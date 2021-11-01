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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41584159416041614162>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 112
Мені вже зробили щеплення
58%
65
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:55

  flyman написав:
  ЛАД написав:Ещё о тестировании у нас и числе новых случаев. Персонально для Ромасика - это и о "выявлении бессимптомных".
Писал о женщине, которой не хватило направлений на тестирование от семейного врача ("было всего 5"). Сегодня пошла на приём пораньше: "Сегодня на поликлинику тестов вообще не дали".
Так что "10 тыс., как в Израиле" у нас точно не будет. :)

і?
яким боком антиваки?
в лікарнях ліжка займають, а тут?

:shock:
А где у меня хоть слово об антиваках?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:55

  antey1969 написав:Киевские гос. больницы, столкнувшись с тотальной нехваткой медперсонала, начали обзвон ранее уволенных сотрудников с предложением вернуться к работе. Особенно слезно просят вернуться хоть на полставки медсестер, лаборантов и анестезиологов.
Но уволенные летом уже давно устроились в своей массе к частникам и возвращаться не хотят ни в какую.
Если рост волны срочно сбить не удастся, то будет большой "ОЙ"

Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:менще пенсій.

У нас естественным путем количество пенсов падает уж несколько лет. И поболее,чем на жалкие 100т ковидников в 2021 году.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"

Отвечу рупору кремля повторно, пусть простит,что отсыл не на срану.


В 2021 году на медицину 160 ярдов. Из них на вакцину 10 ярдов.

В следующем году на медицину ещё больше.

https://life.pravda.com.ua/columns/2021/09/22/245967/
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:04

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"

Отвечу рупору кремля повторно, пусть простит,что отсыл не на срану.


В 2021 году на медицину 160 ярдов. Из них на вакцину 10 ярдов.

В следующем году на медицину ещё больше.

https://life.pravda.com.ua/columns/2021/09/22/245967/

крадуцькій буде радій)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:07

  Reader написав:
  yama написав:Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо

Какой вакциной Вы вакцинировались от Лайма? Нет вакцины от Лайма! Или врачи без лицензии помогли достасть за большие деньги?

А "вакцина" от ковида есть?
"Comirnaty" от пайзера - это не вакцина. А медсестры без лицензии ширяют в переходах и торговых центрах - и пипл хавает
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:крадуцькій буде радій)))

А рупор Кремля будет? :lol:

  Вкладчик1234 написав:вакцина" от ковида есть?

А от ограниченности ума есть?))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 лис, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:09

  Вкладчик1234 написав:
  Reader написав:
  yama написав:Я вот не агитирую прививаться от Лайма - укололся и сижу тихо

Какой вакциной Вы вакцинировались от Лайма? Нет вакцины от Лайма! Или врачи без лицензии помогли достасть за большие деньги?

А "вакцина" от ковида есть?
"Comirnaty" от пайзера - это не вакцина. А медсестры без лицензии ширяют в переходах и торговых центрах - и пипл хавает

Ты уже совсем му...?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:11

  change_pm написав:
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"

Отвечу рупору кремля повторно, пусть простит,что отсыл не на срану.


В 2021 году на медицину 160 ярдов. Из них на вакцину 10 ярдов.

В следующем году на медицину ещё больше.

https://life.pravda.com.ua/columns/2021/09/22/245967/

крадуцькій буде радій)))

чому не полоній?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:16

  change_pm написав:
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"

Отвечу рупору кремля повторно, пусть простит,что отсыл не на срану.


В 2021 году на медицину 160 ярдов. Из них на вакцину 10 ярдов.

В следующем году на медицину ещё больше.

https://life.pravda.com.ua/columns/2021/09/22/245967/

крадуцькій буде радій)))

Херсонский "независимый эксперт" не видит разницы между "выделили и освоили бюджет" и "реальной медициной".

Ты можешь выделить триллион на "ковид-АТО" - но какой в этом смысл, если ты и не собираешься побеждать? (ведь на "процессе" можно "осваивать бюджеты" бесконечно)
Хотя, кому я это объясняю...
Вкладчик1234
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