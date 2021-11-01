Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:55
flyman написав: ЛАД написав:
Ещё о тестировании у нас и числе новых случаев. Персонально для Ромасика - это и о "выявлении бессимптомных".
Писал о женщине, которой не хватило направлений на тестирование от семейного врача ("было всего 5"). Сегодня пошла на приём пораньше: "Сегодня на поликлинику тестов вообще не дали".
Так что "10 тыс., как в Израиле" у нас точно не будет.
і?
яким боком антиваки?
в лікарнях ліжка займають, а тут?
А где у меня хоть слово об антиваках?
ЛАД
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:55
antey1969 написав:
Киевские гос. больницы, столкнувшись с тотальной нехваткой медперсонала, начали обзвон ранее уволенных сотрудников с предложением вернуться к работе. Особенно слезно просят вернуться хоть на полставки медсестер, лаборантов и анестезиологов.
Но уволенные летом уже давно устроились в своей массе к частникам и возвращаться не хотят ни в какую.
Если рост волны срочно сбить не удастся, то будет большой "ОЙ"
Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:57
change_pm написав:
менще пенсій.
У нас естественным путем количество пенсов падает уж несколько лет. И поболее,чем на жалкие 100т ковидников в 2021 году.
Hotab
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:02
Вкладчик1234 написав:
Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"
Отвечу рупору кремля повторно, пусть простит,что отсыл не на срану.
В 2021 году на медицину 160 ярдов. Из них на вакцину 10 ярдов.
В следующем году на медицину ещё больше.
https://life.pravda.com.ua/columns/2021/09/22/245967/
Hotab
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:04
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"
Отвечу рупору кремля повторно, пусть простит,что отсыл не на срану.
В 2021 году на медицину 160 ярдов. Из них на вакцину 10 ярдов.
В следующем году на медицину ещё больше. https://life.pravda.com.ua/columns/2021/09/22/245967/
крадуцькій буде радій)))
change_pm
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:07
Reader написав: yama написав:
Я вот не агитирую прививаться
от Лайма - укололся и сижу
тихо
Какой вакциной Вы вакцинировались от Лайма? Нет вакцины от Лайма! Или врачи без лицензии помогли достасть за большие деньги?
А "вакцина" от ковида есть?
"Comirnaty" от пайзера - это не вакцина. А медсестры без лицензии ширяют в переходах и торговых центрах - и пипл хавает
Вкладчик1234
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:08
change_pm написав:
крадуцькій буде радій)))
А рупор Кремля будет?
Вкладчик1234 написав:
вакцина" от ковида есть?
А от ограниченности ума есть?))
Востаннє редагувалось
Hotab
в Пон 01 лис, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:09
Вкладчик1234 написав: Reader написав: yama написав:
Я вот не агитирую прививаться
от Лайма - укололся и сижу
тихо
Какой вакциной Вы вакцинировались от Лайма? Нет вакцины от Лайма! Или врачи без лицензии помогли достасть за большие деньги?
А "вакцина" от ковида есть?
"Comirnaty" от пайзера - это не вакцина. А медсестры без лицензии ширяют в переходах и торговых центрах - и пипл хавает
Ты уже совсем му...?
ЛАД
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:11
change_pm написав: Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"
Отвечу рупору кремля повторно, пусть простит,что отсыл не на срану.
В 2021 году на медицину 160 ярдов. Из них на вакцину 10 ярдов.
В следующем году на медицину ещё больше. https://life.pravda.com.ua/columns/2021/09/22/245967/
крадуцькій буде радій)))
чому не полоній?
flyman
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:16
change_pm написав: Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Процитирую этот пост для херсонского "независимого эксперта", который с пеной у рта утверждает "деньги есть!"
Отвечу рупору кремля повторно, пусть простит,что отсыл не на срану.
В 2021 году на медицину 160 ярдов. Из них на вакцину 10 ярдов.
В следующем году на медицину ещё больше. https://life.pravda.com.ua/columns/2021/09/22/245967/
крадуцькій буде радій)))
Херсонский "независимый эксперт" не видит разницы между "выделили и освоили бюджет" и "реальной медициной".
Ты можешь выделить триллион на "ковид-АТО" - но какой в этом смысл, если ты и не собираешься побеждать? (ведь на "процессе" можно "осваивать бюджеты" бесконечно)
Хотя, кому я это объясняю...
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