішим антиваксом!))
✓Робота - онлайн
✓Якщо тебе в ГТ не пустять - плюнеш на них і купиш собі електосамгкат!
✓Навіть, якщо з-часом і в продуктові не будуть пускати без довідки, то когось попросиш тобі купити і винести з супермаркету продукти.
Коротше, можна викрутитися - лише бажання!
1. так
2. приміські електрички і маршрутки КМДА не контролює
3. або доставка надом безплатна (напр, Фора від 400 грн), базари, кіоски/МАФи, базари + запаси як тру-думсдей-препера (жопоголіста)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26432
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1289 раз.
- Подякували: 2097 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:24
airmax78 написав: Starikan написав: flyman написав:
Ясно, пан хоче побудувати авторитатрну/тоталітарну КНДР/РФ тут.
Навязший в зубах демагогический прием вильнолюдов.
А не простіше виїхати і не мучитися із вільнолюдьми?
Был бы я лет на 40 младше (или имел нужное этническое происхождение) - выехал бы не задумываясь.
Да, именно в такой ситуации понимаешь, что окружен дикими животными, а не людьми. "Я вакцинироваться не буду! Я молодой и сильный! Даже если заболею, перенесу легко! А на остальных, кого успею заразить, мне плевать!"
одеський юморист, вище писав: "сиджу дома переважно",
а от чому тебе носить?
шукаєш пригод на свій зад?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 лис, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26432
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1289 раз.
- Подякували: 2097 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:32
stm написав:
Это как посмотреть. Лечиться молитвами и подорожником тоже не огонь
в ім'я аллаха милостивого...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4847
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:44
fler написав:
У Польщі мобільні пункти вакцинації почали працювати на цвинтарях. Громадянам пропонують прищепитися препаратами від Johnson&Johnson та Pfizer.
Про це пише Polsat News.
це як розуміти, поближче до землі? щоб далеко не ходити?
чому не при моргах?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26432
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1289 раз.
- Подякували: 2097 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:48
Можно подвести итоги октября.
11455 жмуров.
Средняя 370 в сутки.
В 3+ раза превысили прогноз Будивельныка "буде в жовтні середня не більше 120".
Ещё один фейл в копилку прогнозов переляканых антиваксов.
Официально Мордор со своими 31.2 тысячи имеет ситуацию лучше нашей.
"РФ не догоним и не перегоним", - один доктор всех существующих наук.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 01 лис, 2021 20:53, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5269
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 1467 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:53
Hotab написав:
Можно подвести итоги октября. 11455 жмуров.
Средняя 370 в сутки.
В 3+ раза превысили прогноз Будивельныка "буде в жовтні середня не більше 120".
Ещё один фейл в копилку прогнозов переляканых антиваксов.
менще пенсій...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4847
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7825
|11830324
|
Пон 01 лис, 2021 06:50
ЛОБ
|